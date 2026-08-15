Büyük Avrupa savaşı kapıda mı? Putin’den Batı'ya açık tehdit: "Nerede gerekli görürsek orada yanıt veririz"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası deniz hukuku ve NATO'nun genişlemesine yönelik yaptığı zehir zemberek açıklamalar, küresel siyasetin merkezine oturdu. A Haber'de konuşan uzman isimler; Putin'in Avrupa ile doğrudan karşı karşıya gelme ihtimalini, Polonya’nın devasa silahlanma hamlesini, Starlink üzerinden değişen savaş dengelerini ve Rusya’nın "gri bölge" taktiklerini tüm ayrıntılarıyla masaya yatırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya yönelik sert mesajları, Ukrayna savaşı üzerinden büyüyen gerilimin yeni bir aşamaya taşındığını ortaya koydu. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ve Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
PUTİN: "GEREKLİ GÖRDÜĞÜMÜZ YERDE YANIT VERİRİZ"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin hamlelerine tepki göstererek, "Bazı ülkelerin yetkililerinin uluslararası deniz hukukunu ihlal ederek barışçıl ticaret gemilerimizin hareketini kısıtlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Son zamanlarda gemilerimize el koyup yağmalanan mülklerimizi satma fikrini bile ortaya attılar. Kuşkusuz bu, korsanlık ve soygundan başka bir şey değildir. Ve eğer bu pratikte uygulanmaya başlarsa yanıt vermek zorunda kalacağız. Ayrıca bunun, gemilerimize yönelik saldırıların planlandığı deniz sahalarında olması şart değildir. Nerede gerekli ve uygun görürsek orada yanıt veririz" ifadelerini kullandı.
"AVRUPA, PUTİN'E KARŞI TOPYEKÛN SAVUNMAYA GEÇMEK ÜZERE"
Putin'in bu gövde gösterisini ve Avrupa ile doğrudan karşı karşıya gelme arzusunu yorumlayan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın arkasındaki temel güç ABD olmaktan çıktı; Avrupa ülkelerinin topyekün iradesiyle, onların sağladığı finansal kaynaklarla, gerekirse ABD'den de silah almak suretiyle Putin'e karşı ABD olmadan da duvar örebileceklerini Avrupa göstermeye başladı. Bunun karşılığında da Putin, hibrit savaş ve terörize edilmiş gayrinizami harp formatlarında droneları kullanmak suretiyle Avrupa ülkelerinin birçoğuna saldırılar yaptı. Avrupa, Putin'e karşı topyekün bir savunma anlayışına geçme arifesinde aslında" sözlerini kaydetti.
"POLONYA 1 EYLÜL 1939'U YAŞAMAK İSTEMİYOR"
Bölgedeki askeri gerilimi Polonya üzerinden değerlendiren Fazla, "Şu an için tehdit net değil, yakın bir savaş yok ama Polonya 1 Eylül 1939'u tekrar yaşamak istemiyor. Gayrisafi milli hasılasının %5'ini, halkından topladığı vergileri Rusya'ya karşı adeta duvar örmek üzere silahlanmaya ayırıyor. ABD'deki Polonya diasporası da bu politikaları yönlendirerek Amerika'nın Polonya'ya özel bir önem vermesini sağlıyor" dedi.
DOĞU AVRUPA'NIN KADERİ VE "GRİ BÖLGE" SAVAŞLARI
Doğu Avrupa'nın risk algısını Batı Avrupa ile kıyaslayan Hüseyin Fazla, "Polonya ve Baltık ülkeleri risk görüyor ama Fransa, İngiltere ve Almanya aynı ölçüde görmüyor. Ukrayna'nın kaderini paylaşmak istemeyen bir Doğu Avrupa var. Onların gücü Batı Avrupa ile kıyaslandığında düşük olduğu için tehdidi biraz köpürten bir anlayışları var" ifadelerini kullandı.
Savaşın değişen doğasına değinen Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar ise, "Savaş literatüründe buna 'gri bölge' deniliyor. Cephede değil de cephenin bir altında suikastlerle, tesis sabotajlarıyla ve ambargolarla süren bir savaş var. Özellikle Starlink uydusunun Ukrayna'ya Rusya topraklarında drone saldırılarında yardım etmeye karar vermesinden sonra savaşın ivmesi değişmeye başladı. Elon Musk, daha önce 'Rusya topraklarında Starlink'i kullanamazsınız' şeklindeki kırmızı çizgisini kaldırdı. Yapay zeka döneminin savaşın kurallarını yeniden yazdığı bir dönemde Starlink'in ne kadar etkili olduğunu gördük" açıklamasında bulundu.