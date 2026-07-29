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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: 43 derece sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve yangın riski...

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: 43 derece sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve yangın riski...

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yüksek sıcaklık, düşük nem ve saatte 80 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle Ege ve Akdeniz'de yangın riskinin kritik seviyeye çıktığını söyledi. Antalya'da 43 derece beklenirken, uzmanlar vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Türkiye, temmuz ayının son günlerinde sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve yer yer sağanak yağışın etkili olacağı yeni bir haftaya giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 29 Temmuz-4 Ağustos tarihli hava tahminine göre kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, güney ve doğu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek.

(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK TAHMİNİ: KUZEY SERİNLİYOR, GÜNEY KAVRULUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları azalacak. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Hafta boyunca bu tablo büyük ölçüde korunacak. Özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin güneyinde bunaltıcı sıcak hava etkisini sürdürecek.

(Görsel: MGM)(Görsel: MGM)

ANTALYA ZİRVEDE! İŞTE EN YÜKSEK SICAKLIK BEKLENEN İLLER

Meteoroloji verilerine göre hafta boyunca en yüksek sıcaklıklar Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da görülecek. Perşembe ve cuma günlerinde de sıcaklıkların benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

İl Beklenen en yüksek sıcaklık
Antalya 43°C
Batman 42°C
Siirt 42°C
Aydın 41°C
Diyarbakır 41°C
Şanlıurfa 41°C
Adıyaman 40°C
Gaziantep 40°C

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle Akdeniz'de sıcaklıkların önümüzdeki günlerde daha da yükselebileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Antalya 43 dereceye kadar çıkıyor. Poyrazdan esen rüzgar kuvvetlendikçe sıcaklıklar 42, 43 hatta 44 dereceye kadar ulaşabiliyor. Önümüzdeki hafta buralar 45 dereceleri görecek gibi gözüküyor."

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

UZMAN KRİTİK BÖLGELERİ TEK TEK AÇIKLADI: İŞTE YANGIN RİSKİ EN YÜKSEK İLLER

Yüksek sıcaklıkların yanı sıra haftanın en önemli risklerinden biri de kuvvetli rüzgar olacak. Meteoroloji verilerine göre özellikle Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz'e uzanan hat boyunca kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak. Rüzgarın zaman zaman 80 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yangın riski taşıyan bölgeleri tek tek sıralayarak şu uyarıyı yaptı:

"Adıyaman, İzmir, Aydın ve Muğla'da sıcaklıklar 40 derecelere kadar geldi. Nem değerleri düştü ve Ege'de kuvvetli kuzeyli rüzgarlar etkili oluyor. İç Anadolu'nun doğusundan güneye doğru uzanan hat boyunca da zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar bekleniyor."

(Görsel: AA)(Görsel: AA)

Tek, bu hattın orman yangınları açısından en hassas bölgeleri oluşturduğunu belirterek vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Bu hat bizim şu anda can damarımız, en hassas bölgelerimiz. Trakya'da da risk var ancak güneydeki kadar yüksek değil. Orman yangınları konusunda en dikkatli olunması gereken yerler şu anda haritada kırmızıyla gösterilen bölgeler."

Uzmanların değerlendirmesine göre özellikle;

  • İzmir
  • Aydın
  • Muğla
  • Adıyaman
  • Ege kıyıları
  • İç Anadolu'nun doğusu
  • Akdeniz'e uzanan hat

yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın aynı anda etkili olacağı bölgeler arasında yer alıyor. Bu nedenle en küçük ihmalin bile büyük yangınlara neden olabileceği belirtiliyor.

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hafta boyunca parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıklarının 30-31 derece, gece sıcaklıklarının ise 20-22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Kentte yağış öngörülmezken kuzeyli rüzgarlar zaman zaman etkisini artıracak.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul için asıl sıcak hava dalgasının gelecek hafta beklendiğini söyledi.

"Pazartesinden sonra İstanbul'da 36 ile 40 derece arasında sıcaklıklar var. Önümüzdeki hafta çok daha yüksek bir sıcak hava dalgası geliyor. Bu durum hem orman yangınları hem de insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor."

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Ancak;

  • Doğu Karadeniz kıyılarında yerel gök gürültülü sağanak,
  • Artvin, Rize ve Trabzon çevrelerinde kısa süreli yağış,
  • Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak geçişleri bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise önemli bir yağış öngörülmüyor.

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

KARADENİZ'DE DENİZE GİRECEKLER DİKKAT: RİP AKINTISI

Kuvvetli kuzeyli rüzgar nedeniyle Karadeniz kıyılarında dalga boyunun artması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle hafta sonu rip akıntısına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek şu uyarıyı yaptı:

"Rip akıntısına karşı yüzerek mücadele etmeye çalışmayın. En kuvvetli yüzücünün bile dayanamayacağı bir akıntı oluşabiliyor. Özellikle hafta sonuna kadar Karadeniz kıyılarında bu risk devam ediyor."

(Görsel: MGM)(Görsel: MGM)

GELECEK HAFTA DAHA SICAK OLACAK

Meteoroloji tahminlerine göre cuma gününden itibaren sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Özellikle gelecek hafta sıcak hava dalgasının yurdun daha geniş bir bölümünde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sıcaklık artışının yalnızca güney bölgeleriyle sınırlı kalmayacağını söyledi.

"Şu anda güney bölgelerini konuşuyoruz ancak önümüzdeki hafta İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Karadeniz'de de sıcaklıklar belirgin şekilde artacak. Bu nedenle hem orman yangınları hem de sağlık açısından riskli bir döneme giriyoruz."

(Görsel: AA)(Görsel: AA)

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI: KÜÇÜK BİR İHMAL BÜYÜK FELAKETE DÖNÜŞEBİLİR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, orman yangınlarının büyük bölümünde insan kaynaklı ihmallerin etkili olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Anız yakılması, açık alanda ateş yakılması ya da araçtan atılan bir sigara izmariti çok büyük yangınları tetikleyebilir. Küçücük bir ihmal bile bizim can damarlarımızı yok edebilir."

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