3 DAKİKA | Rusya-Ukrayna hattındaki gerilim zirvede! Avrupa yeni bir cepheye mi dönüşüyor?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 5. yılında silahlar susmuyor. Rusya’nın Kiev’e yönelik günlerdir devam eden yoğun saldırılarına, Ukrayna’nın Rusya topraklarının derinliklerine düzenlediği uzun menzilli İHA operasyonları karşılık veriyor. Çatışmalar artık yalnızca cephe hattıyla sınırlı kalmazken, savaşın Avrupa’ya yayılma ihtimali de giderek daha fazla tartışılıyor. Peki yeniden bir barış masası kurulabilecek mi, yoksa karşılıklı saldırılar savaşı daha büyük ve tehlikeli bir noktaya mı taşıyacak? A Haber’in 3 Dakika bölümünde, savaşın geldiği son nokta ve olası senaryolar ele alındı.