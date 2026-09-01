Muhalefette "kim yönetiyor?" krizi! İnce'den Özel’e olay “helal para” çıkışı |A Haber’de çarpıcı analiz: “Genel başkan çok ama lider yok”

Muharrem İnce’nin "Bir kere evden kaçtım, geri geldim. Daha da başka yere gitmem" sözleriyle CHP’ye kalış sinyali vermesi ve "Parti helal parayla kurulur" çıkışı, muhalefet kulislerini hareketlendirdi. Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve Gazeteci Bülent Erandaç, A Haber ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi ve "Yeni Parti" oluşumu içindeki liderlik krizini, geçmişten bugüne uzanan operasyonları ve finansal iddiaları çarpıcı detaylarla masaya yatırdı.

Muhalefet cephesinde liderlik tartışması yeniden kızıştı. Muharrem İnce'nin Yeni Parti'ye geçmeyeceğine ilişkin sözleri siyasi kulisleri hareketlendirirken, "helal para" çıkışı da eski tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. MUHALEFETTE LİDERLİK KRİZİ VE YENİ PARTİ'DE "GİZLİ KASA" DOSYASI: "GENEL BAŞKAN ÇOK AMA LİDER YOK!" GENEL BAŞKAN ÇOK AMA LİDER YOK Muhalefet partilerindeki yönetim karmaşasına dikkat çeken Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Genel başkan olmakla lider olma arasındaki farkı görüyorsunuz aslında. Genel başkan olunuyor; zaman zaman seçimle, zaman zaman yargısal müesseseyle, zaman zaman direkt siz kuruyorsunuz. Şu anda Türkiye'de 160'a yakın genel başkan var siyasi partilerde. Ancak kaç tane lider var? Eğer genel başkan sayısıyla lider sayısı arasında epey bir uçurum varsa Yeni Parti de Cumhuriyet Halk Partisi de liderini arıyor. Genel başkanlarını bulmuşlar ama lider kim sorusu devam ediyor. Bunu seçmene nasıl anlatırsınız bilmiyorum ama bayağı bir lider görüyorum" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) ÖZGÜR ÖZEL VE SARAÇHANE MEDYASININ OPERASYONLARI Muhalefet içindeki gizli çekişmelerin geçmişe dayandığını belirten Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, "Bu olaylar eski hikaye, eski defterler açılıyor. Kemal Bey'in sağ kolu Özgür Özel'di. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktığı zaman bütün o başarısızlık operasyonlarını Özgür Özel ve arkadaşları organize etti. Delege topladılar, topladıkları isimleri vazgeçirip Kemal Bey'in karşısında aday olmasını engellediler. Bu kavga o günden geliyor. 2018 yılında Muharrem İnce partiden ayrılırken, Özgür Özel'in yakın gazeteci arkadaşları ve Saraçhane medyası, İnce'nin bir holding tarafından desteklendiği ve gizlice külliyeye girdiğine dair yayınlar yaptı. 2023 seçimlerinde de Muharrem Bey'in adaylığı bırakması için el altından baskı yapan, sosyal medyayı ve arka kapıları kullanan yine Özgür Özel ve arkadaşlarıydı. Bunları Kemal Bey için yaptı, ağladı da biliyorsunuz; işte o ağlamanın altında bu var" sözleriyle geçmişteki operasyonları aktardı. Ana muhalefet nasıl el değiştirdi? ANA MUHALEFET NASIL EL DEĞİŞTİRDİ?