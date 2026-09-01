Kervan Eminoğlu ATV Haber'e konuştu! Tuğyan, Güllü'yü ailesine şikayet etmiş: Olaydan 3 gün önce dikkat çeken mesajlar
Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçerken, ilk duruşmaya bir ay kala çarpıcı iddialar gündeme geldi. Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ATV Haber’e konuşarak anne-kız arasındaki kavgaları anlattı. Eminoğlu, Tuğyan’ın annesinden para çaldığını, Güllü’nün ise ölümünden günler önce kapı şifresini değiştirip kızına kartı vermediğini iddia etti. Eminoğlu, bunun ardından kavga çıktığını ve Tuğyan’ın annesini ailesine şikayet ettiğini söyledi. Öte yandan, Tuğyan’ın annesinin ölümünden üç gün önce psikolojik tedavi göreceğine ilişkin mesajları ortaya çıktı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ATVHaber'e konuşarak anne-kız arasındaki ilişkiyi ve ikili arasındaki kavgayı anlattı.
"ANNEM BİZİ BIRAKTI, ANNEANNEM BENİ BÜYÜTTÜ"
Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte yaşadığı ailevi travmalara ve annesiyle olan çatışmalarına değinen Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın babasından nefret ettiğini ve annesine karşı büyük bir öfke beslediğini belirterek, Tuğyan'ın kendisine "Anneannem beni büyüttü. Annem bizi bıraktı, anneannem beni büyüttü" dediğini aktardı.
GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDEN GÜNLER ÖNCE HIRSIZLIK İDDİASI
Eminoğlu, olaydan önce Tuğyan'ın, annesinden para çaldığını iddia ederek "19 Eylül'de Tuğyan benimle İstanbul'a geldi ve bana bir şans daha ver dedi. Çiğdem'le beraber annesinden 4 bin TL çaldılar" ifadelerini kullandı.
"GÜLLÜ BİRKAÇ GÜN ÖNCE KAPININ ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRDİ"
Eminoğlu, bu olayın ardından şarkıcı Güllü'nün ölümünden sadece birkaç gün önce dairesinin dış kapısını ve şifresini değiştirdiği, kızını da eve almadığı iddia ederek,"22 Eylül'de geldi. Beni aradı, dedi ki ben sokaktayım. Ne oldu? dedim, Neden eve gitmedin? dedim. 'Annem kartı değiştirmiş, şifreyi de bana vermiyor, bana da diyor eve gelme'" şeklinde konuştu.