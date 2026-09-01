-°C
CANLI YAYIN

Muhalefette "kim yönetiyor?" krizi! İnce'den Özel’e olay “helal para” çıkışı |A Haber’de çarpıcı analiz: “Genel başkan çok ama lider yok”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Muhalefette "kim yönetiyor?" krizi! İnce'den Özel’e olay “helal para” çıkışı |A Haber’de çarpıcı analiz: “Genel başkan çok ama lider yok”

Muharrem İnce’nin "Bir kere evden kaçtım, geri geldim. Daha da başka yere gitmem" sözleriyle CHP’ye kalış sinyali vermesi ve "Parti helal parayla kurulur" çıkışı, muhalefet kulislerini hareketlendirdi. Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve Gazeteci Bülent Erandaç, A Haber ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi ve "Yeni Parti" oluşumu içindeki liderlik krizini, geçmişten bugüne uzanan operasyonları ve finansal iddiaları çarpıcı detaylarla masaya yatırdı.

Muhalefet cephesinde liderlik tartışması yeniden kızıştı. Muharrem İnce'nin Yeni Parti'ye geçmeyeceğine ilişkin sözleri siyasi kulisleri hareketlendirirken, "helal para" çıkışı da eski tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

MUHALEFETTE LİDERLİK KRİZİ VE YENİ PARTİ'DE "GİZLİ KASA" DOSYASI: "GENEL BAŞKAN ÇOK AMA LİDER YOK!"

GENEL BAŞKAN ÇOK AMA LİDER YOK

Muhalefet partilerindeki yönetim karmaşasına dikkat çeken Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Genel başkan olmakla lider olma arasındaki farkı görüyorsunuz aslında. Genel başkan olunuyor; zaman zaman seçimle, zaman zaman yargısal müesseseyle, zaman zaman direkt siz kuruyorsunuz. Şu anda Türkiye'de 160'a yakın genel başkan var siyasi partilerde. Ancak kaç tane lider var? Eğer genel başkan sayısıyla lider sayısı arasında epey bir uçurum varsa Yeni Parti de Cumhuriyet Halk Partisi de liderini arıyor. Genel başkanlarını bulmuşlar ama lider kim sorusu devam ediyor. Bunu seçmene nasıl anlatırsınız bilmiyorum ama bayağı bir lider görüyorum" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

ÖZGÜR ÖZEL VE SARAÇHANE MEDYASININ OPERASYONLARI

Muhalefet içindeki gizli çekişmelerin geçmişe dayandığını belirten Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, "Bu olaylar eski hikaye, eski defterler açılıyor. Kemal Bey'in sağ kolu Özgür Özel'di. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktığı zaman bütün o başarısızlık operasyonlarını Özgür Özel ve arkadaşları organize etti. Delege topladılar, topladıkları isimleri vazgeçirip Kemal Bey'in karşısında aday olmasını engellediler. Bu kavga o günden geliyor. 2018 yılında Muharrem İnce partiden ayrılırken, Özgür Özel'in yakın gazeteci arkadaşları ve Saraçhane medyası, İnce'nin bir holding tarafından desteklendiği ve gizlice külliyeye girdiğine dair yayınlar yaptı. 2023 seçimlerinde de Muharrem Bey'in adaylığı bırakması için el altından baskı yapan, sosyal medyayı ve arka kapıları kullanan yine Özgür Özel ve arkadaşlarıydı. Bunları Kemal Bey için yaptı, ağladı da biliyorsunuz; işte o ağlamanın altında bu var" sözleriyle geçmişteki operasyonları aktardı.

Ana muhalefet nasıl el değiştirdi?Ana muhalefet nasıl el değiştirdi? ANA MUHALEFET NASIL EL DEĞİŞTİRDİ?

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

YENİ PARTİ'NİN ASIL LİDERİ İMAMOĞLU MU?

Seçmen nezdinde yaşanan liderlik karmaşasına ve "Genel başkan Özgür Özel mi, lider İmamoğlu mu?" tartışmalarına değinilen programda, partideki gerçek otoriteye dair çarpıcı bir analiz yapıldı. Doç. Dr. Bülent Erandaç, "Yeni Parti'de lider Ekrem İmamoğlu'dur, partiyi o kurdurdu. Özgür Özel kurmayacaktı partiyi, Yargıtay'ın kararını bekliyordu. O arada arkadaşları kurnazca son kurultay delegelerini dolaşıp imzaları topladılar. O partinin lideri Ekrem İmamoğlu'dur. Ekim sonunda kongre yapacaklar, orada logo ve isim de değişecek. Program biraz daha eski ANAP ve Turgut Özal modeline dönecek. Ekrem Bey bu çalışmaları yaptığı için mahkemelerde savunma yapamıyor, kitap bastı onu konuşuyorlar. Oysa 'Senden para aldım' diyen adamlara karşı savunma yapması lazım" dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

600 MİLYONLUK BÜTÇE VE 'DAVUTOĞLU'NUN KADERİ' UYARISI

Yeni kurulan partinin finansal gücü ve genel merkez tercihlerine ilişkin iddiaları sürdüren Bülent Erandaç, "Şu anda Yeni Parti Genel Merkezi yapıldı. Aylık 4-5 milyon lira kirası olan binanın üçüncü katında Özgür Özel'e bir oda yapıldı. O makam, Ahmet Davutoğlu'nun oturduğu odadır. Kaderi beraber olmasın; çünkü o masada oturan Davutoğlu hem partisini kapattı hem siyaseti bıraktı. Özgür Özel'in o masada otururken düşünmesi lazım. Vatandaştan 600 milyon para topladılar, bu parayla otobüs aldılar ve binayı tefriş ettiler. Muharrem İnce 'bu paralar' derken neyin nereye gittiğini biliyor. Herkes biliyor ki o partinin paraya ihtiyacı yok. İstanbul'daki davaları takip eden vatandaşlar milyon dolarları, milyon euroları görüyor. Bu paraların nerede olduğu hep konuşulacak. Özgür Özel bunu kırmaya çalışırken, Muharrem İnce ona eski hesapları sorarak o tokatı atıyor" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

DIŞ GÜÇLER VE 'MEKKE ANLAŞMASI' RAHATSIZLIĞI

Muhalefet temsilcilerinin dış politika çıkışlarını sert bir dille eleştiren Erandaç, "Zeynel Emre çıktı, utanmadan 'Mekke Anlaşması sakıncalıdır' dedi. Tam Tel Aviv ağzı. Dünya büyük anlaşmaların peşindeyken, İngiltere merkezli operasyonlarda Ekrem İmamoğlu'nun ilk gittiği yer Chatham House olmuştu. Bu gelişmeler değerlendirildiğinde; Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olma hazırlıkları yaparken o üçüncü kattaki makama dikkat etsin. Kendisinden önce orada oturan Ahmet Davutoğlu siyasetten ekarte oldu, Ekrem Bey onu zaten ekarte etti" diyerek konuşmasını tamamladı.

Mansur Yavaş ikili mi oynuyor?Mansur Yavaş ikili mi oynuyor? MANSUR YAVAŞ İKİLİ Mİ OYNUYOR?

Atina-Tel Aviv hattında “Mekke İttifakı” paniği: Yunan basınında “Biz oyunu kaybettik” feryadı
Sonraki Haber
Atina-Tel Aviv hattında “Mekke İttifakı” paniği: Yunan basınında “Biz oyunu kaybettik” feryadı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın