-°C
CANLI YAYIN

Yunanistan'dan İsrail ile dev savunma anlaşması! 3,1 milyar euroluk projede Spyder, Barak MX ve David's Sling alınacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yunanistan'dan İsrail ile dev savunma anlaşması! 3,1 milyar euroluk projede Spyder, Barak MX ve David's Sling alınacak

Yunanistan'ın hafta başında İsrail ile 3,1 milyar euroluk silah alımı anlaşması imzalayacağı belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, "Aşil Kalkanı" projesi kapsamında Yunanistan ile İsrail arasındaki nihai anlaşma pazartesi günü Tel Aviv'de imzalanacak.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından projenin 35 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Projenin 3,1 milyar euro tutarında olması ve Yunan firmalarının 700 milyon euroluk kısmını üstlenmesi öngörülüyor.

Öte yandan, mevcut Patriot gibi hava savunma sistemleri ile halihazırda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA), İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle entegre edilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında Yunanistan'ın İsrail yapımı Spyder, Barak MX ve David's Sling gibi hava savunma sistemlerini satın alması öngörülüyor.

Haberde, hava savunma sistemindeki tehdit algısının yapay zeka aracılığıyla belirlenmesinin de planlar arasında yer aldığı ve bunun Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine tasarruf sağlayacağı ileri sürüldü.

Mavi Vatanda Yunanı panikleten adımMavi Vatanda Yunanı panikleten adım MAVİ VATAN'DA YUNAN'I PANİKLETEN ADIM
Mavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınındaMavi Vatan TEKNOFEST Yunan basınında MAVİ VATAN TEKNOFEST YUNAN BASININDA
Eski Yunan Bakan: İsraile güvenmek stratejik bir hataEski Yunan Bakan: İsraile güvenmek stratejik bir hata ESKİ YUNAN BAKAN: İSRAİL'E GÜVENMEK STRATEJİK BİR HATA
Yunan generalden Türkiye itirafı: Türkler daha iyi yapıyorYunan generalden Türkiye itirafı: Türkler daha iyi yapıyor YUNAN GENERALDEN TÜRKİYE İTİRAFI: "TÜRKLER DAHA İYİ YAPIYOR"

3 yaşında tahta çıkmıştı! Dünyanın en genç kralı 34 yaşında hayatını kaybetti
Sonraki Haber
3 yaşında tahta çıkmıştı! Dünyanın en genç kralı 34 yaşında hayatını kaybetti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın