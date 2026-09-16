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Rusya’dan Avrupa’ya sert uyarı: "Ukrayna'ya asker konuşlandırmak doğrudan savaş ilanı"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Rusya’dan Avrupa’ya sert uyarı: "Ukrayna'ya asker konuşlandırmak doğrudan savaş ilanı"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşında müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirerek açıklamalarda bulundu. Lavrov, üçlü formatta görüşmelere hazır olduklarını belirterek, Avrupalı ülkelerin Kiev'e askeri birliklerini konuşlandırması durumunun açıkça savaş ilanı anlamına geldiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yekaterinburg kentinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali'ne katıldı.

"MÜZAKERELERDEN HİÇBİR ZXAMAN VAZGEÇMEDİK"

Festivalde konuşan Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline değindi. Müzakereler konusunda teklifleri bekleyeceklerini söyleyen Lavrov, "Ancak büyük beklentilerimiz yok. Hem ikili hem de üçlü formattaki müzakerelere hazırız. Müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının doğrudan savaş ilan etmesi anlamına geldiğini belirtti. (Foto: AA) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının doğrudan savaş ilan etmesi anlamına geldiğini belirtti. (Foto: AA)

ASKER KONUŞLANDIRMAK DOĞRUDAN SAVAŞ İLANI

Lavrov, müzakerelerin taraflar için uygun olan herhangi bir ülkede gerçekleştirilebileceğini belirterek, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini bildirdi. ABD ile temas halinde olduklarını kaydeden Lavrov, "Amerikalı meslektaşlarımız ikili diyaloğu yeniden başlatmayı teklif ediyor. Biz ayrıca temasları sürdürüyoruz. Ancak kapsamlı bir diyalog için ilişkilerin iyileştirilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırmayı planladığını hatırlatarak, "Bu, Avrupa'nın hibrit değil, doğrudan savaş ilan etmesi anlamına gelecek. Avrupalılarla devletin güvenliğiyle ilgili konularda herhangi bir anlaşma yapmayacağız. Avrupa ülkelerinden biri bizimle ciddi diyalog kurmak istediğinde dinleyeceğiz, ancak kucağa atlamayacağız" diye konuştu.

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#Rusya #Ukrayna
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