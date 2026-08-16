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Rusya-Japonya arasında Kuril düellosu! A Haber’de çarpıcı analiz: “Rusya'nın pasifik kapısı o adalardan geçiyor”

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Rusya-Japonya arasında Kuril düellosu! A Haber’de çarpıcı analiz: “Rusya'nın pasifik kapısı o adalardan geçiyor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuril Adaları'na gerçekleştirdiği ziyaret ve bölgeye ilişkin açıklamaları, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çözülemeyen Rusya-Japonya anlaşmazlığını yeniden gündeme taşıdı. Putin, adaların Rus toprağı olduğunu ve Rus toprağı olarak kalacağını belirtirken, Japonya da Kuril Adaları'nın kendi öz toprağı olduğunu savundu. Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Moskova'nın tutumunda Japonya'nın yeniden silahlanmasının ve adaların Rusya'nın Pasifik'e çıkışı açısından taşıdığı stratejik önemin etkili olduğunu söyledi.

Rusya ile Japonya arasında yaklaşık 80 yıldır çözülemeyen Kuril Adaları anlaşmazlığı yeniden alevlendi. Putin'in bölgeye yaptığı ziyaret ve verdiği mesaj, Tokyo'dan sert karşılık buldu.

KURİL ADALARI'NDA 80 YILLIK ANLAŞMAZLIK

Kuril Adaları meselesi, yaklaşık 80 yıldır Rusya ile Japonya arasında çözülemeyen bir toprak anlaşmazlığı olarak gündemdeki yerini koruyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği'nin bölgedeki adaları ele geçirmesiyle başlayan anlaşmazlık, özellikle Japonya'ya yakın 4 ada üzerinde yoğunlaşıyor.

Putin'in ziyaret ettiği ada üzerinden verdiği mesaj ise gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Putin, "Bu adalar Rus toprağıdır ve Rus toprağı olarak kalacaktır" derken, Japonya'dan kısa süre sonra karşılık geldi. Tokyo yönetimi, "Kuril Adaları da bizim öz toprağımızdır" açıklamasıyla adalar üzerindeki hak iddiasını yineledi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

JAPONYA'NIN SİLAHLANMA SÜRECİ VE TARİHSEL REKABET

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Japonya'nın son yıllarda ABD ile vardığı mutabakat çerçevesinde yeniden silahlanma yoluna gittiğini vurgulayarak, "Japonya artık ABD'nin koyduğu sınırın ötesinde yeniden silahlanma için adeta izin aldı. 1905 yılında Rusları dize getirmiş, savaşçılığıyla ünlü ve emperyalist bir Japonya var. İkinci Dünya Savaşı sonunda nükleer bombalardan ziyade, tüm Japonya'yı işgale gelen Rus ordusundan korunmak ve ülkenin mahvolmasını engellemek için Amerikalılara teslim oldukları söylenir" sözlerini kaydetti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

56 ADADAN OLUŞAN STRATEJİK BÖLGE

Bölgedeki adaların coğrafi yapısına değinen Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Ohotsk Denizi'nde bulunan 56 adadan sadece Japonya'ya yakın olan 4 adanın asıl sorun teşkil ettiğini belirterek, "Bu adaların Japon nüfusu, İkinci Dünya Savaşı sonlarında Rus işgaliyle birlikte bölgeden sürülmüş durumda. Rusya açısından bir sorun yok ancak Japonya, bu adaların aidiyeti konusunda Tokyo Hükümeti'nin 'Bunları size vermedik' yaklaşımını savunuyor" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

RUSYA'NIN PASİFİK'E AÇILAN KAPISI

Krizin çözümüne yönelik geçmişteki girişimlere ve bölgenin askeri önemine dikkat çeken Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Stalin döneminde bile iki adanın geri verilmesi gündeme gelmiş ancak Soğuk Savaş şartlarında anlaşma sağlanamamış. Burası Rusya'nın nükleer denizaltıları ve gemileri için güvenli bir liman. Eğer bu adalar Japonya'ya verilir ve ABD buraya füzeler yerleştirirse, Rusya kendini hapsedilmiş hisseder ve Pasifik'e çıkamaz. Rusya, karşısında onu zorlayacak bir Japon gücü olmadığı için bu adaları vermek istemiyor" dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

DÜNYADAKİ GÜÇ BOŞLUĞU VE REVİZYONİST POLİTİKALAR

Küresel ölçekte ülkelerin tarihi emellerini yeniden gündeme getirdiğini ifade eden Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, ABD, Rusya ve Çin'in dünya jandarmalığını tam anlamıyla yürütemediği bir boşluk ortamı oluştuğunu söyleyerek, "Orta ölçekli ülkeler artık kendi haklarını ve tarihi emellerini jeostratejik gerekçelerle talep etmeye başladı. Kanada'da Alberta'daki plebisit tartışmalarından Grönland'daki sondaj çalışmalarına kadar her yerde benzer bir tablo var. ABD gerçek manada müttefiklerinin yanında durmasa, Rusya bu gücü bulamazdı" şeklinde konuştu.

TARİHİ EMELERE DAYALI DÜELLO

Bölgedeki durumun Türk ulusunu rahatsız eden Ege Adaları meselesine benzediğini belirten Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Burada Rusya da Japonya da kendine göre haklı olabilir. Ancak Japonya da Rusya da eski ihtişamlı günlerinden çok uzak. Şu anda iki güçsüz taraf tarihi emelleri üzerinden düello yapıyorlar. Bu durumdan şu an için büyük bir sıcak çatışma veya gerilim çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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