Uzmanlara göre sosyal medya algoritmaları yalnızca içeriği değil, tüketiciyi de yönlendiriyor (Foto: ahaber.com.tr – Ekran görüntüsü)

TİCARETİN MERKEZİNDE "TEKNO-OLİGARŞİ" VE TEKELLEŞME TEHLİKESİ

Uzmanlara göre algoritmaların içerik tüketiminden veri toplamaya, reklamcılıktan ticarete kadar uzanan zincirin merkezine yerleşmesi, teknoloji şirketlerinin ekonomik gücünü de artırıyor. Aynı şirketlerin kullanıcı verilerini toplaması, içerik sunması ve reklamları yönlendirmesi, dijital piyasada "tekno-oligarşi" ve tekelleşme riskini beraberinde getiriyor. Dijital ticaretin giderek daha fazla algoritmalar üzerinden şekillenmesiyle birlikte, veriyi elinde bulunduran şirketlerin hem kullanıcı davranışlarını hem de ticari süreçleri yönlendirme gücünün arttığına dikkat çekiliyor.



Teknoloji ve sosyal medya altyapılarının büyük ölçüde aynı şirketlerin kontrolünde bulunmasının, markaların da bu platformların algoritmalarına giderek daha fazla bağımlı hâle gelmesine yol açtığı belirtiliyor.



Bu yapı içerisinde markaların tüketiciye ulaşmak için platformların belirlediği algoritmik sisteme uyum sağlamak zorunda kalması, dijital ticarette güç dengesinin teknoloji şirketleri lehine değişmesi riskini ortaya çıkarıyor.