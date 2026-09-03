Netflix’ten Türkiye’ye "itibar" suikastı! Küresel algı oyunun perde arkası A Haber’de: Karalama kampanyası devrede

Türkiye'nin NATO Zirvesi'ndeki tarihi ev sahipliği ve dünya siyasetine yön veren başarısı, küreselci odakları bir kez daha rahatsız etti! Netflix üzerinden servis edilen Trump belgeseliyle Türkiye'yi "güvensiz" göstermeye çalışan sinsi algı operasyonunun perde arkası, A Haber’in ses getiren Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında deşifre edildi. Dijital platformlar üzerinden yürütülen medya tetikçiliği ve Türkiye düşmanlığı masaya yatırılırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin bir "küresel proje" olarak nasıl kurgulandığına dair çarpıcı gerçekler ve küreselcilerin kirli ajandası gün yüzüne çıkarıldı.

Dijital bağımlılık, küresel algı operasyonları ve Zelenski tartışması A Haber ekranlarında gündeme geldi. Araştırmacı Yazar Hilmi Daşdemir, Netflix üzerinden Türkiye'nin güvenliğine yönelik algı oluşturulduğunu ve Zelenski'nin bir "proje" olarak kurgulandığını savunurken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise 'NEET' kavramı ile gençlerin üretimden kopuşuna dikkat çekti. NETFLİX'İN ALGI SUİKASTI A HABER'DE DEŞİFRE EDİLDİ! TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN KİRLİ OYUN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI ZELENSKİ BİR "PROJE" OLARAK MI KURGULANDI? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin siyasi figürünün perde arkasını aralayan Araştırmacı Yazar Hilmi Daşdemir, "Bu Zelenski, bir proje ve bu proje olarak ilk baştan beri kurgulanmış ve geldiği bu süreçte küreselci LGBT'ci ekibin bir adamı. Oradaki danslarından falan her şeyinden net olarak bu çıkıyor." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) NETFLIX ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE "GÜVENSİZLİK" SUİKASTI Dünyanın en yaygın dijital platformlarından biri olan Netflix'in Türkiye'ye yönelik yapılan bir içeriğine tepki gösteren Daşdemir, "Netflix platformunda daha önce Trump'la ilgili bir belgesel izlemiştim. Trump'ı çok kötü bir adam olarak gösteriyorlar, hiç iyi bir tarafı yok. Trump'ı sevdiğim için söylemiyorum, birçok yerde de çok ağır eleştirmiş olduğum yerler de var. Ama bizim çok iyi ev sahipliği yaptığımız NATO Zirvesi'nde Türkiye'yi güvenilmez bir ülke olarak gösterdiler. Trump'ın buradan gidişinde güvensiz bir durum varmış gibi, uçak değiştirme ve benzeri süreçlere bakıldığı zaman bunu da belgesel yapıp oralarda gösterdiler." sözleriyle platformun Türkiye karşıtı tutumuna dikkat çekti. Türkiye'nin organizasyon yeteneğinin dünya çapında takdir edildiğini hatırlatan Daşdemir, "Oysa Macron burada şortuyla koştu. Dünyanın tüm devlet başkanları bizi takdir etti, gerçekten büyük bir organizasyondu. Çok güzel bir ev sahipliği yaptık. O görüntüleri de versenize Netflix'le ilgili. Buralara bakıldığı zaman Türkiye belki bu işi en iyi yapan ülkelerden birisi. Yakında Antalya'da COP organizasyonu yapılacak. Netflix üzerinden hiç aslı astarı olmayan bir noktada güvensizlik algısı oluşturuluyor." değerlendirmesinde bulundu.