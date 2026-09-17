FBI'dan Rusya'ya suikast suçlaması! Avrupa'da kimler namlunun ucunda?

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Rus istihbaratının ABD ile Ukrayna'ya destek veren Avrupa ülkelerinde bazı kişilere yönelik suikast hazırlıkları yaptığı yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Rusya ve Avrupa arasındaki gerilim, İHA kriziyle birlikte son günlerde daha da tırmanırken, söz konusu iddiaların bölgede olası bir çatışmanın önünü açabilecek gelişmelere zemin hazırlayıp hazırlamadığı tartışılmalarına neden oldu. A Haber'e konuşan Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu ise ABD ve Avrupa'da faaliyet gösteren bazı silahlı gruplara dikkat çekti. Sohtaoğlu, ülkelerin kendi içlerinde yaşanan adli vakaların ve krizlerin üzerini kapatmak amacıyla Rusya'yı suçlayarak adeta bir "günah keçisi" ilan ettiklerini belirtti.