İran'dan alternatif ticaret rotası! Hürmüz Boğazı'ndaki çatışma Hazar Denizi'ne mi sıçrıyor?

ABD ile İran arasındaki gerilim, Lark Adası'na yönelik saldırıyla yeniden tırmanırken tarafların anlaşmaya varamaması savaş endişesini bir kez daha gündeme taşıdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Devrim Muhafızları'na ait hedeflere saldırı düzenlemesinin ardından Tahran yönetimi de Körfez'deki ABD üslerini hedef aldı.

Taraflar arasında yaşanan çatışmalar uluslararası kamuoyunda tedirginlikle takip edilirken, İran'ın Hürmüz'deki ablukanın yol açtığı ekonomik baskıyı aşmak amacıyla alternatif güzergâh arayışına girdiği ortaya çıktı. Tahran'ın bu kapsamda Hazar Denizi üzerinden yeni planlar yaptığı belirtildi.

ÇATIŞMA HAZAR DENİZİ'NE Mİ SIÇRIYOR? Yeni rota: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle ticari faaliyetlerini sürdürebilmek açısından Hazar Denizi üzerinden taşımacılığı artırmayı düşünüyor

Hürmüz Ekspresi: İran limanlarından Rusya'ya, oradan Avrasya'ya uzanan rota öne çıkıyor

İthalat: Rusya ve Kazakistan'dan mal ve hammadde taşımacılığı planlanıyor

İhracat: İran'ın tarım, sanayi ve inşaat ürünlerini bu yolla ihraç etmesi hedefleniyor

ABD ablukası: ABD'nin deniz ablukası ve gemilerin rotasının değiştirilerek İran'ı alternatif güzergahlara yöneltiyor.

A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programında çatışmaların Hürmüz Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne taşınma ihtimali masaya yatırılırken, uzman isimler sebeplerini değerlendirdi.

ABD'DEN İRAN'A HÜRMÜZ MESAJI!

ABD'nin Devrim Muhafızları'nı hedef almasının arka planını değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, "Askeri kapasiteyi zayıflatmaktan çok Hürmüz konusunda verilen bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Amerikalılar, güney rotası üzerinden seyrüsefer güvenliğini temin etme konusunda ısrarlı olduklarını göstermek istiyorlar. Vurulan Sirik adasındaki Kuhestek ilçesi, Devrim Muhafızları'na ait gözetleme, haberleşme, İHA ve dron komuta merkezlerinin bulunduğu stratejik bir nokta" sözlerini kullandı.

Bölgedeki sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasının yarattığı panik havasına dikkat çeken Dr. Anar Ali, "Amerikalıların bu konuda sicili çok bozuk. ABD'nin Afganistan ve Irak'ta yaptığı saldırılarda vurdukları noktalarda okul olduğunu bilmelerine rağmen sivil yerleri hedef aldılar. Bu durum İran'da da ciddi bir panik halini de beraberinde getiriyor. Son günlerde Hürmüz Boğazındaki hareketlilikle birlikte ABD'nin nihai hedefi İran'ın Hürmüz konusundaki adımlarını kırmak." ifadelerini kullandı.