Kervan Eminoğlu ATV Haber'e konuştu! Tuğyan, Güllü'yü ailesine şikayet etmiş: Olaydan 3 gün önce dikkat çeken mesajlar

Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte yaşadığı ailevi travmalara ve annesiyle olan çatışmalarına değinen Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın babasından nefret ettiğini ve annesine karşı büyük bir öfke beslediğini belirterek, Tuğyan'ın kendisine "Anneannem beni büyüttü. Annem bizi bıraktı, anneannem beni büyüttü" dediğini aktardı.

Eminoğlu, olaydan önce Tuğyan'ın, annesinden para çaldığını iddia ederek " 19 Eylül'de Tuğyan benimle İstanbul'a geldi ve bana bir şans daha ver dedi. Çiğdem'le beraber annesinden 4 bin TL çaldılar" ifadelerini kullandı.

"GÜLLÜ BİRKAÇ GÜN ÖNCE KAPININ ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Eminoğlu, bu olayın ardından şarkıcı Güllü'nün ölümünden sadece birkaç gün önce dairesinin dış kapısını ve şifresini değiştirdiği, kızını da eve almadığı iddia ederek,"22 Eylül'de geldi. Beni aradı, dedi ki ben sokaktayım. Ne oldu? dedim, Neden eve gitmedin? dedim. 'Annem kartı değiştirmiş, şifreyi de bana vermiyor, bana da diyor eve gelme'" şeklinde konuştu.