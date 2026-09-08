Sosyal medya ve algoritma tehdidi: Bizden bir “dijital ikiz” yaratıp kararlarımızı ele geçiriyorlar
Hayatımızın her alanını kuşatan algoritmalar, ne izleyeceğimizden ne satın alacağımıza kadar pek çok kararımıza yön vermeye başladı. Beğenilerimizden hareketle adeta bir “dijital ikizimizi” oluşturan ve kullanıcıları ekran başında tutmak için öfke ve skandal içeriklerini öne çıkaran sosyal medya devleri, küresel ticareti tekellerine alarak büyük bir tehlikenin kapısını aralıyor.
Gündelik hayatın her alanında kullanılan algoritmalar, kullanıcıların dijital davranışlarından elde edilen veriler doğrultusunda kişiye özel içerik ve reklamlar oluşturabiliyor.
ADETA DİJİTAL İKİZİMİZ OLUŞTURULUYOR
Kullanıcıların hangi ürünleri ne zaman satın aldığı, hangi internet sitelerini ziyaret ettiği ve reklamlara nasıl tepki verdiği gibi veriler analiz edilerek kişilerin ilgi alanları ve tercihleri hakkında kapsamlı profiller çıkarılabiliyor.
Kullanıcı davranışlarının adım adım takip edilmesiyle, beğenilen videolar ve etkileşim kurulan içeriklerden hareketle kişilerin adeta bir "dijital kimliği" ve "dijital ikizi" oluşturuluyor.Böylece sosyal medya platformları, kullanıcıların ilgi alanlarını ve tercihlerini daha yakından tanıyarak karşılarına çıkacak içerikleri buna göre belirleyebiliyor.
ÖFKE VE SKANDAL İÇERİKLERİYLE EKRANA BAĞLIYORLAR
Uzmanlara göre algoritmalar, kullanıcıların ilgisini çekebilecek içerikleri belirlerken öfke, korku ve skandal içeren paylaşımları da öne çıkarabiliyor. Bu içeriklerin dikkat çekme potansiyelinden yararlanılarak kullanıcıların ekran başında daha uzun süre tutulması hedefleniyor.
Kullanıcıların bir içeriğe yönelik eleştirel yorum yapması dahi algoritmalar tarafından ilgi göstergesi olarak değerlendirilebiliyor. Toplanan verilerin işlenmesiyle kullanıcılar ilgi alanları ve davranışlarına göre sınıflandırılırken, sistemlerin zaman içerisinde kişilerin nelerden hoşlandığını ve hangi içeriklere yönelebileceğini tahmin edebildiği belirtiliyor.
Uzmanlar, algoritmaların yalnızca kullanıcıların karşısına içerik çıkarmakla sınırlı kalmadığını, markalar ve reklam verenler tarafından satışları artırmak amacıyla da kullanıldığını ifade ediyor. Ürün ve hizmetlerin doğru kullanıcının karşısına çıkarılmasıyla görünürlüğün artırıldığı, bunun da tüketicide daha önce ihtiyaç olarak görmediği bir ürüne yönelik talep oluşturabildiği aktarılıyor.