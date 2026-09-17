51. Komando Tugayı neden Söke'de? Stratejik hamlenin şifreleri
Tunceli Hozat’tan Aydın Söke’ye intikal eden 51. Komando Tugayı’nın yeni konuşlanması Yunanistan’da yankı uyandırdı. A Haber canlı yayınında konuşan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ise Türk ordusunun caydırıcılığına dikkat çekerek Yunanistan’ın bölgedeki adımlarının askeri açıdan karşılığı olmadığını savundu. Söke’nin Menteşe Adalar Grubu’nun karşısında stratejik bir noktada bulunduğunu söyleyen Güçlüer, konuşlanmanın geleceğe yönelik planlama kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etti.
Tunceli Hozat'tan Aydın Söke'ye intikal eden 51. Komando Tugayı'nın stratejik hamlesi bölgede ve Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.
YUNAN UZMAN: DERİN ENDİŞE KAYNAĞI
Yunan savunma uzmanı Dr. Yiannos Charalambides, söz konusu konuşlanmanın Ege'deki askeri dengeler bakımından dikkat çekici olduğunu ifade etti. Tugayın bölgeye konuşlandırılmasının, Ege'nin orta ve güney kesimindeki askeri yapılanmayı etkileyebileceğini belirten Charalambides, bu gelişmeyi Yunanistan açısından "derin endişe kaynağı" olarak nitelendirdi.
YUNANİSTAN'IN ADIMLARININ KARŞILIĞI YOK
Ege'deki güç dengelerini ve komandoların yeni konuşlanma noktasını A Haber canlı yayınında değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Türk ordusunun vuruş kabiliyetine ve caydırıcılığına dikkat çekerek karşı tarafın adımlarının sahada hiçbir karşılığı olmadığını vurguladı.
"ONLAR ASKER DEĞİL ANCAK FİGÜRAN OLUR"
Ege Ordusu'nun ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin sahip olduğu muazzam harp kapasitesine işaret eden Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Ege Ordumuzdan ve 51. Komando Tugayımızdan bahsediyoruz. Koskoca Türk Donanması var. Türk Donanması'nın ölümcül ve yıkıcı harp gücü inanılmaz bir seviyede. Baktığınızda karşı tarafın ne yaptığını sorduklarında ben 'konu mankenliği yapıyorlar' diyorum. Yanınızda koca bir devasa Türk ordusu varken oraya 10 kişi çıkarıp ne yapacaksınız?" sözleriyle karşı tarafın hamlelerinin askeri bir ağırlığı olmadığını kaydetti.
Dr. Eray Güçlüer, "Yani onlar orada figüran olarak duruyorlar. Birliğe baktığınızda bir askerin duruşundan, tutuşundan ne kadar eğitimli olduğunu anlarız. Oradakiler affedersiniz 'Pinokyo' tarzı bir şey, hiç eğitimsizler" değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRK ORDUSU BİRDEN FAZLA CEPHEDE SAVAŞACAK ŞEKİLDE DİZAYN EDİLDİ"
Dr. Eray Güçlüer, "Türk ordusu bir tugay seviyesinde birlik kaydırdı, Yunanlılar ve neredeyse tüm dünya ayağa kalktı. Türk ordusu birden fazla cephede aynı anda savaşacak ve harekat yapacak güç ve kabiliyette dizayn edilmiştir. İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan hattı toplansa dahi Ege Ordumuzun toplam muharebe gücüne erişemezler. Ege bizim yıllardır en iyi bildiğimiz, gözümüzün önünde olan ve büyük bir tecrübeye sahip olduğumuz bir alandır" ifadelerini kullandı.
"NEDEN SÖKE?"
Dr. Eray Güçlüer, "Milli Savunma Bakanlığımız öyle uygun görmüş. Coğrafi olarak baktığınızda burası Menteşe Adalar Grubu olarak geçen ve yaklaşık 40 adacık ve kayalıktan oluşan bölgenin hemen ön tarafıdır. Geleceğe yönelik bir hazırlık vardır biz bilemeyiz buna göre tedbirler alınıyor olabilir" dedi.
"FÜZEYE BİLE GEREK YOK: DOĞRUDAN OBÜS MENZİLİNDE"
Dr. Eray Güçlüer, "Mesafeler 40-50 kilometre civarında obüs menzilinde. Dolayısıyla füze ya da insansız hava aracı kullanmaya gerek kalmaksızın bölgede çok ciddi ateş destek unsurlarımız bulunuyor. Ege Ordusu Komutanlığımızın çok ciddi bir ateş gücü ve topçu tugayları konuşlu durumdadır" şeklinde konuştu.