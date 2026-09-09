Evlerin başköşesinde yer alan kameralı akıllı televizyonların siber korsanlar tarafından birer casus cihaza dönüştürülebileceği ortaya çıktı. Televizyonların kapalıyken dahi ortam dinlemesi yapabildiğine ve mahremiyeti tehdit ettiğine dikkat çeken Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, kullanıcıların alması gereken hayati güvenlik önlemlerini tek tek sıraladı.

Akıllı televizyonlardaki siber güvenlik riski, evlerin mahremiyetini tehdit eden boyuta ulaştı.

Kameralı akıllı TV'lerin siber korsanlar tarafından ele geçirilerek casus cihaza dönüştürülebileceği belirtilirken, televizyonların standby modunda hatta kapalıyken bile ortam dinlemesine imkan sağlayabilecek güvenlik açıkları taşıdığı uyarısı yapıldı.

TELEVİZYON KAPALIYKEN BİLE ORTAM DİNLİYORLAR

Kameralı akıllı televizyonların risklerini anlatan Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Akıllı televizyonlar da tıpkı bilgisayarlar gibi işletim sistemlerine tabi ve aynı zamanda internet üzerinden işlem gerçekleştirebiliyor. Bu açıkları kullanan siber korsanlar, telefonlar gibi televizyonlara da sızabiliyorlar. Yapılan araştırmalar zaten artık alarm veriyor; özellikle İsrailli bir siber güvenlik firmasının bu tarz akıllı televizyonlara sızarak ortam dinlemesi yaptığı ortaya çıktı. Televizyon standby modunda, kapalı olsa bile işletim sistemindeki güvenlik açığı ve internet bağlantısı kullanılarak dinleme yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

İNTERNETE BAĞLI HER CİHAZ TEHLİKE ALTINDA

İnternete bağlı cihazların her zaman hedefte olduğunu vurgulayan Ali Murat Kırık, "İnternete bağlı olan her cihaz, her zaman yüzde 1 bile olsa güvenlik açığını bünyesinde barındırmış oluyor. Ev, en mahrem alanlarımızdan bir tanesi. Burada izinsiz ve yetkisiz bir şekilde şu kameraya erişim sağlansa ortalığı istediği gibi kayıt altına alabilir, ortam dinlemesi yapabilir. En büyük risk de televizyonunuz bilgisayara ve internete bağlıyken uzaktan erişim sağlanarak sizin adınıza işlemler yapılmasıdır; internet sitelerine giriliyor, veri depolanmış oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

KORSANLARA KARŞI 4 ALTIN KURAL: BANT VE KABLO ÖNLEMİ

Kullanıcıların alması gereken tedbirleri sıralayan Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Lisanslı ürünler kullanmak son derece önemli. Televizyonlarımızın işletim sistemlerini mutlak suretle güncel tutmalıyız." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madem standby modunda bile dinleme gerçekleşiyor; internet bağlantısı kablosuzsa bağlantıyı kesin, ethernet kablosuyla bağlıysa kabloyu çekmeniz son derece önemli. Kullanmadığınız dönemlerde ise tıpkı bilgisayar ve telefonlarda yaptığımız gibi kameranın üzerine bir bant yapıştırmanın hayati önemi var."