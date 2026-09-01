ABD'den Devrim Muhafızları hedeflerine saldırı! Trump'tan İran'a misilleme tehdidi: Operasyon dalgası sona erdi
ABD'nin saldırı tehdidinin ardından İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington'dan detayları aktardı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın misilleme yapması durumunda daha sert ve geniş çaplı bir saldırıyla vurulacağını belirtti. Ürdün televizyonu, Mafrak ve Akebe kentlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. İran'dan yapılan açıklamada ABD üslerinin vurulduğu açıklanırken kameraya yansıyan vurulma anları ortaya çıktı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada İran'a yönelik saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.
ABD ordusu da "İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırılar başlattık." açıklamasını yaptı.
CENTCOM RESMEN DUYURDU
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, detayları aktardı.
Sapmaz, "ABD Başkanı Donald Trump aslında dün vurulacağı yönünde çok açık bir şekilde ifadeler kullanmıştı. Biraz önce de CENTCOM'dan bir açıklama geldi. CENTCOM'un açıklamasına göre ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin ardından İran'a yönelik yeni askeri operasyon başlattı" sözleriyle sıcak gelişmeyi aktardı.
Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Sapmaz, "Amerikan kuvvetleri bugün Washington saatiyle 12.00'den itibaren, ki şu anda saatlerimiz 12.43, İran'daki Devrim Muhafızları hedeflerini vurmaya başladığını resmen açıklamış oldu. İran'ın güneyindeki Bender Abbas, Kiş, Çabahar ve Konarak çevresinden patlama haberleri geliyor. Ancak CENTCOM henüz vurulan hedeflerin tam listesini açıklamış değil" ifadelerini kullandı.
KARA OPERASYONU BEKLENMİYOR, HAVA SALDIRILARI SÜREBİLİR
Trump'ın askeri stratejisini yorumlayan İrfan Sapmaz, "Donald Trump tabii çok sıkışmış vaziyette. Öncelikle kara operasyonlarından çok bahsedildi, çok konuşuldu ancak hep altını çizdim; Donald Trump böyle bir riske giremez demiştim ve giremedi de. Bundan sonrası için ciddi bir kara operasyonuna girebilir mi? Hiçbir ihtimal vermiyorum" dedi.
Operasyonların ekonomik boyutuna da değinen Sapmaz, "Bu tip saldırıların devam edeceği görülüyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin dünya çapında birçok ülkeden destek beklediğini açıklamıştı ama şu ana kadar bu ülkelerden gelen bir destek yok. Petrol fiyatları her gün artıyor, benzin fiyatları 4 dolardan aşağı görülmüyor. Bu sadece Amerika'yı değil, tüm dünyayı vurdu" ifadelerini kullandı.
Sapmaz, Trump'ın seçim stratejisine ilişkin olarak, "Donald Trump bir çıkış yolu arıyor. Bir taraftan ekonomik baskıları, özellikle Çin ve Rusya'ya yönelik artırmaya çalışıyor; bir taraftan da askeri baskı ve bu tip ara saldırılarla seçimlere kadar devam edecek gibi görünüyor" sözleriyle konuşmasını tamamladı.
TRUMP'TAN İRAN'A "DAHA BÜYÜK" SALDIRI TEHDİDİ
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu.
Trump, "Şu anda ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, söz konusu saldırıların, İran'ın, Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu.
Tahran'ı misilleme yapmaması konusunda uyaran Trump, "Eğer başarısız İran devleti, bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak." değerlendirmesini yaptı.
İran'a yönelik "en büyük" saldırının halen gerçekleştirilmediğini ifade eden Trump, bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini savundu.
"EĞER MİSİLLEME YAPARLARSA, ÇOK DAHA SERT BİR DARBE ALACAKLAR"
Öte yandan ABD Başkanı Trump, Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.
Trump, İran'a yönelik, "Eğer misilleme yaparlarsa, çok daha sert bir darbe alacaklar. Bunu tekrar yaparlarsa, artık varlıklarını sürdüremeyecekler." ifadelerini kullandı.
İran'ın bazı bölgelerde radarları yeniden inşa ettiğini ve kendilerinin bu radarların bitmesini beklediklerini anlatan Trump, daha sonra buraları vurduklarını söyledi.
İran'ın bugüne kadar anlaşma yolunda doğru adımları atmadığını savunan ABD Başkanı, "Bence onlarla yapılacak bir anlaşma, yazıldığı kağıdın değeri kadar etmez. Onlara bugüne kadar pek çok şans verdik." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimlerinde" bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edilmişti.
İran ordusu da ABD'ye karşı misillemede bulunacağını açıklamıştı.
ÜRDÜN'ÜN BAZI KENTLERİNDE SİRENLER ÇALDI
Ürdün televizyonu, İran'ın ABD saldırılarına karşı misilleme başlatmasının ardından Ürdün'ün Mafrak ve Akebe kentlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi.
İRAN ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALDI
İran ordusu, ülkenin güneyindeki bölgelere yönelik saldırılara karşılık düzenlenen operasyonda Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait radar tesisleri ile ABD askerlerinin toplandığı merkezlerin kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.
İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, saldırının "Şimşek" operasyonunun 29. aşaması kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Bahreyn'de Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki radar tesislerini ve ABD'li terörist güçlerin toplandığı merkezleri yoğun imha edici İHA saldırılarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi.
Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nün Basra Körfezi bölgesindeki ABD'nin en önemli ve hassas üslerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, üssün helikopter ve İHA parçalarının bakım onarımının yapıldığı merkezlerden biri olduğu ve keşif uçaklarına ev sahipliği yaptığı kaydedildi.
İran ordusu, saldırıların devam edeceğini bildirdi.
ABD ÜSSÜNÜN VURULMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Bölgede gerilim sürerken, İran Devrim Muhafızları da ABD'ye karşı misilleme saldırısı düzenledi. İran güçlerinin Amerikan üssünü hedef aldığı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. ABD üssünün vurulduğu anlar kameralara böyle yansıdı. Devrim Muhafızları'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise "ABD Ürdün'de ağır kayıplar verdi. Önemli tesisleri ve saldırı helikopterleri imha edildi" denildi.
İKİ FÜZENİN FIRLATILMA ANLARI KAMERADA
İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait üslerin hedef alındığı saldırılara ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, ABD üslerine doğru fırlatılan iki füzenin ateşlenme anları dikkat çekti. Geceyi aydınlatan füze izleri ve art arda gerçekleştirilen fırlatmalar görüntülere yansıdı. İran tarafından paylaşılan açıklamalarda ise "Amerikalılar gökyüzünü izlesin" çıkışı yer aldı.
CENTCOM: İRAN'A YÖNELİK SALDIRI DALGASINI TAMAMLANDI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik başlatılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine karşı başlatılan saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu saldırı dalgasının tamamlandığı bildirilen açıklamada, saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askeri personelinin faaliyet gösterdiği ifadesi yer aldı.
CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığını duyurmuştu.
BAHREYN: İRAN'DAN GELEN İHA ENGELLENDİ
Bahreyn, hava savunma sistemlerinin İran'dan düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellediğini açıkladı. Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi, İran'dan düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Bahreyn hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahale ederek İran'dan gönderilen İHA'ları imha ettiği belirtildi.
Bahreyn hava savunma sistemlerinin ülkenin güvenliğini korumak için yüksek alarm düzeyini sürdürdüğü aktarıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, tehlike uyarısında bulunarak halka sakin kalma ve en yakın güvenli yere gitme çağrısı yapmıştı.