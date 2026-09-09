Milyonluk altınların yerini imitasyon takılar aldı

Bölgedeki son durumu ve sahadaki gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Nazlı Timur, gelinlerin üzerinde görmeye alışık olunan gerdanlık, bilezik ve kemerlerin artık imitasyon olarak da yoğun şekilde tercih edildiğini belirterek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin olmazsa olmazı düğünlerdeki takılar. Gelinlerde bileklik, kolye ve bellerine taktıkları aksesuarlar vazgeçilmez. Tabii bunlar altın değil, imitasyon ve altın kaplama" ifadelerini kullandı. Son dönemde sosyal medyada gündeme gelen sahte altın operasyonlarına da değinen Timur, bu takıların gerçeğinden ayırt edilmesinin neredeyse imkânsız olduğunu vurguladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki düğün geleneklerinin vazgeçilmezi olan takılar, artan altın fiyatlarıyla birlikte yerini altın görünümlü imitasyon ürünlere bıraktı. Van'da evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yeni gözdesi haline gelen birebir kuyumcu işçilikli imitasyon ve altın kaplama takılar, milyonlarca liralık altın setlerin havasını bütçeleri zorlamadan yaşatıyor.

foto: ahaber.com.tr

İMİTASYONLAR MİLYONLUK TAKININ YERİNİ ALDI

Yayın konuğu olan işletmeci ise takıların zanaat ve görsel olarak gerçeğiyle tamamen aynı standartta üretildiğini belirterek, "Takılarımız birebir orijinal el işçiliğidir. Kuyumcudaki işçiliğin, zanaatın aynısı artık imitasyon takılarda da yapılıyor. Altın fiyatları arttıkça ister istemez talep altına azalıyor ve imitasyona yöneliyor. Halihazırda sosyal medyanın da bunda büyük etkisi var. İnsanlar şatafatlı düğünleri görünce haklı olarak takıp takıştırmak istiyor. Gücü yetmeyenlerin, maddi imkânı elvermeyenlerin uğrak noktası artık bizler oluyoruz" dedi.

Altın ile imitasyon arasındaki uçurumu rakamlarla ortaya koyan işletmeci, "Üzerimizdeki kelepçe, set, bilezik ve kemer gibi takıların hepsiyle bir kuyumcuya gitseniz 7-8 milyon liradan aşağı çıkamazsınız. Bize geldiğinizde ise bu 7-8 milyonluk havayı ortalama 50 bin lira civarına alabiliyorsunuz" sözleriyle aradaki devasa farkı aktardı.