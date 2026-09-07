Almanya’da AfD’nin yükselişi göçmenleri tedirgin etti
Almanya'da aşırı sağcı ve yabancı karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, Saksonya-Anhalt eyaletinde gerçekleştirilen seçimlerde tarihi bir oy oranına ulaştı. Ekonomik kriz, kontrolden çıkan göç dalgası ve Ukrayna'ya verilen yoğun desteğin damga vurduğu seçim sonuçları, ülkede yaşayan göçmenler arasında ciddi bir tedirginliğe yol açtı. A Haber, sahada yabancıların ve Türk toplumunun nabzını tuttu.
Almanya genelinde ve özellikle Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD Partisi'nin nasıl bu denli yüksek bir oy oranına ulaştığı ülkede tartışma konusu oldu.
Seçmenlerin bu partiye yönelmesindeki başlıca gerekçeler arasında ülke ekonomisindeki derinleşen kötü gidişat, kontrolsüz göç krizi ve hükümetin Ukrayna'ya verdiği yoğun destek öne çıkıyor.
A HABER SAHADA: GÖÇMENLER ENDİŞELİ Mİ?
A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, seçim sonuçlarının ardından bölgedeki göçmenlerin yaşadığı tedirginliği araştırmak üzere sahaya çıktı. Yılmaz, sokakta karşılaştığı göçmen kökenli vatandaşlara, ortaya çıkan tablonun kendilerini endişelendirip endişelendirmediğini sordu.
TÜRK VATANDAŞLAR NE DÜŞÜNÜYOR?
Aşırı sağın yükselişini endişeyle izlediğini belirten Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı, AfD'nin toplum üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu söyledi. Partinin ne yapmak istediğinin yeterince bilinmediğini ifade eden vatandaş, bazı Türk ve yabancıların da AfD'ye oy verdiğini belirterek, partinin hedeflerinin daha iyi anlaşılması halinde bu kişilerin oy vermeyeceğini düşündüğünü kaydetti.
Hükümetin göç politikasındaki kontrolsüzlüğe ve entegrasyon sorunlarına dikkat çeken Almanya'da yaşayan bir diğer Türk vatandaşı ise mevcut hükümet döneminde ülkeye çok fazla yabancının geldiğini savundu.
Göçün kontrol altından çıktığını belirten kadın vatandaş, özellikle Suriyeli ve Afganların yanı sıra çok sayıda Arap'ın ülkeye geldiğini ifade etti. Entegrasyon konusunda yeterince başarılı olunamadığını dile getiren vatandaş, bu noktada Almanların tepkilerini anlayabildiğini ancak onların da sürecin nereye gittiğini tam olarak bilmediğini söyledi.