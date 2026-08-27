Mansur Yavaş CHP'de mi kalacak? ABB'den Müslim Sarı'nın açıklamalarına yanıt

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın “Mansur Bey, CHP’nin siyasal ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır” şeklindeki açıklamasına ABB'den yanıt geldi. ABB'nin açıklamasında, “Mansur Yavaş ile Müslim Sarı arasında Yavaş’ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir” ifadeleri yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın CHP'de kalıp kalmayacağı yönündeki tartışmalar sürüyor.

Yavaş'ın Yeni Parti'ye geçip geçmeyeceği de gündemdeki yerini korurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarına ABB'den yanıt geldi.

ABB tarafından yapılan açıklamada Yavaş'ın siyasi geleceğine dair herhangi bir görüşmenin gerçekleşmediği belirtilerek, "Mansur Bey, CHP'nin siyasal ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"YAVAŞ İLE MÜSLİM SARI ARASINDA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ"

ABB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın yaptığı açıklamanın ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir hususu açıklığa kavuşturmak isteriz. Mansur Yavaş ile Müslim Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir."

ABB'nin açıklamasında Mansur Yavaş'ın önceliğinin Ankara'ya yönelik hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi olduğu belirtildi. Açıklamada, "ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın şu aşamadaki önceliği ABB'deki dengeler ve Ankara'ya hizmetlerin kesintisiz biçimde sürdürülmesidir. Belediye Meclisi'nde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacaktır. Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"HENÜZ ORTADA SEÇİM SÜRECİ DAHİ YOK"

ABB'nin açıklamasında Yavaş'ın gerekli gördüğü takdirde kararını kendisinin vereceği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Özellikle son günlerde ABB'ye yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi'ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti'ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken, henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz."

ABB'nin açıklamasında, Yavaş'ın kendi ağzından yapılmayan hiçbir açıklamanın kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

MÜSLİM SARI NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 Ağustos'ta gerçekleştirilen MYK ve PM toplantılarının ardından basın açıklamasında bulunmuştu.

Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'de devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya şu yanıtı vermişti: