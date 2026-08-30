Muhalefette “Yeni Parti” krizi! Mansur Yavaş ikili mi oynuyor? A Haber’de çarpıcı analiz: 6 aylık bekle-gör planı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Yeni Parti'ye geçişle ilgili soruya Belediye Meclis yapısını işaret ederek olumsuz yanıt vermesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Dr. Murat Özer, "Mansur Yavaş çok net yani. Çok verimli bir arazi bulmadıkça otağını oraya gidip kurmayan bir insan. O bekliyor şimdi" ifadelerini kullandı. Özer, 6 ay içinde Yeni Parti'ye giden pek çok kişinin koşar adım CHP'ye döneceğini iddia ederek, "Yeni Parti'ye gidenlerin çoğunluğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık tutunamayacaklarını anladıkları için oraya gittiler. Zaten geri kalanlarını da CHP kendisi tasfiye ediyor" sözleriyle siyasi tabloyu özetledi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Bazı isimlerin mahkeme süreçlerinin devam ettiğini ve dokunulmazlıklarının kaldırılma aşamasında olduğunu belirten Özer, "Onlar dokunulmazlık dosyaları geldiğinde, oylama yapıldığında muhtemelen Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de kaldırılsın diye oy verecekler. Çünkü aralarındaki husumet bu noktaya gelmiş durumda. Bunu da arınmanın bir parçası olarak görecektir CHP" dedi.

"MAĞDURİYET ALGISI YARATILIYOR"

Yeni Parti içindeki pek çok milletvekilinin özel sohbetlerinde her an CHP'ye geçebileceklerini söylediklerini aktaran Özer, "Şu anda öyle bir tabanda kamuoyu baskısı var ki, sanki iktidar bu CHP'ye operasyon yaptı ve bu operasyon neticesinde Yeni Parti kurulmak zorunda kaldı. Bir mağduriyet algısı var. Biz bunun bir mağduriyet olmadığının farkındayız. Burada ciddi bir hukuki problem olduğunu, bu suçlamaların çoğunluğunun da doğru olduğu kanaati bizde hasıl olmuştur diyen pek çok milletvekiliyle ben kendim de bizzat konuştum" diyerek kulis bilgilerini paylaştı.