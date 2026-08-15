AK Parti kritik eşikleri nasıl aştı? 25 yılda yaşanan sinsi planlar A Haber’de deşifre edildi

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne geçen 25 yıllık süreçte Türkiye'nin maruz kaldığı engellemeler, darbe girişimleri ve kirli kumpaslar A Haber'de mercek altına alındı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ve Gazeteci Gaffar Yakınca, 2007'den bu yana "İstikrarı Hedef Alan Girişimler" başlığı altında yaşanan tarihi kırılma noktalarını değerlendirirken, Türkiye'nin vesayetten arınarak milli iradeyi nasıl hakim kıldığını çarpıcı detaylarla ortaya koydu.

A Haber Türkiye siyasetinin son çeyrek asrına damga vuran kritik dönemeçleri yeniden gündeme taşıdı. AK Parti'nin 25 yıllık siyasi serüveni konuşulurken, 2007'den 15 Temmuz'a uzanan süreçte yaşanan siyasi krizler, darbe girişimleri ve operasyonlar mercek altına alındı. 2007: CUMHURİYET MİTİNGLERİ VE E-MUHTIRA İLE İLK TEZGÂH Süreci 2007 yılındaki olaylarla değerlendirmeye başlayan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Bakın, ilk neyle başlamışız? Cumhuriyet mitingleri; ki iyi hatırladığım bir dönem. Bir anda bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran, sanki ülkeye irtica geliyormuş, bambaşka bir ideoloji geliyormuş gibi 'Tehlikenin farkında mısınız?' başlıklarıyla provoke edilmeye çalışılan bir tablo ortaya çıktı. Yine aynı yıl e-muhtıra ve 367 krizi gibi hadiseler yaşadık" ifadelerini kullandı. Bu süreçten 25 yıl geçmesine rağmen korku pompalanan olayların hiçbirinin gerçekleşmediğini vurgulayan Başbuğ, "Deyin ki 'Şuyu kaybettik, şu özgürlüğümüz gitti.' Tam tersi! Bugün ülkede bir çeyrek asır öncesine göre çok daha özgür, herkesin her şeyi yaptığı, kimliğini çekinmeden söylediği bir süreç yaşanıyor. Demek ki birileri geleceği görüp o zehri ülkeye akıtmaya başlamış" sözleriyle yaşananların planlı bir oyunun parçası olduğunu belirtti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) 2008 KAPATMA DAVASI VE 7 ŞUBAT MİT KUMPASI 2008 yılında AK Parti'ye açılan kapatma davasına değinen Coşkun Başbuğ, "Bir hengame estirildi ve 'Durduramıyoruz, kapatarak işi daha başlamadan öldürür müyüz?' derdine düştüler" dedi. 7 Şubat 2012 MİT kumpasını tarihi bir kırılma olarak niteleyen Başbuğ, "Sayın Hakan Fidan üzerinden yürütülen o operasyon FETÖ kanallı, Sayın Erdoğan'a kadar ucu dayanacak bir kumpastı. Sayın Erdoğan'ın öngörüsüyle engellediği bu oyun, kuranların elinde patladı. Orada amaç, Erdoğan'ı sanki bir örgüt lideriymiş gibi derdest edip 'En büyük örgütü yakaladık' diyerek 15 Temmuz'a gerek kalmadan operasyonu bitirmekti. Allah'a şükür Erdoğan'ın ferasetiyle bu oyun yerle bir oldu" şeklinde konuştu.