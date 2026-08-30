Rusya Kiev’de askeri tesisleri hedef aldı: İHA’larla saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de insansız deniz araçlarının üretildiği askeri sanayi tesisinin vurulduğunu açıkladı. Moskova yönetimi ayrıca Nikolayev Limanı’ndaki askeri depolar ile limanın işleyişini sağlayan elektrik trafosunun da hedef alındığını bildirerek Kiev’e yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon bir kez daha yükseldi. Moskova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de askeri sanayiye ağır darbe vurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki unsurlara yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

KİEV'DE KRİTİK TESİS HEDEFTE

Bakanlık, gün içerisinde Kiev'de insansız deniz araçlarının üretildiği askeri sanayi tesisinin vurulduğunu açıkladı.

Moskova'nın açıklamasına göre saldırıda yalnızca Kiev'deki tesis hedef alınmadı. Nikolayev Limanı'ndaki aktarma terminali, askeri depolar ve limanın işleyişini sağlayan elektrik trafosu da vuruldu.

İHA'LARLA SALDIRI

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını bildirdi.

Moskova'nın açıklaması, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri üretim ve lojistik altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ortaya koydu. Kiev ve Nikolayev'deki kritik noktaların hedef alınması, savaşın cephe hattının ötesindeki stratejik tesislere de taşındığını bir kez daha gösterdi.