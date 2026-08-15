Büyük Avrupa savaşı kapıda mı? Putin’den Batı'ya açık tehdit: "Nerede gerekli görürsek orada yanıt veririz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin hamlelerine tepki göstererek, "Bazı ülkelerin yetkililerinin uluslararası deniz hukukunu ihlal ederek barışçıl ticaret gemilerimizin hareketini kısıtlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Son zamanlarda gemilerimize el koyup yağmalanan mülklerimizi satma fikrini bile ortaya attılar. Kuşkusuz bu, korsanlık ve soygundan başka bir şey değildir. Ve eğer bu pratikte uygulanmaya başlarsa yanıt vermek zorunda kalacağız. Ayrıca bunun, gemilerimize yönelik saldırıların planlandığı deniz sahalarında olması şart değildir. Nerede gerekli ve uygun görürsek orada yanıt veririz" ifadelerini kullandı.

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"AVRUPA, PUTİN'E KARŞI TOPYEKÛN SAVUNMAYA GEÇMEK ÜZERE"

Putin'in bu gövde gösterisini ve Avrupa ile doğrudan karşı karşıya gelme arzusunu yorumlayan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın arkasındaki temel güç ABD olmaktan çıktı; Avrupa ülkelerinin topyekün iradesiyle, onların sağladığı finansal kaynaklarla, gerekirse ABD'den de silah almak suretiyle Putin'e karşı ABD olmadan da duvar örebileceklerini Avrupa göstermeye başladı. Bunun karşılığında da Putin, hibrit savaş ve terörize edilmiş gayrinizami harp formatlarında droneları kullanmak suretiyle Avrupa ülkelerinin birçoğuna saldırılar yaptı. Avrupa, Putin'e karşı topyekün bir savunma anlayışına geçme arifesinde aslında" sözlerini kaydetti.

"POLONYA 1 EYLÜL 1939'U YAŞAMAK İSTEMİYOR"

Bölgedeki askeri gerilimi Polonya üzerinden değerlendiren Fazla, "Şu an için tehdit net değil, yakın bir savaş yok ama Polonya 1 Eylül 1939'u tekrar yaşamak istemiyor. Gayrisafi milli hasılasının %5'ini, halkından topladığı vergileri Rusya'ya karşı adeta duvar örmek üzere silahlanmaya ayırıyor. ABD'deki Polonya diasporası da bu politikaları yönlendirerek Amerika'nın Polonya'ya özel bir önem vermesini sağlıyor" dedi.