Muhalefette “Yeni Parti” krizi! Mansur Yavaş ikili mi oynuyor? A Haber’de çarpıcı analiz: 6 aylık bekle-gör planı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Yeni Parti" tartışmalarına karşı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki aritmetiği gerekçe göstererek mesafeli durması ve muhalefet kulislerinde yaşanan büyük hareketlilik A Haber ekranlarında mercek altına alındı. Gazeteci Dr. Murat Özer ve Ekrem Kızıltaş, CHP'den koparak kurulan Yeni Parti'nin geleceğini, milletvekillerinin geri dönüş hazırlıklarını ve Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardaki çarpıcı gelişmeleri tüm detaylarıyla deşifre etti.
Siyasette gözler bir kez daha Mansur Yavaş'a çevrildi. "Yeni Parti"ye geçeceği yönündeki iddialar karşısında Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımını gerekçe göstermesi, siyasi kulisleri hareketlendirdi. Yavaş'ın bu tavrı, "CHP'den kopuş halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde dengeler değişebilir mi?" sorusunu gündeme taşırken, perde arkasına ilişkin A Haber'de dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
YAVAŞ'IN BEKLE-GÖR STRATEJİSİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Yeni Parti'ye geçişle ilgili soruya Belediye Meclis yapısını işaret ederek olumsuz yanıt vermesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Dr. Murat Özer, "Mansur Yavaş çok net yani. Çok verimli bir arazi bulmadıkça otağını oraya gidip kurmayan bir insan. O bekliyor şimdi" ifadelerini kullandı. Özer, 6 ay içinde Yeni Parti'ye giden pek çok kişinin koşar adım CHP'ye döneceğini iddia ederek, "Yeni Parti'ye gidenlerin çoğunluğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık tutunamayacaklarını anladıkları için oraya gittiler. Zaten geri kalanlarını da CHP kendisi tasfiye ediyor" sözleriyle siyasi tabloyu özetledi.
Bazı isimlerin mahkeme süreçlerinin devam ettiğini ve dokunulmazlıklarının kaldırılma aşamasında olduğunu belirten Özer, "Onlar dokunulmazlık dosyaları geldiğinde, oylama yapıldığında muhtemelen Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de kaldırılsın diye oy verecekler. Çünkü aralarındaki husumet bu noktaya gelmiş durumda. Bunu da arınmanın bir parçası olarak görecektir CHP" dedi.
"MAĞDURİYET ALGISI YARATILIYOR"
Yeni Parti içindeki pek çok milletvekilinin özel sohbetlerinde her an CHP'ye geçebileceklerini söylediklerini aktaran Özer, "Şu anda öyle bir tabanda kamuoyu baskısı var ki, sanki iktidar bu CHP'ye operasyon yaptı ve bu operasyon neticesinde Yeni Parti kurulmak zorunda kaldı. Bir mağduriyet algısı var. Biz bunun bir mağduriyet olmadığının farkındayız. Burada ciddi bir hukuki problem olduğunu, bu suçlamaların çoğunluğunun da doğru olduğu kanaati bizde hasıl olmuştur diyen pek çok milletvekiliyle ben kendim de bizzat konuştum" diyerek kulis bilgilerini paylaştı.
"CHP Mİ YENİ PARTİ Mİ 6-7 AYDA BELLİ OLACAK"
Milletvekillerinin tepkiyle değil, kamuoyu baskısından kurtulmak için geçici olarak Yeni Parti'ye gittiklerini savunan Dr. Murat Özer, "Mansur Yavaş şu anda olayı izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi mi, yoksa Yeni Parti mi daha fazla istikrar sağlayacak siyasette? 6-7 ay içerisinde biz bunu görececeğiz. O zaman Yeni Parti'de bir umut ışığı olup olmadığını gördüğünde kararını net bir şekilde verecek" diye konuştu.
"MANSUR YAVAŞ AYAZDA KALMAK İSTEMİYOR"
Yavaş'ın Yeni Parti'ye geçmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalinin ortadan kalkacağını bildiğini vurgulayan Özer, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüşler başladığında ayazda kalmak istemez. Yanlış bir karar vermek istemiyor. Şu anda üstelik CHP'den istifa etmemiş olmasına rağmen hem Yeni Partili hem Cumhuriyet Halk Partili orta bir figürmüş gibi davranıyor" değerlendirmesinde bulundu.