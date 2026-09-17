MSB'den Miçotakis'in provokatif Meis Adası ziyaretine net mesaj: Yunanistan gayriaskeri adada faaliyetlerinden kaçınmalı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Meis Adası ziyaretinin takip edildiğini belirterek, Meis'e yönelik girişimlerin barışa katkı sağlamadığını ve kabul edilmediğini bildirdi. Bakanlık ayrıca Söke'ye komando konuşlandırılmasının ihtiyaç gereği olduğunu, ABD'nin ada konusundaki kararının ise adadaki dengeyi olumsuz etkileyeceğini açıkladı. MSB, "Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayriaskerî statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Meis Adası ziyaretinin takip edildiğini belirterek, Meis'e yönelik girişimlerin barışa katkı sağlamadığını ve bu girişimlerin kabul edilmediğini bildirdi.

SÖKE'YE KOMANDO KONUŞLANMASI İHTİYAÇ GEREĞİ

MSB, Söke'ye komando konuşlandırılmasının ihtiyaç gereği olduğunu açıkladı. Bakanlık, "Komando tugayı değişikliği haziranda onaylandı" bilgisini paylaştı.

"ADA'DAKİ HASSAS DENGELERE ZARAR VERİLMEMELİ"

Bakanlık, ABD'nin kararının adadaki dengeyi olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Ada'daki hassas dengelere zarar verilmemeli" mesajını verdi.

Açıklamada, "Yunanistan Başbakanı'nın beraberindeki heyetle Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askerî unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir.

1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskerî statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilen Meis Adası'nda askerî unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, Ada'nın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır.

Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayriaskerî statüsüne aykırı fiilî durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.

Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar alanı olmasını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte, bu yaklaşım uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesine veya sahada fiilî durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmemektedir.

Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayriaskerî statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz.

Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

MEKKE ANLAŞMASI AÇIKLAMASI

MSB, Mekke İttifakı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık, Mekke İttifakı'nın caydırıcılığa dayalı olduğunu ve alternatif teşkil etmediğini bildirdi. Mekke Anlaşması için kurumsallaşma sürecinin sürdüğü belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILARA KINAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da kınadı.