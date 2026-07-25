Avrupa İran savaşına girer mi? İtalya'daki ABD üslerinde gizli hareketlilik: “Rusya korkusu değil enerji korkusu var"

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Orta Doğu'da tırmanan gerilim, Avrupa Birliği'nin tutumunu yeniden tartışmaya açtı. Başlangıçta çatışmalardan uzak durmayı tercih eden Avrupa'nın son dönemde Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamaları ve bölgeye yönelik askeri hareketliliği, "Avrupa savaşa mı dahil oluyor?" sorusunu gündeme taşıdı. A Haber İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya'daki ABD üslerinde yaşanan dikkat çeken gelişmeleri, Trump-Meloni gerilimini ve Avrupa'nın savaş karşısındaki gerçek pozisyonunu değerlendirdi.

İran-İsrail gerilimi ve ABD'nin bölgedeki askeri hamleleri sürerken Avrupa Birliği'nin izleyeceği yol merak konusu oldu. A Haber İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı, Avrupa'nın savaşa ilişkin tutumunu, İtalya'daki ABD üslerinde yaşanan gelişmeleri ve Trump-Meloni hattındaki gerilimin perde arkasını değerlendirdi. AVRUPA İRAN SAVAŞINA DAHİL OLUR MU? "AB ORTA SAHADA BEKLİYOR" AVRUPA SAVAŞA DAHİL OLUR MU? Programda Avrupa'nın son dönemdeki açıklamaları ve özellikle Hürmüz Boğazı konusunda sergilediği tutum değerlendirilirken, Avrupa'nın savaşa müdahil olup olmayacağı sorusu gündeme geldi. İTALYA'DA GİZLİ OPERASYON: 7 SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI Avrupa'nın savaşa girip girmeyeceği konusundaki iddiaları değerlendiren A Haber İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı, "Bana göre girmeyecek. Çünkü İtalya ve İspanya özellikle bu konuda pek yanaşmıyor. İtalya ve Trump arasında yaşanan gerilim dünyanın gözü önünde cereyan ediyor" ifadelerini kullandı. Bölgedeki askeri hareketliliğe dikkat çeken Keşaplı, "Üç gün önce İtalya'nın kuzeyindeki Aviano askeri üssünden, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 7 uçak İran bölgesine yönelik operasyon yapmak için havalandı. Bu pek medyaya yansımadı ve gizli tutulmaya çalışıldı ancak muhalefet konuyu gündeme taşıdı. İtalya'da 1951 anlaşması gereği ABD'ye ait 9 üs bulunuyor. Meloni, Trump'ın baskısı karşısında bir şekilde toleranslı olmak zorunda kaldı ancak savaşa girmeyecekleri kanaatindeyim" sözleriyle bölgedeki hassas dengeyi aktardı.

Programda Avrupa'nın son dönemdeki açıklamaları ve özellikle Hürmüz Boğazı konusunda sergilediği tutum değerlendirildi. (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) İTALYA'NIN KRİTİK KONUMU İtalya'nın coğrafi ve askeri açıdan Avrupa'nın en kritik ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Keşaplı, "İtalya hem Akdeniz hem de Orta Doğu'ya yakınlığı nedeniyle stratejik öneme sahip. Napoli'de NATO üssü, Sicilya'daki Sigonella ve Aviano'da ise ABD'nin kritik askeri üsleri bulunuyor. Bu nedenle Roma yönetimi zaman zaman Washington'a belirli ölçüde tolerans göstermek zorunda kalıyor" değerlendirmesinde bulundu. "AVRUPA İÇİN HAYIRLI OLMAZ" Avrupa'nın mevcut ekonomik şartlarının yeni bir savaşı kaldırabilecek durumda olmadığını vurgulayan Keşaplı, "COVID-19 sonrası yaşanan ekonomik sarsıntı, ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen enerji ve enflasyon krizi Avrupa'yı zaten zor durumda bıraktı. Gaz, enerji ve akaryakıt fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor. Avrupa için Hürmüz Boğazı'nın açık kalması büyük önem taşıyor. Ancak İran'ın mevcut tutumu nedeniyle bunun kolay görünmediğini düşünüyorum. Avrupa'nın savaşa girmesi Avrupa açısından yararlı olmaz" ifadelerini kullandı. ABD-AVRUPA İLİŞKİLERİNDE GERİLİM Son dönemde ABD ile Avrupa Birliği arasında yaşanan vergi krizlerine de değinen Keşaplı, "Trump'ın Avrupa üzerindeki baskısı sürüyor. Ancak Avrupa Birliği liderlerinin Trump'a sıcak baktığını söylemek mümkün değil. Meloni'nin ABD'deki yemin törenine davet edilen tek Avrupa lideri olması da dikkat çekmişti. Buna rağmen Avrupa Birliği mümkün olduğunca bu savaşın dışında kalmaya çalışıyor" dedi.

Son dönemde ABD ile Avrupa Birliği arasında yaşanan vergi krizlerine de değinen Keşaplı, ʺTrump'ın Avrupa üzerindeki baskısı sürüyor.ʺ dedi. (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) "ABD'NİN DE AVRUPA'YA İHTİYACI VAR" ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını tamamen çekmesinin kolay olmadığını belirten Keşaplı, "NATO Zirvesi sonrasında da bu konu gündeme geldi. Bana göre ABD askerlerini tamamen Avrupa'dan çekemez. Çünkü Avrupa'daki üsler Washington açısından büyük önem taşıyor. Sadece İtalya'da 13 binden fazla Amerikan askeri bulunuyor. Avrupa'nın ABD'ye ihtiyacı olduğu kadar ABD'nin de Avrupa'ya ihtiyacı var" sözleriyle değerlendirmesini aktardı. AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KAYGISI ENERJİ Avrupa'da Rusya kaynaklı güvenlik endişesinin sanıldığı kadar yüksek olmadığını dile getiren Keşaplı, "Benim gözlemlerime göre Avrupa'nın en büyük korkusu Rusya değil. Asıl endişe yaklaşan kış döneminde enerji, gaz ve akaryakıt fiyatlarının yeniden yükselmesi. Avrupa ekonomisini ayakta tutan temel unsur enerji. Bu nedenle öncelik savaş değil, ekonomik istikrar" ifadelerini kullandı.