Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: 43 derece sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve yangın riski...
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yüksek sıcaklık, düşük nem ve saatte 80 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle Ege ve Akdeniz'de yangın riskinin kritik seviyeye çıktığını söyledi. Antalya'da 43 derece beklenirken, uzmanlar vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yaptı.
Türkiye, temmuz ayının son günlerinde sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve yer yer sağanak yağışın etkili olacağı yeni bir haftaya giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 29 Temmuz-4 Ağustos tarihli hava tahminine göre kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, güney ve doğu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları azalacak. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Hafta boyunca bu tablo büyük ölçüde korunacak. Özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin güneyinde bunaltıcı sıcak hava etkisini sürdürecek.
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Meteoroloji verilerine göre hafta boyunca en yüksek sıcaklıklar Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da görülecek. Perşembe ve cuma günlerinde de sıcaklıkların benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor.
|İl
|Beklenen en yüksek sıcaklık
|Antalya
|43°C
|Batman
|42°C
|Siirt
|42°C
|Aydın
|41°C
|Diyarbakır
|41°C
|Şanlıurfa
|41°C
|Adıyaman
|40°C
|Gaziantep
|40°C
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle Akdeniz'de sıcaklıkların önümüzdeki günlerde daha da yükselebileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Antalya 43 dereceye kadar çıkıyor. Poyrazdan esen rüzgar kuvvetlendikçe sıcaklıklar 42, 43 hatta 44 dereceye kadar ulaşabiliyor. Önümüzdeki hafta buralar 45 dereceleri görecek gibi gözüküyor."