Yunanistan'ın gerçekleştirdiği Medusa 15 tatbikatında çıkarma yapan askerlerin denize düşmesi ve botun altında kalmasıyla ilgili görüntülerin ekrana gelmesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, "Çıkarma harekatında Zodyak botlardan bu tür görüntüler olabilir, dengesini kaybetmiş olabilir ama meseleyi başka bir yere getirmek lazım. Yunanistan'ın adalara çıkartmayı Türklerin yapacağı gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha çok çıkartma harekatını çalışır, adada müdafaayı da Yunanlar çalışır. Şimdi çıkartma harekatı yaptıklarına göre anlaşılan Söke'ye çıkma kararı almışlar. Yoksa tatbikat esnasında asker düşebilir. Nereye çıkmayı düşünüyorsunuz? Girit'e çıkmayı düşünsen, Girit zaten Yunan egemenliğinde. Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olursunuz" ifadelerini kullandı.

Medusa 15 tatbikatında çekilen görüntülerde, çıkarma yapan Yunan askerlerinin kıyıya ulaşmakta zorlandığı anlar dikkat çekti. Zodyak botların dalgaların etkisiyle geri sürüklendiği, bazı askerlerin denize düştüğü ve bir askerin botun altında kaldığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. A Haber ekranlarında görüntüleri değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda ile Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Yunan ordusunun çıkarma kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatlardaki uygulamalarını karşılaştırarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın mevcut demografik ve askeri yapısına dikkat çeken Alabarda, "Hamaset yaparak değil analiz yaparak konuşmak istiyorum. 9 milyon nüfusun 4-4,5 milyonu Mora Yarımadası'nda, 3 milyona yakını Atina'da yaşar; çoğunluğu da devlet memurudur. Bu devletin çıkarma yapacak bir durumu yok, yapması gereken elindekileri muhafaza edebilmesidir" dedi.

"12 MİL SAVAŞ SEBEBİDİR, MARMARA İLE AKDENİZ'İN İRTİBATI KOPAR"

Atina'nın kara sularını genişletme iddialarına ve Doğu Akdeniz tezlerine değinen Alabarda, "Sen eğer Türkiye'nin savaş sebebi saydığı 12 mile çıkartırsan, Türkiye'de Akdeniz ile Marmara Denizi'nin irtibatı kopuyor. Ben İstanbul ile Akdeniz'in irtibatı kopacaksa buna 'eyvallah' demem, savaşırım; çünkü bu her halükarda öleceğim demektir. 'Bu bizim uluslararası hakkımızdır' diyorlar. Uluslararası hakkın falan yok, Türkiye'nin taraf olmadığı bir Deniz Hukuku Sözleşmesi var. Yunanistan Meis için kendisinin yüzlerce ya da binlerce katı münhasır ekonomik bölge çiziyor. O mantıkla bakarsanız İngiltere'den ta Atlas Okyanusu'nu aşıp Falkland Adası'na kadar münhasır ekonomik bölge çıkarmanız gerekir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.