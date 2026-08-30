Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de: “İhmallerin peşi bırakılmayacak”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan feribot faciasının ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gemi kaptanı dahil 8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili A Haber’e özel açıklamalarda bulunan eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, arama kurtarma çalışmalarının Türkiye’nin de desteğiyle sürdüğünü belirterek, yaşanan ihmallerin ve hataların peşini bırakmayacaklarını vurguladı.
Girne açıklarında alabora olan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yurt dışında olduğu sırada geri gelen eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, derin üzüntüsünü dile getirdi. Tatar, A Haber'e açıklamalarda bulundu.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları sürerken böyle bir olayın yaşanmasının son derece üzücü olduğunu belirten Tatar, deniz taşımacılığında yıllar içinde oluşan tecrübe ve kapasiteye dikkat çekti.
Yaşanan facianın kabul edilemez olduğunu ifade eden Tatar, "Bütün bu birikim ve kapasiteyle böyle bir hadisenin olmaması gerektiğini düşünmek istiyorum. İlk yıllarda tecrübesizlik nedeniyle hatalar yapılabilirdi fakat bugünkü imkânlarla böyle bir olayın yaşanması son derece üzücü." dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çevresinin denizlerle çevrili olduğuna ve deniz ulaşımının bölge için kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Tatar, Mersin, Taşucu ve Anamur üzerinden gerçekleştirilen deniz ulaşımının öğrenciler, turistler ve iş insanları açısından önemli olduğunu vurguladı.
"TÜRKİYE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR"
Facianın ardından Türkiye'nin gösterdiği dayanışmaya da değinen Tatar, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Tatar, Türkiye'nin İHA, SİHA, gemi, helikopter ve uçaklarının Girne açıklarında kayıp 17 kişinin akıbetini belirlemek amacıyla yürütülen çalışmalara destek verdiğini söyledi.
Kazanın ardından gerekli soruşturmanın bir an önce tamamlanması gerektiğini vurgulayan Tatar, hatanın ve varsa ihmallerin tespit edilmesi gerektiğini belirterek, "Neticede 8 can kaybettik; bedeli çok ağır." ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Meclis Başkanı, bakanlar ve kurumların taziyelerini ilettiğini aktardı. Tatar, Türkiye'ye de desteği nedeniyle teşekkür etti.
"SORUMLULAR HAKKINDA GEREĞİ YAPILACAKTIR"
Deniz taşımacılığındaki olası zafiyetlerin giderilmesi gerektiğini belirten Tatar, kazaya ilişkin tüm hataların incelenmesi ve gerekli soruşturmanın derhâl yapılması çağrısında bulundu.
Sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını ifade eden Tatar, Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'de gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Deniz seferlerinin KKTC açısından hayati önem taşıdığını belirten Tatar, ülkenin turizm, eğitim ve ticaret adası olduğunu, ithalatın büyük bölümünün Mağusa ve Girne limanları ile Taşucu üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.
Altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, yaşanan acı tecrübeyle birlikte süreçlerin yeniden gözden geçirileceğini belirtti.
"KKTC TARİHİNDE AYRI BİR GÜN OLARAK HATIRLANACAK"
30 Ağustos 2026'nın Zafer Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan deniz faciası nedeniyle KKTC açısından son derece acı bir gün olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs'ta daha önce böyle bir deniz faciası yaşanmadığını söyledi.
1974 Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünün ardından böylesine elim bir kazayla karşılaşmanın büyük üzüntü yarattığını belirten Tatar, hayatını kaybeden yurttaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.