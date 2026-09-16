Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelerden Yunanistan ile ilişkilere, İsrail'in bölgedeki politikalarından Suriye'deki entegrasyon sürecine kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. Yunanistan'a iyi komşuluk çağrısı yapan Fidan, "Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz" dedi. Fidan, silahsız statüdeki adaların silahlandırılmasına ilişkin Türkiye'nin hassasiyetini de vurguladı.

Bakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Türk basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerde bölgedeki gelişmeleri ve Türkiye'nin dış politika gündemindeki başlıkları ele aldı. Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaklaşık iki saat süren görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek Şam'daki temaslarının kapsamlı geçtiğini ifade etti.

FİDAN'DAN SURİYE MESAJI: EN BÜYÜK TEHDİT İSRAİL

Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, ülkenin istikrarsızlığa sürüklenmesine ilişkin endişelerini dile getirdi. Fidan, "Şu anda Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek olan tehdit İsrail'dir" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yaptırım ve ekonomik ilişkiler bakımından yeni bir döneme girdiğini belirten Fidan, ülkenin istikrara kavuşması ve iyi yönetişimin sağlanması halinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Fidan, İsrail'in komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasını tehdit olarak gördüğünü savunarak, Suriye'nin bölge ülkeleriyle barış içerisinde yaşama isteğinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

SDG SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Fidan, Suriye'deki entegrasyon sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Birinci önceliğin SDG'nin tehdit olmaktan çıkması olduğunu belirten Fidan, açıklanan prensiplerin olumlu mesajlar içerdiğini söyledi.

Sürecin uygulamasını yakından takip ettiklerini belirten Fidan, sahadaki uygulamaların kamuoyuna açıklanan mesajlarla uyumlu olması gerektiğini vurguladı.

"GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN İNŞA ETTİK"

Türkiye'nin son yıllardaki güvenlik politikalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fidan, terör meselesi başta olmak üzere geçmişten gelen birçok sorunun Suriye ve Irak kaynaklı olduğunu söyledi.

Fidan, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik meselelerin yanı sıra dış gelişmelere yönelik stratejik ve güvenlik kültürünü yeniden oluşturduğunu belirterek, komşu ülkelerden kaynaklanan sorunların çözümü konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

MEKKE İTTİFAKI İÇİN YENİ ADIM

Bölge ülkelerinin iş birliğine de değinen Fidan, Gazze konusunda yürütülen ortak çalışmaların ardından bu iş birliğinin Suriye ve İran-ABD savaşı bağlamında da sürdürüldüğünü söyledi.

Fidan, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı rolüne karşı bölge ülkelerinin iş birliği ve barışçı diplomasiye dayalı bir çaba içerisinde olduğunu belirtti.

Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini aktaran Fidan, üç ülkenin teknik düzeyde görüşmeler yürüttüğünü ve hedeflerinin ittifakı genişletmek olduğunu söyledi.

YUNANİSTAN'A "İYİ KOMŞULUK" MESAJI

Fidan'ın açıklamalarında Türkiye-Yunanistan ilişkileri de önemli yer tuttu. Yunanistan'ın bölgesel istikrarsızlıkların parçası olmaması gerektiğini belirten Fidan, "Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz" dedi.

Güvenlik alanında yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi gerektiğini belirten Fidan, Türkiye'nin özellikle silahsız statüdeki adaların silahlandırılmasına yönelik ciddi hassasiyeti bulunduğunu ifade etti.

Fidan, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine dikkat çekerek, "Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli" ifadelerini kullandı.

S-400 GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

S-400'lerle ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Fidan, ilgili ülkeler arasında teknik müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

DİYARBAKIR ZİYARETİ: "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MESAJI

Geçen hafta gerçekleştirdiği Diyarbakır ziyaretini de değerlendiren Fidan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin bölgede kabul gördüğünü söyledi.

Ziyarette farklı siyasi görüşlerden kişiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini aktaran Fidan, silah bırakma sürecinin ardından ekonomik kalkınma, sanayi, altyapı ve sınır kapıları gibi konuların öne çıktığını belirtti.

Fidan, bölgeye büyük yatırımların gelmesi açısından güvenlik ortamının kalıcı hale gelmesinin önemine dikkat çekti.