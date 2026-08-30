Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de: “İhmallerin peşi bırakılmayacak”

Girne açıklarında alabora olan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yurt dışında olduğu sırada geri gelen eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, derin üzüntüsünü dile getirdi. Tatar, A Haber'e açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları sürerken böyle bir olayın yaşanmasının son derece üzücü olduğunu belirten Tatar, deniz taşımacılığında yıllar içinde oluşan tecrübe ve kapasiteye dikkat çekti.

Yaşanan facianın kabul edilemez olduğunu ifade eden Tatar, "Bütün bu birikim ve kapasiteyle böyle bir hadisenin olmaması gerektiğini düşünmek istiyorum. İlk yıllarda tecrübesizlik nedeniyle hatalar yapılabilirdi fakat bugünkü imkânlarla böyle bir olayın yaşanması son derece üzücü." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çevresinin denizlerle çevrili olduğuna ve deniz ulaşımının bölge için kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Tatar, Mersin, Taşucu ve Anamur üzerinden gerçekleştirilen deniz ulaşımının öğrenciler, turistler ve iş insanları açısından önemli olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR"

Facianın ardından Türkiye'nin gösterdiği dayanışmaya da değinen Tatar, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Tatar, Türkiye'nin İHA, SİHA, gemi, helikopter ve uçaklarının Girne açıklarında kayıp 17 kişinin akıbetini belirlemek amacıyla yürütülen çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Kazanın ardından gerekli soruşturmanın bir an önce tamamlanması gerektiğini vurgulayan Tatar, hatanın ve varsa ihmallerin tespit edilmesi gerektiğini belirterek, "Neticede 8 can kaybettik; bedeli çok ağır." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Meclis Başkanı, bakanlar ve kurumların taziyelerini ilettiğini aktardı. Tatar, Türkiye'ye de desteği nedeniyle teşekkür etti.