"GENÇLER PROPAGANDADAN ÇOK HIZLI ETKİLENİYOR" Türklerin yanı sıra ülkede yaşayan diğer yabancı toplumlar da AfD'ye verilen desteği şaşkınlık ve tepkiyle karşılarken, bir göçmen, "Ben şaşkınım. Şu anda halkın neler yaşadığını ve neden böyle bir tercihte bulunduğunu tam olarak anlamıyorum. Ancak AfD'nin yüzde 44 oyla kazanması gerçekten sorgulanması gereken bir durum. Ben şahsen AfD'yi destekleyen biri değilim. AfD'nin özellikle medya ve sosyal medyayı çok iyi kullanabildiğini biliyorum. Özellikle gençlerin propaganda içeriklerinden çok hızlı etkilendiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ AÇIĞI VE HÜKÜMETE TEPKİ OYLARI Aşırı sağın yükselişinin ülkedeki ekonomik dengeleri sarsacağını belirten başka bir göçmen, "AfD'nin Saksonya-Anhalt'ta diğer eyaletlere kıyasla daha yüksek bir oy potansiyeline sahip olduğu zaten biliniyor. Benim asıl endişem bundan sonra ne olacağı. Almanya'da ciddi bir nitelikli iş gücü açığı var. Bu durumda şu soru ortaya çıkıyor: Yurt dışından insanlar Almanya'ya gelmeli mi, gelmemeli mi? Burada şu soruyu sormak gerekiyor: AfD'nin yabancılara yönelik gerçekten somut ve uygulanabilir bir alternatifi mi var, yoksa iktidara gelebilmek için kullandığı söylemler sadece bir propaganda aracından mı ibaret?" ifadelerini kullandı.