YUNANİSTAN'IN ADIMLARININ KARŞILIĞI YOK

Ege'deki güç dengelerini ve komandoların yeni konuşlanma noktasını A Haber canlı yayınında değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Türk ordusunun vuruş kabiliyetine ve caydırıcılığına dikkat çekerek karşı tarafın adımlarının sahada hiçbir karşılığı olmadığını vurguladı.

"ONLAR ASKER DEĞİL ANCAK FİGÜRAN OLUR"

Ege Ordusu'nun ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin sahip olduğu muazzam harp kapasitesine işaret eden Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Ege Ordumuzdan ve 51. Komando Tugayımızdan bahsediyoruz. Koskoca Türk Donanması var. Türk Donanması'nın ölümcül ve yıkıcı harp gücü inanılmaz bir seviyede. Baktığınızda karşı tarafın ne yaptığını sorduklarında ben 'konu mankenliği yapıyorlar' diyorum. Yanınızda koca bir devasa Türk ordusu varken oraya 10 kişi çıkarıp ne yapacaksınız?" sözleriyle karşı tarafın hamlelerinin askeri bir ağırlığı olmadığını kaydetti.



Dr. Eray Güçlüer, "Yani onlar orada figüran olarak duruyorlar. Birliğe baktığınızda bir askerin duruşundan, tutuşundan ne kadar eğitimli olduğunu anlarız. Oradakiler affedersiniz 'Pinokyo' tarzı bir şey, hiç eğitimsizler" değerlendirmesinde bulundu.