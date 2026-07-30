Tahran’a üç cepheli kıskaç! Hazar planın şifreleri A Haber’de: "İran kuzeyden kuşatılıyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki İran destekli milislere yönelik sert açıklamalarının ardından gözler İran çevresindeki askeri hareketliliğe çevrildi. Hazar Denizi'nde İran'a ait bir geminin vurulmasının ardından savaşın kuzeye taşındığı iddiaları A Haber’de masaya yatırılırken Askeri Stratejist Kemal Olçar, ABD'nin İran'a yönelik çok cepheli bir plan yürüttüğünü öne sürerken, Akademisyen İran Uzmanı Oral Toğa ise Hazar hattının hem askeri sevkiyat hem de gıda tedariki açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran destekli milislere yönelik sert açıklamalarının ardından gözler Hazar Denizi'ndeki askeri hareketliliğe çevrilirken, A Haber yayınında bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Askeri Stratejist Kemal Olçar ile Akademisyen İran Uzmanı Oral Toğa, Hazar hattının İran açısından stratejik önemini ve Tahran'a yönelik olası kuşatma senaryolarını değerlendirdi. İRAN'A ÜÇ CEPHELİ KUŞATMA PLANI MI? HAZAR HATTINDA YENİ SAVAŞ SENARYOSU "HAZAR SAVAŞ ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENİYOR" Programda, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiyi vurduğu iddiası ve bunun İran savaşında yeni bir cephe oluşturup oluşturmadığı değerlendirildi. Askeri Stratejist Kemal Olçar, Hazar Denizi'nin Karadeniz'dekine benzer şekilde bir savaş alanına dönüştürülmek istendiğini savunarak, "Hazar cidden tehlikeli bir konu. Kuzeyden yapılacak taarruzlar Amerika için çok kolay. Çünkü İran'ın Hazar kıyıları en hassas ve en zayıf noktalarından biri." ifadelerini kullandı. Olçar, ABD'nin daha önce İran'ın Hazar kıyısındaki bir limanını vurduğunu öne sürerek, bunun bölgenin stratejik önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Olçar, ABD'nin daha önce İran'ın Hazar kıyısındaki bir limanını vurduğunu öne sürerek, bunun bölgenin stratejik önemini ortaya koyduğunu söyledi. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) "JD VANCE'IN KAFKAS TURU TESADÜF DEĞİL" ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in iki ay önce gerçekleştirdiği Kafkas ziyaretlerine dikkat çeken Olçar, "JD Vance önce Ermenistan'a, ardından Azerbaycan'a gitti. Türkmenistan'a ise başka bir isim gönderildi. Azerbaycan Hazar'a açılan kapı, Ermenistan ise koridor konumunda." sözleriyle bu ziyaretlerin İran planlamasının bir parçası olabileceğini öne sürdü. Olçar, Zengezur Koridoru'nun "Trump Koridoru" olarak anılmaya başlanmasını da bu çerçevede değerlendirdi.