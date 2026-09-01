ABD'den Devrim Muhafızları hedeflerine saldırı! Trump'tan İran'a misilleme tehdidi: Operasyon dalgası sona erdi

ABD ordusu da "İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırılar başlattık." açıklamasını yaptı.

CENTCOM RESMEN DUYURDU

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, detayları aktardı.

Sapmaz, "ABD Başkanı Donald Trump aslında dün vurulacağı yönünde çok açık bir şekilde ifadeler kullanmıştı. Biraz önce de CENTCOM'dan bir açıklama geldi. CENTCOM'un açıklamasına göre ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin ardından İran'a yönelik yeni askeri operasyon başlattı" sözleriyle sıcak gelişmeyi aktardı.

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Sapmaz, "Amerikan kuvvetleri bugün Washington saatiyle 12.00'den itibaren, ki şu anda saatlerimiz 12.43, İran'daki Devrim Muhafızları hedeflerini vurmaya başladığını resmen açıklamış oldu. İran'ın güneyindeki Bender Abbas, Kiş, Çabahar ve Konarak çevresinden patlama haberleri geliyor. Ancak CENTCOM henüz vurulan hedeflerin tam listesini açıklamış değil" ifadelerini kullandı.

KARA OPERASYONU BEKLENMİYOR, HAVA SALDIRILARI SÜREBİLİR

Trump'ın askeri stratejisini yorumlayan İrfan Sapmaz, "Donald Trump tabii çok sıkışmış vaziyette. Öncelikle kara operasyonlarından çok bahsedildi, çok konuşuldu ancak hep altını çizdim; Donald Trump böyle bir riske giremez demiştim ve giremedi de. Bundan sonrası için ciddi bir kara operasyonuna girebilir mi? Hiçbir ihtimal vermiyorum" dedi.

Operasyonların ekonomik boyutuna da değinen Sapmaz, "Bu tip saldırıların devam edeceği görülüyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin dünya çapında birçok ülkeden destek beklediğini açıklamıştı ama şu ana kadar bu ülkelerden gelen bir destek yok. Petrol fiyatları her gün artıyor, benzin fiyatları 4 dolardan aşağı görülmüyor. Bu sadece Amerika'yı değil, tüm dünyayı vurdu" ifadelerini kullandı.

Sapmaz, Trump'ın seçim stratejisine ilişkin olarak, "Donald Trump bir çıkış yolu arıyor. Bir taraftan ekonomik baskıları, özellikle Çin ve Rusya'ya yönelik artırmaya çalışıyor; bir taraftan da askeri baskı ve bu tip ara saldırılarla seçimlere kadar devam edecek gibi görünüyor" sözleriyle konuşmasını tamamladı.