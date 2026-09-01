Yunanistan'ın İsrail'le 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı anlaşmasına Varufakis'ten sert tepki: "Utanç verici!"
Yunanistan'ın İsrail ile imzaladığı yaklaşık 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması tepki çekti. Eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Gazze'deki soykırım ve Orta Doğu'daki işgalci politikaları nedeniyle ağır eleştirilen İsrail'le yapılan anlaşmayı "utanç verici" olarak tanımladı.
Yunanistan'ın, Gazze'deki soykırım ve İsrail'in bölgedeki işgalci, saldırgan politikaları nedeniyle uluslararası kamuoyunda ağır eleştirilere maruz kalan İsrail ile yaklaşık 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması imzalaması Atina'da tartışma yarattı.
Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, anlaşmaya tepki göstererek "Utanç verici! Başka bir şey değil." ifadelerini kullandı. Varufakis, Yunanistan'ın yönetici sınıfını da hedef alarak ülkenin "soykırımcı Apartheid devleti" olarak nitelediği İsrail'le yaptığı anlaşmayla lekelendiğini savundu.
Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan yaklaşık 3 milyar avroluk savunma anlaşması, Atina'nın hava savunma kapasitesini baştan aşağı değiştirmeyi hedefleyen çok katmanlı bir sistem kurulmasını öngörüyor. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından "Aşil Kalkanı" olarak adlandırılan proje kapsamında İsrail yapımı füze, hava savunma ve insansız hava aracı savunma sistemlerinin Yunanistan genelinde entegre edilmesi planlanıyor.
Ancak anlaşmanın imzalanması, özellikle İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik ağır tepkilerin sürdüğü bir dönemde Yunanistan'ın Tel Aviv yönetimiyle askeri iş birliğini derinleştirmesi nedeniyle siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi.
"UTANÇ VERİCİ! BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"
Anlaşmaya yönelik en sert tepkilerden biri eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis'ten geldi.
Varufakis, X hesabından anlaşmaya ilişkin bir haberi paylaşarak, "Utanç verici! Başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.
Varufakis bir başka paylaşımında ise Yunanistan'ın İsrail ile yaptığı anlaşmayı daha sert ifadelerle eleştirdi. Eski bakan, Yunan halkının büyük çoğunluğunun "soykırımcı Apartheid devletine" karşı olduğunu savunarak, yönetici sınıfın yaptığı anlaşmayla Yunanistan'ı "lekelemesine" izin verildiğini ifade etti.
Varufakis'in açıklamaları, Atina'nın İsrail'le milyarlarca avroluk yeni bir savunma ortaklığı kurduğu sırada Yunanistan içindeki siyasi tartışmanın boyutunu ortaya koydu.
YUNANİSTAN'DA MUHALEFET DE ANLAŞMAYA KARŞI ÇIKTI
Anlaşmaya yönelik eleştiriler yalnızca Varufakis'in açıklamalarıyla sınırlı kalmadı.
Yunanistan muhalefetindeki sol partilerden Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de yaptıkları açıklamalarla "Aşil Kalkanı" projesini eleştirdi.
Atina yönetimi ise anlaşmayı ülkenin savunma kapasitesini güçlendirecek kapsamlı bir modernizasyon hamlesi olarak değerlendiriyor.
3 MİLYAR AVROLUK DEV ASKERİ PROJE
İsrail Savunma Bakanlığı ile Yunanistan Savunma Bakanlığı arasında Tel Aviv'de imzalanan anlaşmanın değerinin yaklaşık 3 milyar avro, yani yaklaşık 3,5 milyar dolar olduğu bildirildi.
İsrail açısından anlaşma, ülkenin şimdiye kadarki en büyük silah satışlarından biri olma özelliğini taşıyor. İsrail tarafı anlaşmayı Yunanistan ile savunma alanındaki ilişkilerin bugüne kadarki en önemli adımlarından biri olarak nitelendirirken, proje aynı zamanda İsrail'in son yıllarda artan savunma ihracatının dikkat çekici örneklerinden biri oldu.
Anlaşmanın, daha önce yaklaşık üç yıl süren müzakerelerin ardından imzalandığı bildirildi.