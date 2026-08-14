BARDAK KIRILDI, CAM PARÇASIYLA YARALAMA İDDİASI
Nuh Deligöz, yaşanan tartışmanın kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştüğünü anlattı.
Karşılıklı yumruklaştıklarını belirten Deligöz, Yazgan'ın kendisine tekme atmaya çalıştığını, kendisinin de karşılık verdiğini söyledi.
Deligöz daha sonra Yazgan'ın elindeki bardağı kırdığını ve kırılan cam parçasını kendisine doğru salladığını ileri sürdü. Deligöz, bu sırada sağ elinin iç kısmının kesildiğini ifade etti.
Begüm Şeleci'nin ifadesinde de benzer bir anlatım yer aldı. Şeleci, Yazgan'ın elindeki cam parçasını Nuh Deligöz'e doğru salladığını, Deligöz'ün elinde hasar oluştuğunu söyledi.
"EDİRNE'DE BARINDIRMAYACAĞIM, SENİ BİTİRECEĞİM"
Nuh Deligöz'ün savcılık tutanağında tehdit iddiası da yer aldı.
Deligöz, Yazgan'ın evden ayrılmasını sağlamaya çalıştıklarını, şoförünü aradıklarını ve Yazgan'ın kendisine yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığını öne sürdü.
Deligöz'ün müdafii de savcılıkta yaptığı açıklamada görüntü inceleme tutanaklarına atıfta bulunarak Yazgan'ın müvekkiline yönelik "Edirne'de barındırmayacağım, seni bitireceğim" şeklinde sözler söylediğinin görüldüğünü savundu.
TUĞBA AKA: "EVİ TERK ETMESİNİ İSTEDİM"
Tuğba Aka ise olayın büyümesi üzerine Yazgan'ın evden ayrılmasını istediğini anlattı.
Aka'nın ifadesine göre Yazgan gitmeyi reddedince yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.
Aka, kayıt almaya başlamasının nedenini ise savcılıkta, kendisini korumak ve yaşananların delilini oluşturmak istediğini belirterek açıkladı.
Yazgan'ın evden çıkmayı reddettiğini öne süren Aka, bu süreçte kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler söylendiğini iddia etti.
Aka'nın anlatımında Yazgan'ın şoförü ve beraberindeki kişilerin eve gelmesinin ardından da tartışmanın sona ermediği belirtildi.
POLİSLER GELDİ, İDDİAYA GÖRE GERİ DÖNÜP YUMRUK ATTI
Tuğba Aka'nın ifadesine göre polislerin olay yerine gelmesiyle Yazgan kapıya çıkarıldı ve asansöre yöneldi.
Ancak Aka, Yazgan'ın daha sonra geri dönerek üzerine koştuğunu ve kendisine yumruk attığını ileri sürdü.
Aka, darbenin ardından yere düştüğünü ve kafasını yere vurduğunu söyledi.
Polislerin araya girerek Yazgan'ı asansöre bindirdiğini belirten Aka'nın anlatımına göre olay bununla da sona ermedi.
"TOKAT ATINCA BURNUM KANADI"
Tuğba Aka, telefonunun evde kaldığının söylenmesi üzerine yeniden içeri girildiğini, telefonun alınmasının ardından Yazgan'ın koridorda tekrar üzerine koştuğunu iddia etti.
Aka'nın savcılık ifadesinde:
"Tokat atınca burnum kanadı."
sözleri yer aldı.
Aka, polislerin Yazgan'ı yeniden asansöre bindirerek aşağı indirdiğini, ardından kendisinin polislerle birlikte hastaneye gittiğini anlattı.
"DOKUNULMAZLIĞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Nuh Deligöz'ün ifadesinde de polislerin olay yerine gelmesinden sonraki dakikalara ilişkin dikkat çeken iddialar bulunuyor.
Deligöz, polislerin gelmesinin ardından Yazgan'ın milletvekili kimliğini gösterdiğini ve dokunulmazlığı olduğunu söylediğini öne sürdü.
Deligöz'ün müdafii ise beyanında Yazgan'ın milletvekilliği makamının arkasına sığındığını savunarak polis tutanaklarına da atıfta bulundu.
MÜDAFİDEN "2,74 PROMİL" İDDİASI
Nuh Deligöz'ün müdafii tarafından savcılık tutanağına geçirilen açıklamada dikkat çeken bir başka iddia daha yer aldı.
Müdafi, doktor raporlarında Ahmet Baran Yazgan'ın 2,74 promil alkollü olduğunun anlaşılacağını ileri sürdü.
Aynı beyanda, görüntü inceleme tutanaklarının Deligöz'ün anlatımlarını desteklediği savunuldu.
Deligöz'ün müdafii, Yazgan hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, hakaret, silahla kasten yaralama, cinsel taciz ve cinsel saldırıya teşebbüs suçlarından şikayetçi olduklarını bildirdi.
BEGÜM ŞELECİ: TUĞBA'NIN RAHATSIZ OLDUĞUNU FARK ETTİM
Begüm Şeleci'nin savcılık ifadesinde de Tuğba Aka'ya yönelik davranışlara ilişkin iddialar yer aldı.
Şeleci, masada oturdukları sırada Yazgan'ın Tuğba Aka'nın elini tutmaya ve bacağına dokunmaya çalıştığını ileri sürdü.
Tuğba Aka'nın bundan "çok rahatsız olduğunu" fark ettiğini belirten Şeleci, bunun üzerine Yazgan'a kalkacaklarını ve isterse kendisini bırakabileceklerini söylediğini anlattı.
Şeleci'nin ifadesine göre Yazgan gitmek istemedi ve ilerleyen dakikalarda tartışma arbedeye dönüştü.
ÜÇ İFADEDE DE ŞİKAYET VAR
Savcılık tutanaklarında Tuğba Aka Yılmaz, Nuh Deligöz ve Begüm Şeleci'nin Ahmet Baran Yazgan'dan şikayetçi olduklarını bildirdikleri görülüyor.
Bununla birlikte üç isim de olay sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi ve ifadelerinin ardından serbest bırakılmalarını talep etti.
Tuğba Aka'nın müdafii, müvekkiline yönelik suçlamaların hakaret, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olduğunu belirtirken bunların kabul edilmediğini bildirdi. Begüm Şeleci ve Nuh Deligöz'ün müdafileri de müvekkillerinin suçlamaları kabul etmediğini kayda geçirdi.