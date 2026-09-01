Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, anlaşmaya tepki göstererek "Utanç verici! Başka bir şey değil." ifadelerini kullandı. Varufakis, Yunanistan'ın yönetici sınıfını da hedef alarak ülkenin "soykırımcı Apartheid devleti" olarak nitelediği İsrail'le yaptığı anlaşmayla lekelendiğini savundu.

Yunanistan'ın, Gazze'deki soykırım ve İsrail'in bölgedeki işgalci, saldırgan politikaları nedeniyle uluslararası kamuoyunda ağır eleştirilere maruz kalan İsrail ile yaklaşık 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması imzalaması Atina'da tartışma yarattı.

Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan yaklaşık 3 milyar avroluk savunma anlaşması, Atina'nın hava savunma kapasitesini baştan aşağı değiştirmeyi hedefleyen çok katmanlı bir sistem kurulmasını öngörüyor. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından "Aşil Kalkanı" olarak adlandırılan proje kapsamında İsrail yapımı füze, hava savunma ve insansız hava aracı savunma sistemlerinin Yunanistan genelinde entegre edilmesi planlanıyor.

Ancak anlaşmanın imzalanması, özellikle İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik ağır tepkilerin sürdüğü bir dönemde Yunanistan'ın Tel Aviv yönetimiyle askeri iş birliğini derinleştirmesi nedeniyle siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi.