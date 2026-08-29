Yunanistan'da Girit ile Güney Ege adalarının bazı bölgelerinde yangın riskinin, en yüksek kategorisi olan "5. seviyeye" çıkarıldığı bildirildi.

Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin yangın risk haritasına göre, Girit'in tamamı ile Güney Ege'deki Rodos ve Kerpe 5. seviyeye yükseltildi.



Attika, Eğriboz, Midilli, Sakız, Sisam, İkarya, Kiklad Adaları, Kalimnos, İstanköy ve Lakonya'da ise yangın riski "çok yüksek" kategorisi olan 4. seviyede bulunuyor.



Yetkililer, özellikle aşırı ve çok yüksek risk bulunan bölgelerde ilgili kurum, belediye ve bölge yönetimlerinden hazırlık seviyesini artırmalarını istedi.



Kuvvetli rüzgarların yer yer 8 bofora kadar çıkması beklenirken bu durumun yangınla mücadele koşullarını zorlaştırabileceği belirtiliyor.



Vatandaşlara kuru ot ve dal yakmamaları, kıvılcım çıkarabilecek makineleri açık alanda kullanmamaları çağrısında bulunuldu.