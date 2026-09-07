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Almanya’da AfD’nin yükselişi göçmenleri tedirgin etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Almanya’da AfD’nin yükselişi göçmenleri tedirgin etti

Almanya'da aşırı sağcı ve yabancı karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, Saksonya-Anhalt eyaletinde gerçekleştirilen seçimlerde tarihi bir oy oranına ulaştı. Ekonomik kriz, kontrolden çıkan göç dalgası ve Ukrayna'ya verilen yoğun desteğin damga vurduğu seçim sonuçları, ülkede yaşayan göçmenler arasında ciddi bir tedirginliğe yol açtı. A Haber, sahada yabancıların ve Türk toplumunun nabzını tuttu.

Almanya genelinde ve özellikle Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD Partisi'nin nasıl bu denli yüksek bir oy oranına ulaştığı ülkede tartışma konusu oldu.

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Seçmenlerin bu partiye yönelmesindeki başlıca gerekçeler arasında ülke ekonomisindeki derinleşen kötü gidişat, kontrolsüz göç krizi ve hükümetin Ukrayna'ya verdiği yoğun destek öne çıkıyor.

ALMANYA'DA AFD'NİN YÜKSELİŞİ GÖÇMENLERİ TEDİRGİN ETTİ

A HABER SAHADA: GÖÇMENLER ENDİŞELİ Mİ?

A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, seçim sonuçlarının ardından bölgedeki göçmenlerin yaşadığı tedirginliği araştırmak üzere sahaya çıktı. Yılmaz, sokakta karşılaştığı göçmen kökenli vatandaşlara, ortaya çıkan tablonun kendilerini endişelendirip endişelendirmediğini sordu.

Almanya’da AfD’nin yükselişi göçmenleri tedirgin etti - 1

TÜRK VATANDAŞLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Aşırı sağın yükselişini endişeyle izlediğini belirten Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı, AfD'nin toplum üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu söyledi. Partinin ne yapmak istediğinin yeterince bilinmediğini ifade eden vatandaş, bazı Türk ve yabancıların da AfD'ye oy verdiğini belirterek, partinin hedeflerinin daha iyi anlaşılması halinde bu kişilerin oy vermeyeceğini düşündüğünü kaydetti.

Almanya’da AfD’nin yükselişi göçmenleri tedirgin etti - 2

Hükümetin göç politikasındaki kontrolsüzlüğe ve entegrasyon sorunlarına dikkat çeken Almanya'da yaşayan bir diğer Türk vatandaşı ise mevcut hükümet döneminde ülkeye çok fazla yabancının geldiğini savundu.

Göçün kontrol altından çıktığını belirten kadın vatandaş, özellikle Suriyeli ve Afganların yanı sıra çok sayıda Arap'ın ülkeye geldiğini ifade etti. Entegrasyon konusunda yeterince başarılı olunamadığını dile getiren vatandaş, bu noktada Almanların tepkilerini anlayabildiğini ancak onların da sürecin nereye gittiğini tam olarak bilmediğini söyledi.

Almanya’da AfD’nin yükselişi göçmenleri tedirgin etti - 3

"GENÇLER PROPAGANDADAN ÇOK HIZLI ETKİLENİYOR"

Türklerin yanı sıra ülkede yaşayan diğer yabancı toplumlar da AfD'ye verilen desteği şaşkınlık ve tepkiyle karşılarken, bir göçmen, "Ben şaşkınım. Şu anda halkın neler yaşadığını ve neden böyle bir tercihte bulunduğunu tam olarak anlamıyorum. Ancak AfD'nin yüzde 44 oyla kazanması gerçekten sorgulanması gereken bir durum. Ben şahsen AfD'yi destekleyen biri değilim. AfD'nin özellikle medya ve sosyal medyayı çok iyi kullanabildiğini biliyorum. Özellikle gençlerin propaganda içeriklerinden çok hızlı etkilendiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Almanya’da AfD’nin yükselişi göçmenleri tedirgin etti - 4

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ AÇIĞI VE HÜKÜMETE TEPKİ OYLARI

Aşırı sağın yükselişinin ülkedeki ekonomik dengeleri sarsacağını belirten başka bir göçmen, "AfD'nin Saksonya-Anhalt'ta diğer eyaletlere kıyasla daha yüksek bir oy potansiyeline sahip olduğu zaten biliniyor. Benim asıl endişem bundan sonra ne olacağı. Almanya'da ciddi bir nitelikli iş gücü açığı var. Bu durumda şu soru ortaya çıkıyor: Yurt dışından insanlar Almanya'ya gelmeli mi, gelmemeli mi? Burada şu soruyu sormak gerekiyor: AfD'nin yabancılara yönelik gerçekten somut ve uygulanabilir bir alternatifi mi var, yoksa iktidara gelebilmek için kullandığı söylemler sadece bir propaganda aracından mı ibaret?" ifadelerini kullandı.

Almanya’da AfD’nin yükselişi göçmenleri tedirgin etti - 5

Ortaya çıkan tarihi tablonun mevcut federal hükümete yönelik bir ders niteliğinde olduğunu savunan bir diğer göçmen ise, "Öncelikle bu seçim büyük ihtimalle federal hükümet politikalarına yönelik bir tepki ve cezalandırma niteliğinde. Dolayısıyla sonuçların Saksonya-Anhalt'la doğrudan bağlantısı sadece sınırlı. Bunun yanında Saksonya-Anhalt'ın kendine özgü nitelikleri var. Böyle bir eyalette, örneğin benzin fiyatları, kiralar ve konut meselesi farklı bir önem taşıyor." sözleriyle eyaletteki özel şartlara dikkat çekti.

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