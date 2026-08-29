Çocukların merkezinde olduğu internet ve sosyal medya kullanımının toplumda ciddi endişelere yol açtığı belirtilirken, uzmanlarla yapılan değerlendirmelerde internetin kontrol edilmesi güç yapısına ve çocukların karşı karşıya kaldığı risklere dikkat çekildi. ABD'de Meta, TikTok ve Snapchat gibi platformlara yönelik çocukların korunması amacıyla çeşitli adımlar atılırken, Türkiye'deki uygulamaların nasıl şekilleneceği de tartışılıyor. Bu kapsamda, yalnızca 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişiminin yasaklanmasının sorunu çözmeye yeterli olup olmayacağı gündeme geliyor.

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TÜRKİYE'DE 15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA KULLANIMI YASAKLANDI

Dijital İletişim Araştırmacısı Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye'deki mevcut yasal duruma dikkat çekerek, "15 yaş altı sosyal medya kullanımının yasaklanması zaten bir yıldır Türkiye gündemindeydi ve 1 Mayıs itibarıyla Resmi Gazete'de yasalaşarak yürürlüğe girdi. 16-18 yaş arası çocukların ebeveyn denetimiyle bu platformlara dahil olması ve sosyal medya şirketlerinin gerekli düzenlemeleri yapması adına Meclis'te kabul edilen yasayla şirketlere 6 aylık bir zaman dilimi tanındı" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNDE MUHATAP SORUNU VE ÇİFTE STANDART

Yasal sürecin işlediğini ancak şirketlerin şeffaf olmadığını belirten Dr. Ali Murat Kırık, "Mayıs ayından bu yana 4 ay geçti, 2 ay kaldı. Bu adımların atılması, ebeveyn modunun aktif edilmesi ve anahtar kimlik doğrulama ile erişimin sağlanması Sayın Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun da üzerinde durduğu nirengi noktasıdır. Ancak bu şirketlerin Türkiye'de gerçek ofisleri yok, sanal ofisler ve göstermelik temsilcilerle süreci yönetiyorlar. Bir suç işlendiğinde IP bilgilerini alamıyorsunuz, muhatap bulamıyorsunuz. Amerika'nın çocukları çocuk da Türkiye'nin, Avustralya'nın çocukları çocuk değil mi? Burada açık bir çifte standart vardır" sözleriyle durumu aktardı.