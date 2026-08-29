Bin yıllık devlet aklı ve sarsılmaz irade sahnede! Netanyahu'nun kirli seçim oyunu: Türkiye hedefte

İsrail yönetiminin bölgesel kaosu derinleştirme çabaları ve Türkiye’yi açıkça hedef alan skandal açıklamaları, Ankara’nın tarihsel derinliği ve askeri caydırıcılığıyla karşılık buluyor. Netanyahu hükümetinin kendi siyasi geleceğini kurtarmak adına Türkiye’yi “yeni düşman” olarak konumlandırma stratejisi, uzmanlar tarafından “şeytani bir plan” olarak nitelendirilirken; binlerce yıllık devlet geleneğine sahip olan Türkiye’nin, tehditler karşısında geri adım atmayacağı ve bölgedeki güvenlik mimarisinin ana aktörü olduğu vurgulanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstah açıklamalar geldi. Netanyahu, Osmanlı dönemine atıfta bulunarak Türkiye'ye yönelik tehditkâr ifadeler kullanırken, Başkan Erdoğan'ın "Türkiye savaşa girmekte tereddüt etmeyecek ve kaçmayacaktır" sözleri dikkat çekti. ANALİZ | İSRAİL TÜRKİYE'Yİ NEDEN HEDEF ALIYOR? İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları ve Ankara'ya yönelik söylemleri gerilimi tırmandırırken, uzmanlar Türkiye'nin askeri, diplomatik ve stratejik gücünü vurguladı. İşte A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in haberi... OSMANLI'NIN VARİSİ TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Erdoğan İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakin olmalı; varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik" sözleriyle Türkiye'yi hedef aldı.

Fotoğraf-A Haber Gazze'de soykırım, Lübnan'da katliam ve Suriye'de mütecaviz hamlelerle bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail yönetimi, doğrudan Ankara'yı hedef alan söylemleriyle kirli bir strateji yürütüyor. BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE SAVAŞTAN KAÇMAZ!

Netanyahu'nun provokasyonlarına en net cevap ise devletin zirvesinden geldi. Başkan Erdoğan, "Bakın biz sizinle savaşı konuşmuyoruz. Biz barışı konuşuyoruz. Biz dünya barışının nasıl sağlanacağını konuşuyoruz. Ama eğer Türkiye'ye savaş için, barış için değil, saldıracak birileri olursa, Türkiye bu savaşa girmekte tereddüt etmeyecek ve kaçmayacaktır. Bunu da çok açık ve net söyleyeyim" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin kararlılığını dünyaya ilan etti.