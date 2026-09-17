FBI'dan Rus istihbaratının suikast hazırlığı iddiası! Avrupa'da milis grup tehlikesi: "Rusya günah keçisi ilan ediliyor"
ABD gizli servisi FBI, Rus istihbaratının ABD ve Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinde hedefli suikastlar planladığına dair iddialarda bulundu. Son günlerde Rusya ve Avrupa arasında İHA krizi nedeniyle tansiyon giderek yükselirken, öne sürülen iddiaların olası bir savaşın zemin hazırlama ihtimalini gündeme getirdi. A Haber'e konuşan Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, Avrupa'da ve ABD'de çeteleşen bazı silahlı milis grupların varlığına dikkat çekerek ülkelerin kendi içindeki adli olayları örtbas etmek için Rusya'yı günah keçisi ilan ettiklerini belirtti.
ABD Adalet Bakanlığı, Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı bir ağın Washington'da yaşadığı düşünülen önde gelen bir Rus muhalife yönelik suikast planının Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından engellendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya istihbaratı adına hareket ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında, ABD'de ve başka ülkelerde saldırılar ve hedefli suikastlar düzenlemek amacıyla komplo kurdukları gerekçesiyle iddianame hazırlandığı bildirildi.
İddianamede, Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı ağın en az 2024'ten bu yana Rus muhalifleri ve firarileri hedef aldığı, son dönemde ise Ukrayna'nın müttefiki olarak görülen ülkelere saldırılar düzenlemeye çalıştığı belirtildi.
A Haber'e konuk olan Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu ve emekli tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ABD ve Avrupa'daki suikast hazırlığı iddialarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"BAZI KRİZLERİN ÜZERİNİ ÖRTMEK İÇİN RUSYA GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLİYOR"
Kıtada yaşanan eylemlerin arka planında yerel dinamiklerin bulunduğunu belirten Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, "Avrupa içerisindeki siyasette ciddi şekilde rahatsız olan kesimler var ve bunların üstü ısrarla örtülüyor. Gerçekleşen bütün sabotajlar hemen Rusya'ya fatura ediliyor ancak yerel basına baktığınız zaman ülke içinde münferit ya da gruplar halinde eylem yapan yapılar mevcut. Özellikle Doğu Almanya ve eski Doğu Bloku coğrafyasında Batı'ya tam olarak entegre olamamış, o dönemden kalma farklı bir milliyetçilik bilinci var. Bu geri kalmışlığın getirdiği öfke insanları tren istasyonuna molotofkokteyli atmaya, Polonya'da elektrik tellerini kesmeye ya da bir limandaki gemiye el yapımı bomba fırlatmaya kadar götürüyor. Bunların hepsini doğrudan Rusya'nın yaptığını söylemek gerçeği yansıtmaz. Kendi içlerindeki adli olayların ve krizlerin üstünü örtmek adına Rusya'yı günah keçisi yapıyorlar." dedi.
"SABOTAJLARI RUSYA DEĞİL, AVRUPA'NIN KENDİ İÇİNDEKİ MİLİSLER YAPIYOR OLABİLİR"
Sohtaoğlu, Avrupa'da yapılanmış bazı silahlı grupların sabotajlar ya da suikastlar düzenleyebileceğine dikkat çekerek, "Avrupa'da yasal olmayan, belirli üniformalar ve flamalar altında toplanan birçok milisleşen grup var. Almanya'daki seçim sonuçları, İngiltere, Polonya ve Sırbistan'daki hareketler artık bir dokunmayla kolayca silahlanabilecek bir yapıya işaret ediyor. Bu yapılar sabotaj da suikast da düzenleyebilir ama yönetimler bu tehlikeyi görmezden geliyor. Tıpkı ABD'de okul saldırısı yapan saldırganların aşırı milliyetçi profillerini gizleyip 'ailevi sorunları vardı' diyerek olayı basitleştirmeleri gibi Avrupa basını da gerçekleri karartıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"RUS TEHDİDİ OLMADAN BU SİLAHLARA BU KADAR PARA HARCAYAMAZLAR"
Batı'daki siyasi iklimin emperyalist dinamikleri yeniden tetiklediğini belirten Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Avrupa ve ABD yeniden saldırgan bir çizgiye kayıyor. Gelinen noktada Avrupa'nın Rusya tehdidine mutlak bir ihtiyacı var. Rus tehdidi olmadan halktan toplanan bu kadar parayı silahlara harcayamazsınız. Aynı şekilde Putin'in de kendi iktidarını sonsuza kadar sürdürebilmesi için bir Avrupa tehdidine ihtiyacı var. Dolayısıyla ortada karşılıklı olarak birbirini besleyen bir danışıklı dövüş ve anlaşma zemini işliyor." ifadelerini kullandı.