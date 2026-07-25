Avrupa İran savaşına girer mi? İtalya'daki ABD üslerinde gizli hareketlilik: “Rusya korkusu değil enerji korkusu var"
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Orta Doğu'da tırmanan gerilim, Avrupa Birliği'nin tutumunu yeniden tartışmaya açtı. Başlangıçta çatışmalardan uzak durmayı tercih eden Avrupa'nın son dönemde Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamaları ve bölgeye yönelik askeri hareketliliği, "Avrupa savaşa mı dahil oluyor?" sorusunu gündeme taşıdı. A Haber İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya'daki ABD üslerinde yaşanan dikkat çeken gelişmeleri, Trump-Meloni gerilimini ve Avrupa'nın savaş karşısındaki gerçek pozisyonunu değerlendirdi.
İran-İsrail gerilimi ve ABD'nin bölgedeki askeri hamleleri sürerken Avrupa Birliği'nin izleyeceği yol merak konusu oldu. A Haber İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı, Avrupa'nın savaşa ilişkin tutumunu, İtalya'daki ABD üslerinde yaşanan gelişmeleri ve Trump-Meloni hattındaki gerilimin perde arkasını değerlendirdi.
AVRUPA SAVAŞA DAHİL OLUR MU?
Programda Avrupa'nın son dönemdeki açıklamaları ve özellikle Hürmüz Boğazı konusunda sergilediği tutum değerlendirilirken, Avrupa'nın savaşa müdahil olup olmayacağı sorusu gündeme geldi.
İTALYA'DA GİZLİ OPERASYON: 7 SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI
Avrupa'nın savaşa girip girmeyeceği konusundaki iddiaları değerlendiren A Haber İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı, "Bana göre girmeyecek. Çünkü İtalya ve İspanya özellikle bu konuda pek yanaşmıyor. İtalya ve Trump arasında yaşanan gerilim dünyanın gözü önünde cereyan ediyor" ifadelerini kullandı. Bölgedeki askeri hareketliliğe dikkat çeken Keşaplı, "Üç gün önce İtalya'nın kuzeyindeki Aviano askeri üssünden, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 7 uçak İran bölgesine yönelik operasyon yapmak için havalandı. Bu pek medyaya yansımadı ve gizli tutulmaya çalışıldı ancak muhalefet konuyu gündeme taşıdı. İtalya'da 1951 anlaşması gereği ABD'ye ait 9 üs bulunuyor. Meloni, Trump'ın baskısı karşısında bir şekilde toleranslı olmak zorunda kaldı ancak savaşa girmeyecekleri kanaatindeyim" sözleriyle bölgedeki hassas dengeyi aktardı.
İTALYA'NIN KRİTİK KONUMU
İtalya'nın coğrafi ve askeri açıdan Avrupa'nın en kritik ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Keşaplı, "İtalya hem Akdeniz hem de Orta Doğu'ya yakınlığı nedeniyle stratejik öneme sahip. Napoli'de NATO üssü, Sicilya'daki Sigonella ve Aviano'da ise ABD'nin kritik askeri üsleri bulunuyor. Bu nedenle Roma yönetimi zaman zaman Washington'a belirli ölçüde tolerans göstermek zorunda kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.
"AVRUPA İÇİN HAYIRLI OLMAZ"
Avrupa'nın mevcut ekonomik şartlarının yeni bir savaşı kaldırabilecek durumda olmadığını vurgulayan Keşaplı, "COVID-19 sonrası yaşanan ekonomik sarsıntı, ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen enerji ve enflasyon krizi Avrupa'yı zaten zor durumda bıraktı. Gaz, enerji ve akaryakıt fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor. Avrupa için Hürmüz Boğazı'nın açık kalması büyük önem taşıyor. Ancak İran'ın mevcut tutumu nedeniyle bunun kolay görünmediğini düşünüyorum. Avrupa'nın savaşa girmesi Avrupa açısından yararlı olmaz" ifadelerini kullandı.
ABD-AVRUPA İLİŞKİLERİNDE GERİLİM
Son dönemde ABD ile Avrupa Birliği arasında yaşanan vergi krizlerine de değinen Keşaplı, "Trump'ın Avrupa üzerindeki baskısı sürüyor. Ancak Avrupa Birliği liderlerinin Trump'a sıcak baktığını söylemek mümkün değil. Meloni'nin ABD'deki yemin törenine davet edilen tek Avrupa lideri olması da dikkat çekmişti. Buna rağmen Avrupa Birliği mümkün olduğunca bu savaşın dışında kalmaya çalışıyor" dedi.
"ABD'NİN DE AVRUPA'YA İHTİYACI VAR"
ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını tamamen çekmesinin kolay olmadığını belirten Keşaplı, "NATO Zirvesi sonrasında da bu konu gündeme geldi. Bana göre ABD askerlerini tamamen Avrupa'dan çekemez. Çünkü Avrupa'daki üsler Washington açısından büyük önem taşıyor. Sadece İtalya'da 13 binden fazla Amerikan askeri bulunuyor. Avrupa'nın ABD'ye ihtiyacı olduğu kadar ABD'nin de Avrupa'ya ihtiyacı var" sözleriyle değerlendirmesini aktardı.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KAYGISI ENERJİ
Avrupa'da Rusya kaynaklı güvenlik endişesinin sanıldığı kadar yüksek olmadığını dile getiren Keşaplı, "Benim gözlemlerime göre Avrupa'nın en büyük korkusu Rusya değil. Asıl endişe yaklaşan kış döneminde enerji, gaz ve akaryakıt fiyatlarının yeniden yükselmesi. Avrupa ekonomisini ayakta tutan temel unsur enerji. Bu nedenle öncelik savaş değil, ekonomik istikrar" ifadelerini kullandı.
"TRUMP PSİKOLOJİK BASKI UYGULUYOR"
Trump'ın Avrupa üzerindeki tutumunu da değerlendiren Keşaplı, "Trump, liderlik gücünü kullanarak Avrupa üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalışıyor. Avrupalı liderleri kendi yanında konumlandırmak istiyor ancak Avrupa Birliği ülkelerinin bu yaklaşımı benimsediğini söylemek mümkün değil. Çünkü Avrupa'nın kendi içinde de çözmesi gereken güvenlik ve ekonomik sorunlar bulunuyor" dedi.
MELONİ-TRUMP GERİLİMİ SÜRÜYOR
Canlı yayında Meloni ile Trump arasındaki son durum da ele alındı.
Keşaplı, "Meloni dün yaptığı açıklamada bu polemiklere girmek istemediğini ve yanıt vermeyeceğini söyledi. Trump'ın sürekli aynı çıkışları yapması artık siyasi polemik olmaktan öteye geçmiyor. Bir noktadan sonra asıl sorunlara odaklanılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"MELONİ İÇ SİYASETTE GÜÇLÜ"
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ülkesindeki siyasi konumunu da değerlendiren Keşaplı, "Meloni şu anda güçlü bir lider konumunda. Trump'ın baskıları nedeniyle zayıflayacağı yönünde yorumlar yapılsa da Meloni siyasetin içinden gelen tecrübeli bir isim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok liderle kurduğu diyalog da elini güçlendiriyor. Bu nedenle Trump'ın çıkışlarının İtalya iç siyasetinde ciddi bir karşılık oluşturduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Keşaplı, Avrupa Birliği'nin mevcut konumunu ise dikkat çeken bir benzetmeyle özetleyerek, "Bugün Avrupa Birliği adeta bir futbol sahasının orta sahasında bekleyen top gibi. Bir tarafta İran, diğer tarafta ABD var. Avrupa ise gelişmeleri izliyor ve sürecin nasıl sonuçlanacağını bekliyor" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.