-°C
CANLI YAYIN

Muhalefette “Yeni Parti” krizi! Mansur Yavaş ikili mi oynuyor? A Haber’de çarpıcı analiz: 6 aylık bekle-gör planı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Muhalefette “Yeni Parti” krizi! Mansur Yavaş ikili mi oynuyor? A Haber’de çarpıcı analiz: 6 aylık bekle-gör planı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Yeni Parti" tartışmalarına karşı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki aritmetiği gerekçe göstererek mesafeli durması ve muhalefet kulislerinde yaşanan büyük hareketlilik A Haber ekranlarında mercek altına alındı. Gazeteci Dr. Murat Özer ve Ekrem Kızıltaş, CHP'den koparak kurulan Yeni Parti'nin geleceğini, milletvekillerinin geri dönüş hazırlıklarını ve Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardaki çarpıcı gelişmeleri tüm detaylarıyla deşifre etti.

Siyasette gözler bir kez daha Mansur Yavaş'a çevrildi. "Yeni Parti"ye geçeceği yönündeki iddialar karşısında Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımını gerekçe göstermesi, siyasi kulisleri hareketlendirdi. Yavaş'ın bu tavrı, "CHP'den kopuş halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde dengeler değişebilir mi?" sorusunu gündeme taşırken, perde arkasına ilişkin A Haber'de dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

YAVAŞ'IN BEKLE-GÖR STRATEJİSİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Yeni Parti'ye geçişle ilgili soruya Belediye Meclis yapısını işaret ederek olumsuz yanıt vermesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Dr. Murat Özer, "Mansur Yavaş çok net yani. Çok verimli bir arazi bulmadıkça otağını oraya gidip kurmayan bir insan. O bekliyor şimdi" ifadelerini kullandı. Özer, 6 ay içinde Yeni Parti'ye giden pek çok kişinin koşar adım CHP'ye döneceğini iddia ederek, "Yeni Parti'ye gidenlerin çoğunluğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık tutunamayacaklarını anladıkları için oraya gittiler. Zaten geri kalanlarını da CHP kendisi tasfiye ediyor" sözleriyle siyasi tabloyu özetledi.

Mansur Yavaş CHPde mi kalacak?Mansur Yavaş CHPde mi kalacak? MANSUR YAVAŞ CHP'DE Mİ KALACAK?

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Bazı isimlerin mahkeme süreçlerinin devam ettiğini ve dokunulmazlıklarının kaldırılma aşamasında olduğunu belirten Özer, "Onlar dokunulmazlık dosyaları geldiğinde, oylama yapıldığında muhtemelen Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de kaldırılsın diye oy verecekler. Çünkü aralarındaki husumet bu noktaya gelmiş durumda. Bunu da arınmanın bir parçası olarak görecektir CHP" dedi.

"MAĞDURİYET ALGISI YARATILIYOR"

Yeni Parti içindeki pek çok milletvekilinin özel sohbetlerinde her an CHP'ye geçebileceklerini söylediklerini aktaran Özer, "Şu anda öyle bir tabanda kamuoyu baskısı var ki, sanki iktidar bu CHP'ye operasyon yaptı ve bu operasyon neticesinde Yeni Parti kurulmak zorunda kaldı. Bir mağduriyet algısı var. Biz bunun bir mağduriyet olmadığının farkındayız. Burada ciddi bir hukuki problem olduğunu, bu suçlamaların çoğunluğunun da doğru olduğu kanaati bizde hasıl olmuştur diyen pek çok milletvekiliyle ben kendim de bizzat konuştum" diyerek kulis bilgilerini paylaştı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"CHP Mİ YENİ PARTİ Mİ 6-7 AYDA BELLİ OLACAK"

Milletvekillerinin tepkiyle değil, kamuoyu baskısından kurtulmak için geçici olarak Yeni Parti'ye gittiklerini savunan Dr. Murat Özer, "Mansur Yavaş şu anda olayı izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi mi, yoksa Yeni Parti mi daha fazla istikrar sağlayacak siyasette? 6-7 ay içerisinde biz bunu görececeğiz. O zaman Yeni Parti'de bir umut ışığı olup olmadığını gördüğünde kararını net bir şekilde verecek" diye konuştu.

"MANSUR YAVAŞ AYAZDA KALMAK İSTEMİYOR"

Yavaş'ın Yeni Parti'ye geçmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalinin ortadan kalkacağını bildiğini vurgulayan Özer, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüşler başladığında ayazda kalmak istemez. Yanlış bir karar vermek istemiyor. Şu anda üstelik CHP'den istifa etmemiş olmasına rağmen hem Yeni Partili hem Cumhuriyet Halk Partili orta bir figürmüş gibi davranıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mansur Yavaş’a çalıştırmayız tehdidi mi?Mansur Yavaş’a çalıştırmayız tehdidi mi? MANSUR YAVAŞ'A "ÇALIŞTIRMAYIZ" TEHDİDİ Mİ?

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

SİLİVRİ'DEKİ "TİYATRO" BİTTİ: İTİRAFÇILAR KONUŞUYOR

Mansur Yavaş'ın sessizliğinin ve düşük profilli açıklamalarının perde arkasını yorumlayan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, "Mansur Yavaş dediğimizde mümkün olduğu kadar az açıklama yapan ya da hiç yapmayan ve genellikle yaptığı açıklamalar da sadra şifa olmayan bir isimden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni Parti'nin yapısındaki tıkanıklığa dikkat çeken Kızıltaş, 91 milletvekilinden 80'inin parti meclisine atanmasının yeni gelecek isimler için yer bırakmadığını belirtti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"İTİRAFÇILAR İMAMOĞLU'NUN YÜZÜNE KARŞI KONUŞUYOR"

Silivri'deki duruşmalarda seyrin değiştiğini vurgulayan Kızıltaş, "Son iki haftadır yapılan duruşmalarda doğrudan itirafçı olan, etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere itirafçı olan önemli isimlerin Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya gelip, iddialarını orada onun yüzüne karşı tekrarladıkları duruşmalar başladı. İmamoğlu'nun bunlara cevap veremediği, bazılarında salonu terk ettiği, bazılarında da 'Allah sizi ıslah etsin' demek zorunda kaldığı bir süreç başladı" dedi.

Dosyaların boş olduğu yönündeki iddiaların çöktüğünü belirten Kızıltaş, "Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hortumlanan paralarla satın alma girişimine mahkemenin 'Hayır, Türkiye'de ana muhalefet partisini satın alamazsınız' demesiyle kurulmak zorunda kalındı" açıklamasını yaptı.

Ankara kulisleri hareketlendi! Mansur Yavaş’a baskı iddiasıAnkara kulisleri hareketlendi! Mansur Yavaş’a baskı iddiası ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ! MANSUR YAVAŞ'A BASKI İDDİASI

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"PARTİ GERÇEKLERİYLE YAPILAN REKLAMLAR ARASINDA DEVASA FARK VAR"

Yeni Parti'yi kuran isimlerin dokunulmazlık zırhına ihtiyaç duyduğunu belirten Ekrem Kızıltaş, "Bu isimlerin tamamının ve olabilirse şu anda bazı belediye başkanlarının mümkünse milletvekilliği dokunulmazlığına kavuşmaları gerekiyor. Partiyle alakalı gerçeklerle reklamlar arasında devasa bir fark var" şeklinde konuştu. Özgür Özel'in konumuna da değinen Kızıltaş, "Genel Başkan Özgür Özel, ama biz kendisine eş genel başkan mı diyeceğiz, ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Çünkü İmamoğlu Silivri'ye gittikten sonra neredeyse haftada bir gidip talimat aldığını biliyoruz" sözlerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"DAVALARDAN KARAR ÇIKINCA YENİ PARTİ ÇÖP OLACAK"

Yeni Parti'nin programının CHP programının bir özeti olduğunu ifade eden Kızıltaş, "Mavi Vatan ve terörle mücadele gibi ulusal konularda ne düşündüklerini bilmiyoruz. İmamoğlu'nun projeksiyonu kapalı olduğu için, Aziz İhsan Aktaş davası gibi ciddi cezalar çıktığında Yeni Parti denilen yapının çöp olacağının farkında olanlar muhtemelen CHP'ye döneceklerdir" dedi. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı hesabı yaptığını hatırlatan Kızıltaş, "Mansur Yavaş'ın %50 + 1'i hedeflemesi lazım. Bunun için de yapılacak en güzel şey; mümkün olduğu kadar renk vermemek, herkese mavi boncuk dağıtmak" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaştan 3 milyar liralık rekor satış!Mansur Yavaştan 3 milyar liralık rekor satış! MANSUR YAVAŞ'TAN 3 MİLYAR LİRALIK REKOR SATIŞ!

Başkan Erdoğan’dan torunlarıyla oyuncakçı turu
Sonraki Haber
Başkan Erdoğan’dan torunlarıyla oyuncakçı turu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın