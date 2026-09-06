CHP’de büyük arınma delege yapısına uzandı! Kılıçdaroğlu için kritik tarih: Gözler 9 Eylül’de
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa gelmesiyle başlayan arınma süreci, 3,5 ayda teşkilatlardan yönetim kademelerine kadar yayıldı. "CHP'yi hırsızlardan ve rüşvetçilerden arındıracağım" çıkışıyla göreve dönen Kılıçdaroğlu, parti içinde kapsamlı bir yeniden yapılanma başlattı. CHP'de gözler 9 Eylül'e çevrilirken Kılıçdaroğlu'nun partinin kuruluş yıl dönümünde kongre takvimini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine gelmesiyle başlayan değişim süreci, 3,5 ayda parti teşkilatından yönetim kademelerine kadar uzandı.
"CHP'yi hırsızlardan ve rüşvetçilerden arındıracağım" çıkışıyla göreve dönen Kılıçdaroğlu, kısa sürede parti içinde kapsamlı bir yeniden yapılanma başlattı.
KILIÇDAROĞLU AÇIKLAYACAK: GÖZLER 9 EYLÜL'DE
Bu kapsamda CHP'de gözler, partinin kuruluş tarihi olarak da kabul edilen 9 Eylül'e çevrildi. Çeşitli etkinliklerin yapılacağı günde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Uzun süredir CHP'de merakla beklenen kongre takviminin bizzat Kılıçdaroğlu tarafından bu tarihte kamuoyuna duyurulması öngörülüyor. Özel günde CHP'nin il-ilçe başkanları da Ankara'da olacak.
ŞAİBELİ DELEGE YAPISI TASFİYE OLACAK
CHP'deki kongre süreci kapsamında il-ilçe başkanlığı seçimleri yapılacak, kurultay delegeleri de sıfırdan belirlenecek. Böylece partinin başına 3 yıldır büyük belalar açan şaibeli delege yapısı bir anlamda tasfiye edilmiş olacak.
NELER OLMUŞTU?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz bir şekilde ve çok az bir farkla genel başkanlık koltuğunu kaybettiği 2023 kurultayına rüşvet iddiaları damga vurmuştu.
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzlerce delegenin oyunu para karşılığı satın aldığı iddiaları yargıya taşınmış, devam eden hukuki süreçte İstinaf'ın mutlak butlan kararı gündeme gelmişti.