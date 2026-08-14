BARDAK KIRILDI, CAM PARÇASIYLA YARALAMA İDDİASI

Nuh Deligöz, yaşanan tartışmanın kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştüğünü anlattı.

Karşılıklı yumruklaştıklarını belirten Deligöz, Yazgan'ın kendisine tekme atmaya çalıştığını, kendisinin de karşılık verdiğini söyledi.

Deligöz daha sonra Yazgan'ın elindeki bardağı kırdığını ve kırılan cam parçasını kendisine doğru salladığını ileri sürdü. Deligöz, bu sırada sağ elinin iç kısmının kesildiğini ifade etti.

Begüm Şeleci'nin ifadesinde de benzer bir anlatım yer aldı. Şeleci, Yazgan'ın elindeki cam parçasını Nuh Deligöz'e doğru salladığını, Deligöz'ün elinde hasar oluştuğunu söyledi.

"EDİRNE'DE BARINDIRMAYACAĞIM, SENİ BİTİRECEĞİM"

Nuh Deligöz'ün savcılık tutanağında tehdit iddiası da yer aldı.

Deligöz, Yazgan'ın evden ayrılmasını sağlamaya çalıştıklarını, şoförünü aradıklarını ve Yazgan'ın kendisine yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığını öne sürdü.

Deligöz'ün müdafii de savcılıkta yaptığı açıklamada görüntü inceleme tutanaklarına atıfta bulunarak Yazgan'ın müvekkiline yönelik "Edirne'de barındırmayacağım, seni bitireceğim" şeklinde sözler söylediğinin görüldüğünü savundu.

TUĞBA AKA: "EVİ TERK ETMESİNİ İSTEDİM"

Tuğba Aka ise olayın büyümesi üzerine Yazgan'ın evden ayrılmasını istediğini anlattı.

Aka'nın ifadesine göre Yazgan gitmeyi reddedince yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Aka, kayıt almaya başlamasının nedenini ise savcılıkta, kendisini korumak ve yaşananların delilini oluşturmak istediğini belirterek açıkladı.

Yazgan'ın evden çıkmayı reddettiğini öne süren Aka, bu süreçte kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler söylendiğini iddia etti.

Aka'nın anlatımında Yazgan'ın şoförü ve beraberindeki kişilerin eve gelmesinin ardından da tartışmanın sona ermediği belirtildi.