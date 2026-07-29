Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: 43 derece sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve yangın riski...

"Adıyaman, İzmir, Aydın ve Muğla'da sıcaklıklar 40 derecelere kadar geldi. Nem değerleri düştü ve Ege'de kuvvetli kuzeyli rüzgarlar etkili oluyor. İç Anadolu'nun doğusundan güneye doğru uzanan hat boyunca da zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar bekleniyor."

Yüksek sıcaklıkların yanı sıra haftanın en önemli risklerinden biri de kuvvetli rüzgar olacak. Meteoroloji verilerine göre özellikle Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz'e uzanan hat boyunca kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak. Rüzgarın zaman zaman 80 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

(Görsel: AA)

Tek, bu hattın orman yangınları açısından en hassas bölgeleri oluşturduğunu belirterek vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Bu hat bizim şu anda can damarımız, en hassas bölgelerimiz. Trakya'da da risk var ancak güneydeki kadar yüksek değil. Orman yangınları konusunda en dikkatli olunması gereken yerler şu anda haritada kırmızıyla gösterilen bölgeler."

Uzmanların değerlendirmesine göre özellikle;

İzmir

Aydın

Muğla

Adıyaman

Ege kıyıları

İç Anadolu'nun doğusu

Akdeniz'e uzanan hat

yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın aynı anda etkili olacağı bölgeler arasında yer alıyor. Bu nedenle en küçük ihmalin bile büyük yangınlara neden olabileceği belirtiliyor.