Litvanya üzerinde tespit edilen ve NATO uçaklarının havalanmasına neden olan dronun dünyayı ayağa kaldıracak büyük bir savaşı tetikleyip tetikleyemeyeceği sorusuna yanıt veren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, söz konusu aracın asla küçük bir dron olarak görülemeyeceğini belirterek, "Modern harbin günümüzdeki savaş konsepti ve ağırlık merkezi artık dron savaşlarıdır. Yapay zekâ temelli, kendi kendine tespit yapan, karar veren, vuruş gerçekleştiren ve gerekirse hedefle buluşup kamikaze olarak kendisini imha edebilen akıllı dron sistemlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu dronlar üzerinden aslında büyük bir tehlikenin sinyalleri veriliyor desek yanlış olmaz" ifadelerini kullandı.

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"40 BİN DOLARLIK DRON İÇİN YÜZ BİNLERCE DOLARLIK FÜZE ATILIYOR"

Türkiye'nin Akıncı gibi güçlü SİHA'ları olduğu hatırlatılarak, söz konusu aracın Moskova'dan Kaliningrad'daki Rus üssüne gitmek üzere havalanmış bir İHA olma ihtimali üzerine değerlendirmelerde bulunan Dr. Eray Güçlüer, bu tür uçuşlarda hava koridorlarının tahsis edilmesi ve önceden bildirim yapılması gerektiğini vurguladı. Güçlüer, "Eğer bildirim yapılmazsa hava sahasına giren ne olursa olsun düşmanca unsur olarak değerlendirilir. Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken husus dronun Kaliningrad'a gidip gitmemesi meselesi değil. Dron neyle düşürülüyor? F-16 uçaklarıyla düşürülüyor. Dronun azami maliyeti muhtemelen 40 bin dolardır. Peki F-16'nın havalanıp bunu vurmak için attığı füze ve toplam masraf ne kadar? Birkaç yüz bin dolar. Rusya bu dronlar üzerinden başta en çok endişe duyan Letonya, Litvanya, Estonya ve Polonya olmak üzere bölgedeki sistemleri test ediyor. Bu tablo askeri açıdan bize açıkça gösteriyor ki bu hattın dronlara karşı alçak irtifa hava savunma sistemleri bulunmuyor" dedi.

"BU SİSTEMLERİ ÜRETEN TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Bölgedeki hava savunma zafiyetine işaret eden Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin İHA ve SİHA gücünden çok daha fazlasına sahip olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin İHA ve SİHA'larından fazla alçak irtifa hava savunma sistemleri var. Tolga ve Gürz gibi çok farklı çap ve kategorideki bu sistemler Avrupa'da yok ve bu boşluğu Rusya görmüş durumda. İşin enteresan yanı, bu sistemler Rusya'da da yok. Rusya da kendi sahasına giren Ukrayna dronlarını çoğunlukla hava kuvvetleriyle ya da orta irtifa hava savunma füzeleriyle vurmak zorunda kalıyor. Yıllar öncesinden bugünkü harp ortamının ağırlık merkezinin dronlar olacağını öngörüp hem dron üreten hem de bunlara karşı alçak irtifa hava savunma sistemleri geliştiren tek ülke Türkiye oldu; bu vizyondan ötürü Türk devlet aklını tebrik etmek lazım" sözleriyle aktardı.