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CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'ın karıştığı skandal olayda çarpıcı ifadeler ahaber.com.tr'de: "Beni dudağımdan öpmeye çalıştı"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'ın karıştığı skandal olayda çarpıcı ifadeler ahaber.com.tr'de: "Beni dudağımdan öpmeye çalıştı"

Edirne'de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın karıştığı olayla ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Tuğba Aka Yılmaz, Yazgan'ın kendisini öpmeye ve vücuduna dokunmaya çalıştığını öne sürerken Nuh Deligöz, "Siz kalkın ben bir posta atıp çıkacağım" sözlerinin ardından arbede yaşandığını anlattı. Tutanaklarda hakaret, tehdit ve darp iddiaları da yer aldı.

Edirne'de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın adının karıştığı olayla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/13410 numaralı soruşturması kapsamında Tuğba Aka Yılmaz, Nuh Deligöz ve Begüm Şeleci'nin savcılıkta verdiği ifadelerde Yazgan'a yönelik taciz, hakaret, tehdit ve darp iddiaları yer aldı.

DARP EDİLEN CHP MİLLETVEKİLİ AHMET BARAN YAZGAN HAKKINDA CİNSEL TACİZ İDDİASI

Soruşturma tutanaklarına göre olay, 12 Ağustos gecesi Tuğba Aka'nın doğum günü kutlamasının ardından yaşandı. Restorandaki kutlamadan sonra Tuğba Aka'nın evine geçen gruba Ahmet Baran Yazgan'ın da daha sonra katıldığı belirtildi.

Üç kişinin anlatımında da gecenin ilerleyen saatlerinde tansiyonun yükseldiği ve olayın arbedeye dönüştüğü aktarılırken, Tuğba Aka'nın savcılıkta anlattıkları dikkat çekti.

CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'ın karıştığı skandal olayda çarpıcı ifadeler ahaber.com.tr'de: "Beni dudağımdan öpmeye çalıştı" - 1

TUĞBA AKA'NIN İFADESİNDE TACİZ İDDİASI

Tuğba Aka Yılmaz, Ahmet Baran Yazgan'ı 3-4 yıldır tanıdığını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını belirtti.

Doğum günü kutlamasının ardından arkadaşlarıyla evine geçtiğini anlatan Aka, Yazgan'a evinin konumunu kendisinin gönderdiğini ve Yazgan'ın daha sonra eve geldiğini söyledi.

Aka, Yazgan'ın evde de alkol aldığını belirterek yaşandığını öne sürdüğü olayı savcılıkta şu sözlerle anlattı:

CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'ın karıştığı skandal olayda çarpıcı ifadeler ahaber.com.tr'de: "Beni dudağımdan öpmeye çalıştı" - 2

"Benden lavaboyu göstermemi istedi. Birlikte banyo-lavabo olarak kullandığımız yere birlikte girdik. Benden havlu istedi. Ben de kapının arkasındaki havlulardan kendisine vermek istediğim sırada benim belime sarılıp kendisine doğru çekti. Beni dudağımdan öpmeye çalıştı. Ben engel olmak isterken kısa süreli dudağımdan öptü. Ben hemen banyodan çıktım."

CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'ın karıştığı skandal olayda çarpıcı ifadeler ahaber.com.tr'de: "Beni dudağımdan öpmeye çalıştı" - 3

"ELİME VE BACAKLARIMA DOKUNMAYA ÇALIŞIYORDU"

Tuğba Aka'nın ifadesindeki iddialar bununla sınırlı kalmadı.

Aka, banyoya gitmeden önce de Yazgan'ın kızı ve arkadaşlarının yanında kendisine temas etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Tutanakta Aka'nın şu sözleri yer aldı:

"Zaten lavaboya gitmeden önce de arkadaşlarımın ve kızımın yanında el hareketleriyle bana temas etmeye çalışıyordu. Elime ve bacaklarıma dokunmaya çalışıyordu."

Aka, yaşananlardan rahatsız olduğunu arkadaşlarına söylediğini, ardından mutfağa geçtiğini anlattı.

CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'ın karıştığı skandal olayda çarpıcı ifadeler ahaber.com.tr'de: "Beni dudağımdan öpmeye çalıştı" - 4

NUH DELİGÖZ'ÜN İFADESİNDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Nuh Deligöz de savcılık ifadesinde doğum günü kutlamasının ardından Begüm Şeleci, Tuğba Aka ve çocuklarla birlikte eve geçtiklerini anlattı.

Deligöz, Yazgan'ın yaklaşık 10-15 dakika sonra eve geldiğini ve alkollü olduğunun anlaşıldığını öne sürdü.

İfadesine göre masada oturdukları sırada Tuğba Aka'nın elini tuttuğunu gördüğü Yazgan, Begüm Şeleci ve Tuğba Aka'nın kalkmak istemesinin ardından dikkat çeken bir söz söyledi.

Deligöz'ün tutanağa geçen ifadesi şöyle:

"Ahmet Baran bana hitaben 'siz kalkın ben bir posta atıp çıkacağım' dedi."

Deligöz, bu sözleri duyunca sinirlendiğini ve ne demek istediğini sorduğunu anlattı.

CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'ın karıştığı skandal olayda çarpıcı ifadeler ahaber.com.tr'de: "Beni dudağımdan öpmeye çalıştı" - 5

"BEN MİLLETVEKİLİYİM, KİMSE BANA DOKUNAMAZ"

Nuh Deligöz'ün ifadesinde Yazgan'a atfedilen bir başka söz de tutanaklara girdi.

Deligöz, tartışma sırasında Begüm Şeleci ve Tuğba Aka'nın da konuşmalara şahit olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kızlar da sen bizimle böyle konuşmazsın dediler. Ahmet Baran ben milletvekiliyim, kimse bana dokunamaz, istediğimi yaparım, istediğimi alırım dedi."

Bu sözlerin ardından Deligöz ile Yazgan arasında arbede çıktığı belirtildi.

CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'ın karıştığı skandal olayda çarpıcı ifadeler ahaber.com.tr'de: "Beni dudağımdan öpmeye çalıştı" - 6

BARDAK KIRILDI, CAM PARÇASIYLA YARALAMA İDDİASI

Nuh Deligöz, yaşanan tartışmanın kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştüğünü anlattı.

Karşılıklı yumruklaştıklarını belirten Deligöz, Yazgan'ın kendisine tekme atmaya çalıştığını, kendisinin de karşılık verdiğini söyledi.

Deligöz daha sonra Yazgan'ın elindeki bardağı kırdığını ve kırılan cam parçasını kendisine doğru salladığını ileri sürdü. Deligöz, bu sırada sağ elinin iç kısmının kesildiğini ifade etti.

Begüm Şeleci'nin ifadesinde de benzer bir anlatım yer aldı. Şeleci, Yazgan'ın elindeki cam parçasını Nuh Deligöz'e doğru salladığını, Deligöz'ün elinde hasar oluştuğunu söyledi.

"EDİRNE'DE BARINDIRMAYACAĞIM, SENİ BİTİRECEĞİM"

Nuh Deligöz'ün savcılık tutanağında tehdit iddiası da yer aldı.

Deligöz, Yazgan'ın evden ayrılmasını sağlamaya çalıştıklarını, şoförünü aradıklarını ve Yazgan'ın kendisine yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığını öne sürdü.

Deligöz'ün müdafii de savcılıkta yaptığı açıklamada görüntü inceleme tutanaklarına atıfta bulunarak Yazgan'ın müvekkiline yönelik "Edirne'de barındırmayacağım, seni bitireceğim" şeklinde sözler söylediğinin görüldüğünü savundu.

TUĞBA AKA: "EVİ TERK ETMESİNİ İSTEDİM"

Tuğba Aka ise olayın büyümesi üzerine Yazgan'ın evden ayrılmasını istediğini anlattı.

Aka'nın ifadesine göre Yazgan gitmeyi reddedince yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Aka, kayıt almaya başlamasının nedenini ise savcılıkta, kendisini korumak ve yaşananların delilini oluşturmak istediğini belirterek açıkladı.

Yazgan'ın evden çıkmayı reddettiğini öne süren Aka, bu süreçte kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler söylendiğini iddia etti.

Aka'nın anlatımında Yazgan'ın şoförü ve beraberindeki kişilerin eve gelmesinin ardından da tartışmanın sona ermediği belirtildi.

CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'ın karıştığı skandal olayda çarpıcı ifadeler ahaber.com.tr'de: "Beni dudağımdan öpmeye çalıştı" - 7

POLİSLER GELDİ, İDDİAYA GÖRE GERİ DÖNÜP YUMRUK ATTI

Tuğba Aka'nın ifadesine göre polislerin olay yerine gelmesiyle Yazgan kapıya çıkarıldı ve asansöre yöneldi.

Ancak Aka, Yazgan'ın daha sonra geri dönerek üzerine koştuğunu ve kendisine yumruk attığını ileri sürdü.

Aka, darbenin ardından yere düştüğünü ve kafasını yere vurduğunu söyledi.

Polislerin araya girerek Yazgan'ı asansöre bindirdiğini belirten Aka'nın anlatımına göre olay bununla da sona ermedi.

"TOKAT ATINCA BURNUM KANADI"

Tuğba Aka, telefonunun evde kaldığının söylenmesi üzerine yeniden içeri girildiğini, telefonun alınmasının ardından Yazgan'ın koridorda tekrar üzerine koştuğunu iddia etti.

Aka'nın savcılık ifadesinde:

"Tokat atınca burnum kanadı."

sözleri yer aldı.

Aka, polislerin Yazgan'ı yeniden asansöre bindirerek aşağı indirdiğini, ardından kendisinin polislerle birlikte hastaneye gittiğini anlattı.

CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'ın karıştığı skandal olayda çarpıcı ifadeler ahaber.com.tr'de: "Beni dudağımdan öpmeye çalıştı" - 8

"DOKUNULMAZLIĞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Nuh Deligöz'ün ifadesinde de polislerin olay yerine gelmesinden sonraki dakikalara ilişkin dikkat çeken iddialar bulunuyor.

Deligöz, polislerin gelmesinin ardından Yazgan'ın milletvekili kimliğini gösterdiğini ve dokunulmazlığı olduğunu söylediğini öne sürdü.

Deligöz'ün müdafii ise beyanında Yazgan'ın milletvekilliği makamının arkasına sığındığını savunarak polis tutanaklarına da atıfta bulundu.

MÜDAFİDEN "2,74 PROMİL" İDDİASI

Nuh Deligöz'ün müdafii tarafından savcılık tutanağına geçirilen açıklamada dikkat çeken bir başka iddia daha yer aldı.

Müdafi, doktor raporlarında Ahmet Baran Yazgan'ın 2,74 promil alkollü olduğunun anlaşılacağını ileri sürdü.

Aynı beyanda, görüntü inceleme tutanaklarının Deligöz'ün anlatımlarını desteklediği savunuldu.

Deligöz'ün müdafii, Yazgan hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, hakaret, silahla kasten yaralama, cinsel taciz ve cinsel saldırıya teşebbüs suçlarından şikayetçi olduklarını bildirdi.

BEGÜM ŞELECİ: TUĞBA'NIN RAHATSIZ OLDUĞUNU FARK ETTİM

Begüm Şeleci'nin savcılık ifadesinde de Tuğba Aka'ya yönelik davranışlara ilişkin iddialar yer aldı.

Şeleci, masada oturdukları sırada Yazgan'ın Tuğba Aka'nın elini tutmaya ve bacağına dokunmaya çalıştığını ileri sürdü.

Tuğba Aka'nın bundan "çok rahatsız olduğunu" fark ettiğini belirten Şeleci, bunun üzerine Yazgan'a kalkacaklarını ve isterse kendisini bırakabileceklerini söylediğini anlattı.

Şeleci'nin ifadesine göre Yazgan gitmek istemedi ve ilerleyen dakikalarda tartışma arbedeye dönüştü.

CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'ın karıştığı skandal olayda çarpıcı ifadeler ahaber.com.tr'de: "Beni dudağımdan öpmeye çalıştı" - 9

ÜÇ İFADEDE DE ŞİKAYET VAR

Savcılık tutanaklarında Tuğba Aka Yılmaz, Nuh Deligöz ve Begüm Şeleci'nin Ahmet Baran Yazgan'dan şikayetçi olduklarını bildirdikleri görülüyor.

Bununla birlikte üç isim de olay sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi ve ifadelerinin ardından serbest bırakılmalarını talep etti.

Tuğba Aka'nın müdafii, müvekkiline yönelik suçlamaların hakaret, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olduğunu belirtirken bunların kabul edilmediğini bildirdi. Begüm Şeleci ve Nuh Deligöz'ün müdafileri de müvekkillerinin suçlamaları kabul etmediğini kayda geçirdi.

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