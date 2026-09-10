A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre CHP’de Mansur Yavaş krizi büyüyor. Yavaş’ın parti programlarına katılmaması milletvekili grubunda rahatsızlık yaratırken, konu bugün toplanacak MYK’nın ana gündemine taşınacak. Kulislerde, CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın Yavaş’ın tutumuna ilişkin açıklama yapması beklenirken, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu gerilimi, Doğu ve Güneydoğu ziyaretleri ile “parti kapatma” tartışmalarının da CHP yönetiminin gündeminde olduğu belirtiliyor.

CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü videosunda genel başkanlar arasında Özgür Özel'e yer verilmemesi Ankara kulislerini hareketlendirirken, gerilimi artıran bir diğer gelişme ise Mansur Yavaş'ın yıl dönümü programına katılmama kararı oldu. Konuya ilişkin son kulis bilgilerini paylaşan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, bugün yapılacak MYK toplantısında gündemin başında Mansur Yavaş'ın olacağını aktardı. MYK'NIN SICAK GÜNDEMİ: MANSUR YAVAŞ'IN TUTUMU A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, çok konuşulacak bir kulis bilgisi paylaştı. CHP'de bugün gerçekleştirilecek MYK toplantısının gündemlerinden birinin Mansur Yavaş'ın tutumu olacağını belirten Yeşiltaş, Yavaş'ın CHP'den istifa etmediğini ve partiden ayrılmadığını ancak CHP'nin programlarına da katılmadığını aktardı. Bu durumun özellikle milletvekili grubunda net bir rahatsızlık oluşturduğunu söyledi. CHP’de büyük arınma delege yapısına uzandı CHP'DE BÜYÜK ARINMA DELEGE YAPISINA UZANDI Yeşiltaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın da Mansur Yavaş'ın bu yaklaşımını ve parti programlarına katılmamasını yadırgadığını ifade ettiğini belirterek, görüştükleri milletvekillerinin de benzer değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) "CHP YAVAŞ'IN TUTUMUNDAN RAHATSIZ" Yeşiltaş konuya ilişkin yaptığı konuşmasında, "Mansur Yavaş, CHP'den istifa etmedi, ayrılmadı ama CHP'nin programlarına da katılmıyor. Buna dair özellikle milletvekili grubunda çok net bir rahatsızlık var. Hatta CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Mansur Yavaş'ın bu yaklaşımını, programlara katılmamasını yadırgadığını ifade etti. Yine konuştuğumuz milletvekillerinin de benzer açıklamaları var, yani bir rahatsızlık var. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısında, bugünkü MYK toplantısında değerlendirilecek. Bu konuya dair CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın bir açıklama yapması, bugün bir açıklama yapması bekleniyor, onu da şimdiden aktarmış olalım." İfadelerine yer verdi. KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU'NA YÖNELİK TUTUMU Yeşiltaş, CHP'deki tartışmaların bir diğer başlığının ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaklaşımı olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu'nun başından beri İmamoğlu konusunda benzer bir tutum sergilediğini ifade eden Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalarda isim vermemesine rağmen özellikle 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin mesajlarının dikkat çekici olduğunu söyledi.