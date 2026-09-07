Rus uçağının düşürülmesinden siyasi cinayetlere kadar birçok kritik olayda ortaya çıkan FETÖ bağlantıları, örgütün devlet içerisindeki yapılanmasının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. (AA)

ULUDERE VE RUS UÇAĞI KRİZİNDE ÖRGÜTSEL KURGU

Dosyaların birer birer aydınlandığını belirten Kenan Kıran, "Uludere'de 34 vatandaşımız bombalandığında, 15 Temmuz'un ardından oradaki jandarma komutanının FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Rus uçağının düşürülmesinde de yine bu kişilerin FETÖ bağlantıları görüldü. FETÖ iz bırakmak istemedi çünkü emniyet, polis ve yargı ayağında hep kendileri vardı; olayı yapan da inceleyen de onlardı." ifadelerini kullandı.



Mehmet Karataş ise Uludere olayıyla ilgili olarak, "Orada FETÖ'cülerin halkla devleti karşı karşıya getirmek adına çok büyük rol üstlendiğini görüyoruz. Vatandaş öyle bir noktaya getirildi ki, orada bir katliama bile yol açılabilirdi. FETÖ'cü komutanlar o bölgede büyük bir oyun oynadı." şeklinde konuştu.