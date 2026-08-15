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Büyük Avrupa savaşı kapıda mı? Putin’den Batı'ya açık tehdit: "Nerede gerekli görürsek orada yanıt veririz"

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Büyük Avrupa savaşı kapıda mı? Putin’den Batı'ya açık tehdit: "Nerede gerekli görürsek orada yanıt veririz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası deniz hukuku ve NATO'nun genişlemesine yönelik yaptığı zehir zemberek açıklamalar, küresel siyasetin merkezine oturdu. A Haber'de konuşan uzman isimler; Putin'in Avrupa ile doğrudan karşı karşıya gelme ihtimalini, Polonya’nın devasa silahlanma hamlesini, Starlink üzerinden değişen savaş dengelerini ve Rusya’nın "gri bölge" taktiklerini tüm ayrıntılarıyla masaya yatırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya yönelik sert mesajları, Ukrayna savaşı üzerinden büyüyen gerilimin yeni bir aşamaya taşındığını ortaya koydu. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ve Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PUTİN'DEN AVRUPA'YA AÇIK TEHDİT: "NEREDE GEREKLİ GÖRÜRSEK ORADA YANIT VERİRİZ"

PUTİN: "GEREKLİ GÖRDÜĞÜMÜZ YERDE YANIT VERİRİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin hamlelerine tepki göstererek, "Bazı ülkelerin yetkililerinin uluslararası deniz hukukunu ihlal ederek barışçıl ticaret gemilerimizin hareketini kısıtlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Son zamanlarda gemilerimize el koyup yağmalanan mülklerimizi satma fikrini bile ortaya attılar. Kuşkusuz bu, korsanlık ve soygundan başka bir şey değildir. Ve eğer bu pratikte uygulanmaya başlarsa yanıt vermek zorunda kalacağız. Ayrıca bunun, gemilerimize yönelik saldırıların planlandığı deniz sahalarında olması şart değildir. Nerede gerekli ve uygun görürsek orada yanıt veririz" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"AVRUPA, PUTİN'E KARŞI TOPYEKÛN SAVUNMAYA GEÇMEK ÜZERE"

Putin'in bu gövde gösterisini ve Avrupa ile doğrudan karşı karşıya gelme arzusunu yorumlayan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın arkasındaki temel güç ABD olmaktan çıktı; Avrupa ülkelerinin topyekün iradesiyle, onların sağladığı finansal kaynaklarla, gerekirse ABD'den de silah almak suretiyle Putin'e karşı ABD olmadan da duvar örebileceklerini Avrupa göstermeye başladı. Bunun karşılığında da Putin, hibrit savaş ve terörize edilmiş gayrinizami harp formatlarında droneları kullanmak suretiyle Avrupa ülkelerinin birçoğuna saldırılar yaptı. Avrupa, Putin'e karşı topyekün bir savunma anlayışına geçme arifesinde aslında" sözlerini kaydetti.

"POLONYA 1 EYLÜL 1939'U YAŞAMAK İSTEMİYOR"

Bölgedeki askeri gerilimi Polonya üzerinden değerlendiren Fazla, "Şu an için tehdit net değil, yakın bir savaş yok ama Polonya 1 Eylül 1939'u tekrar yaşamak istemiyor. Gayrisafi milli hasılasının %5'ini, halkından topladığı vergileri Rusya'ya karşı adeta duvar örmek üzere silahlanmaya ayırıyor. ABD'deki Polonya diasporası da bu politikaları yönlendirerek Amerika'nın Polonya'ya özel bir önem vermesini sağlıyor" dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

DOĞU AVRUPA'NIN KADERİ VE "GRİ BÖLGE" SAVAŞLARI

Doğu Avrupa'nın risk algısını Batı Avrupa ile kıyaslayan Hüseyin Fazla, "Polonya ve Baltık ülkeleri risk görüyor ama Fransa, İngiltere ve Almanya aynı ölçüde görmüyor. Ukrayna'nın kaderini paylaşmak istemeyen bir Doğu Avrupa var. Onların gücü Batı Avrupa ile kıyaslandığında düşük olduğu için tehdidi biraz köpürten bir anlayışları var" ifadelerini kullandı.

Savaşın değişen doğasına değinen Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar ise, "Savaş literatüründe buna 'gri bölge' deniliyor. Cephede değil de cephenin bir altında suikastlerle, tesis sabotajlarıyla ve ambargolarla süren bir savaş var. Özellikle Starlink uydusunun Ukrayna'ya Rusya topraklarında drone saldırılarında yardım etmeye karar vermesinden sonra savaşın ivmesi değişmeye başladı. Elon Musk, daha önce 'Rusya topraklarında Starlink'i kullanamazsınız' şeklindeki kırmızı çizgisini kaldırdı. Yapay zeka döneminin savaşın kurallarını yeniden yazdığı bir dönemde Starlink'in ne kadar etkili olduğunu gördük" açıklamasında bulundu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

KÜRESEL KAPIŞMA: ARKTİK'TEN HAZAR'A UZANAN HAT

Bercan Tutar, krizin küresel bağlantılarına dikkat çekerek, "Amerika, İran'da Rusya ve Çin'den beklediği desteği alamayınca bu iki aktörü yumuşak karınlarından sıkıştırmaya başladı. Rusya da buna karşı Kuril Adaları'nı ziyaret etti, Pasifik donanmasını harekete geçirdi ve Japonya ile kriz başladı. Rosatom, Kuzey Buz Denizi'ndeki rotadan Çin gemilerinin geçebileceğini açıkladı. Buz Denizi'nden ta Hazar Körfezi'ne kadar büyük ülkelerin kapıştığı bir alan var" sözleriyle tablonun genişliğini aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

LAVROV: "ÇOK DAHA SERT ADIMLAR ATACAĞIZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'ya yönelik sertleşen tutumunu hatırlatan programda, Lavrov'un, "Kendi güvenliğimizin çıkarları doğrultusunda, Batı tarafından Kiev'in savaş makinesini besleyen her şeyi ortadan kaldırmak için çok daha sert adımlar atacağız. Ancak bunu zaten yapıyoruz. Onlar şimdiden yakınmaya başladı. Durmak gerekiyorsa, uzun vadeli, güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm sağlandığında durulmalı" şeklindeki resti paylaşıldı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"RUSYA'NIN EN BÜYÜK KORKUSU DAHA FAZLA PARÇALANMAK"

Rusya'nın stratejik hedeflerini analiz etmeye devam eden Hüseyin Fazla, "Şu anki Rusya'nın korkusu daha fazla parçalanmamak. Ukrayna üzerinden Batı'ya duvar örmek istiyorlar. Rus droneları tüm Avrupa'yı rahatsız ediyor ancak mühimmat içermedikleri için Avrupa bunu açık tehdit olarak görmek istemiyor. Öte yandan Kaliningrad diye bir gerçek var; Rusların oradaki füze ve drone sistemleri tüm Avrupa'yı etki altına alabilecek yetenekte" dedi.

Baltık bölgesindeki güvenliğe Türkiye'nin de destek verdiğini belirten Fazla, "Türkiye bile Baltık bölgesinde hava polisliği görevi yaparak destek veriyor. Putin, vereceği gözdağıyla NATO'nun Doğu Avrupa'da silah bulundurmamasını ve Ukrayna'da aldığı toprakların tanınmasını istiyor. Ancak Trump gibi isimler 'kendi aralarında kavga etsinler' dese de, şu an savaşı bizzat Amerika idare ediyor. Rusya'yı enerji rafinerilerini vurdurarak ve ticari gemilerine saldırarak en yumuşak karnından vurmaya başladılar" diyerek sözlerini tamamladı.

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