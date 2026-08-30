Rusya-Ukrayna hattında yeni cephe! Gri bölge savaşı başladı

Rusya'nın Kiev'e yönelik ağır hava saldırısında yalnızca bir bölgede 27 kişi hayatını kaybederken, savaşta enerji ve lojistik hatları üzerinden yürütülen mücadele yeni bir boyuta taşındı. Ukrayna Tarım Politikası Bakanı Taras Vysotskyi, Rus saldırılarında Ukrayna'nın tarım depolarının yüzde 90'ının yok edildiğini açıkladı. A Haber’de konuşan Akademisyen Yeliz Albayrak ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu önümüzdeki 6 ayın savaşın en sert dönemi olacağı uyarısında bulunurken, Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma ihtimalinden çok "gri savaş" yöntemlerinin öne çıkabileceğine dikkat çekti.