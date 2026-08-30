Girne’deki acı sonrası bando konserleri iptal edildi

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC’nin Girne açıklarında meydana gelen yolcu gemisi faciası nedeniyle anlamlı bir karara imza attı. Yaşanan acı olayda hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımlayan Bakanlık, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan tüm bando konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Akdeniz'de meydana gelen ve yürekleri dağlayan gemi kazasının ardından Milli Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı. Kıbrıs Türk halkının acısını paylaştıklarını vurgulayan Milli Savunma Bakanlığı, "Girne açıklarında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi taşıyan yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ZAFER BAYRAMI BANDO ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Bölgede yaşanan derin üzüntü nedeniyle 30 Ağustos kutlamaları kapsamında planlanan konser programlarının iptal edildiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamı, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşmak için iptal edildi. Bu kapsamda; Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığımızca Ankara'da, Güney Deniz Saha Bando Komutanlığımızca Muğla'da, Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığımızdan müteşekkil Karma Bando ile Mehteran Birlik Komutanlığımızca Ankara'da planlanan konserler icra edilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözleriyle alınan kararı kamuoyuna aktardı.