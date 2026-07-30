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Tahran’a üç cepheli kıskaç! Hazar planın şifreleri A Haber’de: "İran kuzeyden kuşatılıyor"

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Tahran’a üç cepheli kıskaç! Hazar planın şifreleri A Haber’de: "İran kuzeyden kuşatılıyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki İran destekli milislere yönelik sert açıklamalarının ardından gözler İran çevresindeki askeri hareketliliğe çevrildi. Hazar Denizi'nde İran'a ait bir geminin vurulmasının ardından savaşın kuzeye taşındığı iddiaları A Haber’de masaya yatırılırken Askeri Stratejist Kemal Olçar, ABD'nin İran'a yönelik çok cepheli bir plan yürüttüğünü öne sürerken, Akademisyen İran Uzmanı Oral Toğa ise Hazar hattının hem askeri sevkiyat hem de gıda tedariki açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran destekli milislere yönelik sert açıklamalarının ardından gözler Hazar Denizi'ndeki askeri hareketliliğe çevrilirken, A Haber yayınında bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Askeri Stratejist Kemal Olçar ile Akademisyen İran Uzmanı Oral Toğa, Hazar hattının İran açısından stratejik önemini ve Tahran'a yönelik olası kuşatma senaryolarını değerlendirdi.

İRAN'A ÜÇ CEPHELİ KUŞATMA PLANI MI? HAZAR HATTINDA YENİ SAVAŞ SENARYOSU

"HAZAR SAVAŞ ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENİYOR"

Programda, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiyi vurduğu iddiası ve bunun İran savaşında yeni bir cephe oluşturup oluşturmadığı değerlendirildi.

Askeri Stratejist Kemal Olçar, Hazar Denizi'nin Karadeniz'dekine benzer şekilde bir savaş alanına dönüştürülmek istendiğini savunarak, "Hazar cidden tehlikeli bir konu. Kuzeyden yapılacak taarruzlar Amerika için çok kolay. Çünkü İran'ın Hazar kıyıları en hassas ve en zayıf noktalarından biri." ifadelerini kullandı.

Olçar, ABD'nin daha önce İran'ın Hazar kıyısındaki bir limanını vurduğunu öne sürerek, bunun bölgenin stratejik önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Olçar, ABD'nin daha önce İran'ın Hazar kıyısındaki bir limanını vurduğunu öne sürerek, bunun bölgenin stratejik önemini ortaya koyduğunu söyledi. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Olçar, ABD'nin daha önce İran'ın Hazar kıyısındaki bir limanını vurduğunu öne sürerek, bunun bölgenin stratejik önemini ortaya koyduğunu söyledi. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"JD VANCE'IN KAFKAS TURU TESADÜF DEĞİL"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in iki ay önce gerçekleştirdiği Kafkas ziyaretlerine dikkat çeken Olçar, "JD Vance önce Ermenistan'a, ardından Azerbaycan'a gitti. Türkmenistan'a ise başka bir isim gönderildi. Azerbaycan Hazar'a açılan kapı, Ermenistan ise koridor konumunda." sözleriyle bu ziyaretlerin İran planlamasının bir parçası olabileceğini öne sürdü.

Olçar, Zengezur Koridoru'nun "Trump Koridoru" olarak anılmaya başlanmasını da bu çerçevede değerlendirdi.

Olçar, Zengezur Koridoru'nun ʺTrump Koridoruʺ olarak anılmaya başlanmasını da bu çerçevede değerlendirdi. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Olçar, Zengezur Koridoru'nun ʺTrump Koridoruʺ olarak anılmaya başlanmasını da bu çerçevede değerlendirdi. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"UKRAYNA ÜZERİNDEN YENİ CEPHE AÇILMAK İSTENİYOR"

Olçar, Donald Trump ile Volodimir Zelenski arasında yapılan görüşmenin ardından Hazar Denizi'nde yaşanan gemi saldırısına dikkat çekerek, "Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'dan Hazar Denizi'nde yeni bir cephe açmasını istedi. İran'dan Rusya'ya ya da Rusya'dan İran'a giden bir gemi vuruldu. Geminin hangi yönde seyrettiği fark etmiyor. Önemli olan İran'a ait olması." ifadelerini kullandı.

Gemide meydana gelen büyük patlamaya işaret eden Olçar, "Bu büyüklükte bir patlama için gemide mühimmat, silah ya da yüksek miktarda patlayıcı bulunması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Olçar, Donald Trump ile Volodimir Zelenski arasında yapılan görüşmenin ardından Hazar Denizi'nde yaşanan gemi saldırısına dikkat çekti. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Olçar, Donald Trump ile Volodimir Zelenski arasında yapılan görüşmenin ardından Hazar Denizi'nde yaşanan gemi saldırısına dikkat çekti. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ABD HAZAR'DAN TAHRAN'A İLERLEMEYİ PLANLIYOR"

Hazar çevresindeki Amerikan askeri varlığına da değinen Olçar, "Türkmenistan'da Amerika'nın büyük bir üssü var. Azerbaycan'da ve Ermenistan'da da Amerikan üsleri bulunuyor. Bu koridor kullanılarak Hazar üzerinden Tahran'a kuzey-güney istikametinde ilerlenmesi planlanıyor." sözleriyle iddiasını sürdürdü.

ÜÇ CEHPEDE KUŞATMA PLANI

ABD'nin İran'a yönelik üç ana cepheli bir plan üzerinde çalıştığını öne süren Olçar, "Birinci cephe Hazar cephesi. İkinci cephe Hürmüz cephesi. Üçüncü cephe ise Tahran cephesi. Buna ek olarak Belucistan hattını da 'üç buçukuncu cephe' olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Olçar, Hazar hattında Amerikan güçlerinin, Hürmüz'de ise koalisyon güçlerinin görev alacağını, Irak üzerinden İran destekli milislerin bulunduğu bölgeler kullanılarak Tahran'a yönelinmesinin planlandığını savunarak, "Kuzeyden hava indirme birlikleriyle, güneyden diğer unsurlarla Tahran'da birleşme harekâtı hedefleniyor. Tahran fiilen abluka altına alınmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların da bilgi savaşı niteliğinde olduğunu ileri süren Olçar, "Trump'ın söylemlerinin büyük bölümü dezenformasyon ve bilgi harekâtının parçası. Sahadaki gerçekleri perdelemek için farklı açıklamalar yapıyor." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Olçar, ABD'nin İran'a yönelik üç ana cepheli bir plan üzerinde çalıştığını öne sürdü (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Olçar, ABD'nin İran'a yönelik üç ana cepheli bir plan üzerinde çalıştığını öne sürdü (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"RUSYA'NIN DESTEĞİ KESİLMEK İSTENİYOR"

Akademisyen İran Uzmanı Oral Toğa ise Hazar Denizi'nde vurulan sevkiyatın Rusya bağlantısına dikkat çekti.

Toğa, "Rusya'dan Bandar Anzali'ye giden bir sevkiyat vuruldu. İsrail bağlantılı istihbarat desteğiyle Ukrayna üzerinden gerçekleştirilen bu saldırıyla Rusya'nın İran'a sağladığı askeri desteğin kesilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Hazar Denizi'nin İran açısından yalnızca askeri değil, lojistik açıdan da kritik önemde olduğunu belirten Toğa, "İran'ın gıda ihtiyacının önemli bölümü Hazar üzerinden karşılanıyor. Rusya sürekli İran'a tahıl sevkiyatı gerçekleştiriyor. Bu nedenle Hazar hattı hem askeri hem de ekonomik açıdan kritik bir konumda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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