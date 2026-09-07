FETÖ’nün kanlı izleri yeniden mercek altında! Karanlık dosyalarda çarpıcı bağlantılar
Türkiye'nin yakın tarihindeki en sarsıcı olaylar ve siyasi cinayetler zinciri, FETÖ'nün devlet içindeki yapılanması ve kanlı izleriyle yeniden gündeme geliyor. Kaşif Kozinoğlu dosyasının yeniden açılmasıyla birlikte, manşetleri değiştirecek tüm detaylar A Haber ekranlarında değerlendirildi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran yaşananları anlatırken Adalet Bakanlığı'nın titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, faili meçhul dosyaların üzerindeki FETÖ gölgesi ve Kozinoğlu'nun ölmeden önce yazdığı "sır mektup" olayına dair kritik bilgilere ulaşıldı.
Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran şüpheli ölümler ve siyasi cinayetler, FETÖ'nün devlet içindeki yapılanmasına uzanan bağlantılarıyla yeniden mercek altına alındı.
FETÖ GÖLGESİNDE SIR MEKTUP
Adalet Bakanlığı'nın titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, faili meçhul dosyaların üzerindeki FETÖ gölgesi ve Kozinoğlu'nun ölmeden önce yazdığı "sır mektup" olayına dair kritik bilgilere ulaşıldı.
ÖLMEDEN ÖNCE EMANET ETTİ AMA...
Sıcak gelişmeleri paylaşan Mehmet Karataş, "Faili meçhul dosyalar üzerinde çok titiz bir çalışma var ve Kaşif Kozinoğlu dosyasında özellikle dikkat çeken bir FETÖ izi görüldü. Sır perdesini aralayacak olan bir mektup söz konusu. Kozinoğlu'nun ölmeden önce bir mektup yazdığı bilgisine ulaşıldı. Yazılı bu mektupta muhtemelen hem o sürecin içerisindeki detaylar hem de hayati riskinin olabileceğine dair endişelerini yazmış olabileceği üzerinde duruluyor. Kozinoğlu ölmeden önce yazdığı bu mektubu emanete veriyor ancak ölümünün hemen ardından bu mektup ortadan kayboluyor." sözleriyle olayın vahametini aktardı.
CEZAEVİNDE FETÖ'DEN "RADYO" OPERASYONU
O dönem görev yapan infaz koruma memuruna dikkat çeken Mehmet Karataş, "Ferhat Veysel Gül isimli bir FETÖ'cü var, kendisi şu anda kırmızı bültenle aranıyor. Kozinoğlu fenalaştığında acil butonuna basıyor ama orada sesin duyulmaması için radyonun sesini dahi açtıkları görülüyor. 15 dakika boyunca müdahale edilmiyor. Kayıp mektubun bulunması halinde dosyadaki birçok karanlık noktanın aydınlatılabileceği değerlendiriliyor. Bu durum sadece cezaevinde değil, o dönemin yargı ayağında da FETÖ kaynaklı bir operasyon çekildiğini akıllara getiriyor." şeklinde konuştu.
"KARANLIKTA HİÇBİR NOKTA KALMAYACAK"
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı görüşmeyi aktaran Mehmet Karataş, "Sayın Bakanımız bu işin sadece Ferhat Veysel Gül ile sınırlı kalmayacağını, mektubun kaybolmasında ve müdahalenin gecikmesinde kimin iltisakı varsa bunları mutlaka tespit edeceklerini söyledi. Bakan Gürlek, 'Tüm faili meçhul dosyaları titizlikle ele alıyoruz, karanlıkta hiçbir nokta bırakmayacağız' açıklamasında bulundu." ifadelerini kullandı.
KAŞİF KOZİNOĞLU NEDEN HEDEF ALINDI?
Dosyanın tarihi arka planını anlatan Kenan Kıran, "Kaşif Kozinoğlu, MİT Orta Asya Basın Müşaviriydi. Bu kişi, Gülen okullarındaki yapılanmanın CIA'ya hizmet ettiğini raporuyla belgelemiş kişidir. 22 Kasım 2011'de duruşmaya çıkacaktı, 9 gün kala cezaevinde şüpheli bir ölüm gerçekleşti. İnfaz koruma memuru Ferhat Veysel Gül, Mayıs 2011'de Silivri'de göreve başlıyor, muhtemelen FETÖ tarafından yerleştirilmiş bir isim. Bu olayın ardından Bakırköy Kadın Cezaevi'ne naklediliyor ve 15 Temmuz'un ardından yurt dışına kaçıyor." sözleriyle sürecin nasıl kurgulandığını anlattı.
FİNANSAL DESTEĞİ KİM SAĞLADI?
Kozinoğlu'nun ölüm anına dair Mehmet Karataş, "Bu ölümün ardından Gül, direkt Bakırköy'e geçmeden önce 6 aylık bir süre ortadan kayboluyor. İkametgahı yok, muhtemelen FETÖ'nün hücre evlerinden birindeydi." eklemesinde bulundu.
Kenan Kıran, "Kalp krizi teşhisi var ama müdahalenin geciktirilmesinin ölüme yol açmış olabileceği üzerinde duruluyor. Bu adam 2013-2016 yılları arasında hiçbir yerde sigortalı çalışmıyor, bu adamın finansını kim sağladı? FETÖ'nün o cinayeti ya da ölümü yol açan ismi kaçırdığı ifade ediliyor." değerlendirmesini yaptı.