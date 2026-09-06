KILIÇDAROĞLU AÇIKLAYACAK: GÖZLER 9 EYLÜL'DE

Bu kapsamda CHP'de gözler, partinin kuruluş tarihi olarak da kabul edilen 9 Eylül'e çevrildi. Çeşitli etkinliklerin yapılacağı günde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.



Uzun süredir CHP'de merakla beklenen kongre takviminin bizzat Kılıçdaroğlu tarafından bu tarihte kamuoyuna duyurulması öngörülüyor. Özel günde CHP'nin il-ilçe başkanları da Ankara'da olacak.