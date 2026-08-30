Özgür Özel ve ekibinin mayıs ayında CHP Genel Merkezi'ni boşaltmadan kısa süre önce 1,9 milyon üyenin kişisel bilgilerini dijital ortamda kopyalayıp sonrasında bu verileri Yeni Parti altyapısına taşıdığı belirtiliyor.

Yeni Parti, CHP'den en az 1,5 milyon üyeyi kendi safına çekip "Yeni CHP biziz" algısı yaratmaya çalışıyor. Bu doğrultuda CHP'nin mevcut üyelerine ve belediye başkanlarına tacize varan girişimlerde bulunmaya devam eden Özgür Özel ve ekibi hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. CHP'li kaynakların son iddiasına göre Özel'in ekibi, o dönem CHP Genel Merkezi'ni boşaltmadan önce yaklaşık 1,9 milyon üyenin bilgilerini de kopyalayarak bir başka usulsüzlüğe girişti. Söz konusu adımın, CHP'nin tüm üyelerini Yeni Parti'ye daha kısa sürede taşımak amacıyla atıldığı öne sürülüyor.

ARAÇLARIN AKIBETİ MEÇHUL

Sabah gazetesinden Murathan Yıldırım'ın haberine göre genel merkez kulislerinde dillendirilen son iddia, akıllara tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı olduktan sonraki ilk hamlesini getirdi. Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonraki ilk mesai gününde İBB Teftiş Kuruluna bir yazı göndermiş, İBB ve bağlı kuruluşlara ait tüm elektronik veri tabanının derhal kopyalanması talimatını vermişti. Yeni Partili isimler, CHP'den ayrılmadan kısa süre önce tüm il başkanlıklarını talan etmiş, sosyal medya hesaplarına el koymuş, meclis grubunun kasasını da boşaltmıştı. Hâlihazırda CHP'ye ait birçok aracın akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor. CHP yönetimi, söz konusu talan ve yağma skandallarına dönük olarak hukuki girişimlerine devam ediyor.