Yunanistan'ın hafta başında İsrail ile 3,1 milyar euroluk silah alımı anlaşması imzalayacağı belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, "Aşil Kalkanı" projesi kapsamında Yunanistan ile İsrail arasındaki nihai anlaşma pazartesi günü Tel Aviv'de imzalanacak.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından projenin 35 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Projenin 3,1 milyar euro tutarında olması ve Yunan firmalarının 700 milyon euroluk kısmını üstlenmesi öngörülüyor.

Öte yandan, mevcut Patriot gibi hava savunma sistemleri ile halihazırda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA), İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle entegre edilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında Yunanistan'ın İsrail yapımı Spyder, Barak MX ve David's Sling gibi hava savunma sistemlerini satın alması öngörülüyor.

Haberde, hava savunma sistemindeki tehdit algısının yapay zeka aracılığıyla belirlenmesinin de planlar arasında yer aldığı ve bunun Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine tasarruf sağlayacağı ileri sürüldü.