İran destekli milis güçleri Husiler, Yemen'de Moha ve Mocha kentlerini ele geçirmelerinin ardından Babülmendep Boğazı'nı kontrol altına aldıklarını açıkladı. Yemen'de yıllardır devam eden iç savaşta Husiler, hükümete bağlı askeri güçlerle çatışırken, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattına yönelik saldırı da küresel enerji piyasalarında krize neden oldu.

Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattı vuruldu. (Foto: EPA)

Suudi Arabistan'ın, Husilerin saldırısının ardından enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Doğu-Batı boru hattını tedbir amacıyla kapatması, petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından Babülmendep Boğazı'ndaki ticaret gemisi trafiği ciddi oranda düşerken, AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Yemen'deki son durumu ve ABD-İran geriliminin bölgeye etkisini değerlendirdi.

BABÜLMENDEP BOĞAZI'NDA HUSİ TEHLİKESİ

Yemen'de yoğunlaşan çatışmaları ve boğazlardaki stratejik dengeleri değerlendiren AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, "Yemen'de İran'ın da desteklediği Husiler ya da Ensarullah olarak adlandırılan grup ile Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümet arasındaki çatışmalar birkaç haftadır yoğunlaştı. İran destekli Husiler Kızıldeniz kıyısını güneye doğru kontrollerini genişletmiş ve buradaki Moha kentini ele geçirmişlerdi. Bu, dünya ticaret gemilerinin yüzde 10 ila 12'sinin geçtiği Babülmendep Boğazı'nı tamamen kontrol altına almaları anlamına geliyor. Bununla da yetinmeyip diğer noktalarda da ilerlemeye başladılar. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan da buna hava saldırılarıyla karşılık veriyor. Günlük onlarca saldırı düzenleniyor ancak şu ana kadar İran destekli Yemen'deki Husiler hâlâ Kızıldeniz'in güneyindeki Moha kentinde ve hemen onun yanındaki Babülmendep'in yanındaki adalardaki kontrollerini sürdürüyorlar." sözleriyle sahadaki son durumu aktardı.

MARİB HATTINDA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ: İNSANİ FELAKET BÜYÜYOR

Bölgedeki çatışmaların enerji hatlarına ve sivillere etkisine dikkat çeken AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, "Sahadan gelen haberlere göre, birkaç farklı noktada hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hükümet güçlerine destek amacıyla Husilere yönelik yoğun hava saldırıları da düzenleniyor. Bunlardan bir tanesi özellikle iç kısımda kalan Marib kenti etrafında yoğunlaşmış durumda. İran destekli Husiler Marib'de konuşlanan, toparlanan hükümet güçlerinin olduğu noktalara doğru bazı ilerlemeler kaydettiği yönünde haberler var. Burası da son derece kritik bir nokta, özellikle Yemen'de gaz ve petrolün geçiş güzergahı burası. Şu ana kadar Husilerin ilerleyişini Suudi Arabistan destekli hükümet ve Suudi hava saldırıları yavaşlatmış gözükse de durdurabilmiş gibi gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

"PETROL FİYATLARI ÇATIŞMALAR DEVAM EDERSE FIRLAYABİLİR" Yaşanan insani krize ve enerji piyasalarındaki tehlikeye değinen Boyraz, "80 binden fazla insan bu çatışmalardan dolayı evlerini terk edip kaçmak zorunda kaldı ki bunlardan bazıları ülke dışına kaçmak zorunda kaldı. Kızıldeniz'in hemen karşı yakasındaki Cibuti'ye 2 binden fazla Yemenlinin denizi geçerek sığındığı bilgisi açıklandı. Yemen 12 yıllık bir iç savaş geçiriyor ve bu 12 yıllık savaşta dünyanın gördüğü en büyük insani felaketlerden birisini yaşadı. Yemen'deki gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nda İran ile ABD-İsrail arasında yaşanan çatışmalardan da bağımsız değil. Hürmüz Boğazı büyük oranda kapalı ve bu petrol fiyatlarını şu an 105 dolara kadar artırmış durumda. Eğer bu şekilde çatışmalar devam ederse birçok piyasadaki enerji uzmanının ya da siyaset analistinin görüşüne göre petrol fiyatları 120 dolarları bile görebilir." dedi.

"ABD HUSİLERE YÖNELİK OPERASYONDA MÜDAHİL OLMAK ZORUNDA KALABİLİR"

ABD'nin bölgedeki kaçınılmaz rolünü ve Riyad yönetiminin stratejik hamlelerini yorumlayan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, ABD'nin olası bir operasyon durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Birincisi bu bir iddia, Amerika'da Axios ismindeki bir haber sitesi bunu yazdı, ABD ya da Suudi Arabistan tarafından doğrulanmadı. Benim şahsi kanaatim, kısa vadede ABD'nin Suudi Arabistan ile birlikte Husilere yönelik operasyonlara müdahil olmak zorunda kalacağı yönünde. Çünkü bu sadece Suudi Arabistan'ı ilgilendirmiyor, aynı zamanda ABD'yi de özellikle ilgilendiriyor, dünya piyasalarını da ilgilendiriyor. Çünkü İran ve müttefikleri Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederek çok ciddi bir koz elde etmişlerdi Amerika'ya karşı. Şimdi Babülmendep'i de bu şekilde kontrol altına almaları demek, ellerine bundan daha da büyük bir koz geçirmeleri anlamına gelir." şeklinde konuştu.