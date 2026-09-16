Festivalde konuşan Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline değindi. Müzakereler konusunda teklifleri bekleyeceklerini söyleyen Lavrov, " Ancak büyük beklentilerimiz yok. Hem ikili hem de üçlü formattaki müzakerelere hazırız. Müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik" i fadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının doğrudan savaş ilan etmesi anlamına geldiğini belirtti. (Foto: AA)

ASKER KONUŞLANDIRMAK DOĞRUDAN SAVAŞ İLANI

Lavrov, müzakerelerin taraflar için uygun olan herhangi bir ülkede gerçekleştirilebileceğini belirterek, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini bildirdi. ABD ile temas halinde olduklarını kaydeden Lavrov, "Amerikalı meslektaşlarımız ikili diyaloğu yeniden başlatmayı teklif ediyor. Biz ayrıca temasları sürdürüyoruz. Ancak kapsamlı bir diyalog için ilişkilerin iyileştirilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırmayı planladığını hatırlatarak, "Bu, Avrupa'nın hibrit değil, doğrudan savaş ilan etmesi anlamına gelecek. Avrupalılarla devletin güvenliğiyle ilgili konularda herhangi bir anlaşma yapmayacağız. Avrupa ülkelerinden biri bizimle ciddi diyalog kurmak istediğinde dinleyeceğiz, ancak kucağa atlamayacağız" diye konuştu.