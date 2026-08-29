Dijital dünyada tehlike çanları! Sosyal medyada alarm veriyor: “Algoritmalar hepimizi zehirliyor”

Türkiye’de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından gözler dijital platformların atacağı adımlara çevrildi. Dijital İletişim Araştırmacısı Dr. Ali Murat Kırık, Meta başta olmak üzere sosyal medya şirketlerinin çocukların korunması konusunda çifte standart uyguladığını belirterek, “Amerika'nın çocukları çocuk, Türkiye'nin, Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın, Fransa'nın, İspanya'nın çocukları çocuk değil mi?” sözleriyle tepki gösterdi. Platformların denetim, yaş doğrulama ve içerik kontrolü konusunda daha ağır sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Kırık, “Algoritmalar hepimizi zehirliyor” dedi.