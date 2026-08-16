Rusya-Japonya arasında Kuril düellosu! A Haber’de çarpıcı analiz: “Rusya'nın pasifik kapısı o adalardan geçiyor”

Krizin çözümüne yönelik geçmişteki girişimlere ve bölgenin askeri önemine dikkat çeken Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Stalin döneminde bile iki adanın geri verilmesi gündeme gelmiş ancak Soğuk Savaş şartlarında anlaşma sağlanamamış. Burası Rusya'nın nükleer denizaltıları ve gemileri için güvenli bir liman. Eğer bu adalar Japonya'ya verilir ve ABD buraya füzeler yerleştirirse, Rusya kendini hapsedilmiş hisseder ve Pasifik'e çıkamaz. Rusya, karşısında onu zorlayacak bir Japon gücü olmadığı için bu adaları vermek istemiyor" dedi.

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DÜNYADAKİ GÜÇ BOŞLUĞU VE REVİZYONİST POLİTİKALAR

Küresel ölçekte ülkelerin tarihi emellerini yeniden gündeme getirdiğini ifade eden Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, ABD, Rusya ve Çin'in dünya jandarmalığını tam anlamıyla yürütemediği bir boşluk ortamı oluştuğunu söyleyerek, "Orta ölçekli ülkeler artık kendi haklarını ve tarihi emellerini jeostratejik gerekçelerle talep etmeye başladı. Kanada'da Alberta'daki plebisit tartışmalarından Grönland'daki sondaj çalışmalarına kadar her yerde benzer bir tablo var. ABD gerçek manada müttefiklerinin yanında durmasa, Rusya bu gücü bulamazdı" şeklinde konuştu.

TARİHİ EMELERE DAYALI DÜELLO

Bölgedeki durumun Türk ulusunu rahatsız eden Ege Adaları meselesine benzediğini belirten Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Burada Rusya da Japonya da kendine göre haklı olabilir. Ancak Japonya da Rusya da eski ihtişamlı günlerinden çok uzak. Şu anda iki güçsüz taraf tarihi emelleri üzerinden düello yapıyorlar. Bu durumdan şu an için büyük bir sıcak çatışma veya gerilim çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.