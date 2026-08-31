Trump'tan İran'a saldırı tehdidi: Bu gece vuracağız ama bu saldırı sınırlı olacak

İran'ın "çökmüş bir ülke" olduğunu savunan ABD Başkanı, "Yine de bu durum onlara haddini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'a saldırıların yeniden başlamasının sınırlı bir planın parçası mı yoksa kapsamlı bir savaşa dönüş mü olduğu konusunda net ifadeler kullanmaktan kaçındı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ilaç fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamasında İran'a yönelik sınırlı bir saldırı başlatılacağını belirtti. (Foto: AFP)

"HÜRMÜZ BOĞAZINDAN 30 GEMİ GEÇİYOR"

Hürmüz Boğazı'ndan ABD donanmasının da yardımıyla günlük yaklaşık 30 tankerin geçtiğini anlatan Trump, "Hürmüz Boğazı son derece iyi durumda. Gecede ortalama 30 gemi geçiyor. Çok fazla petrol geliyor. Bu yüzden petrol fiyatlarının, tahmin edildiği gibi yükselmediğini görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAK"

ABD'nin önce Venezuela'da, sonra da İran'da "çok iyi" bir iş çıkardığını savunan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı, şu anda İsrail diye bir ülke olmazdı." yorumunu yaptı.

Trump, İran'a yönelik kimyasal silah kullanma gibi bir ihtimalin olmadığını vurgulayarak, Tahran'ın askeri kapasitesini zaten büyük ölçüde yok ettiklerini öne sürdü.

OPEC'TEN AYRILIP AYRILMAMAK VENEZUELA'YA KALMIŞ

Öte yandan Trump, bir soru üzerine, Venezuela'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ayrılıp ayrılmama kararının bu ülkeye kaldığını ifade etti.

Venezuela ile yaptıkları petrol anlaşmasının ABD için çok önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Trump, OPEC konusundaki sürecin kendileriyle ilgili olmadığını belirtti.

"ABD ÜSLERİNE YAPILAN SALDIRILARA KARŞILIK VERİLECEK"

Fox News, Trump ile yaptığı röportajda ABD Başkanı'nın İran'a ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Yingst'e göre Trump, İran'ın Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle hedef almasına karşılık verileceğini söyledi.

Trump, "Onları sert vuracağız. Bir yanıt vereceğiz." diye konuştu.

İran'ın balistik füzelerinin biri hariç tamamına ABD hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini belirten Trump, müdahale edilemeyen füzenin "önemli bir yeri vurmayacağı için hava sahasından geçişine izin verildiğini" ifade etti.

Trump, İran'ın "görüşmeyi çok istediğini ancak anlaşma konusunda onlara güvenilebileceğinden emin olmadığını" savundu.

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yaptırımlarının "işe yaradığına" ilişkin sözlerini yineledi.

ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirmişti.

Ürdün ordusu, ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.