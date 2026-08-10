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Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski

Meteoroloji’nin 10-16 Ağustos tahmininde İstanbul için sağanak uyarısı öne çıktı. Uzman Adil Tek, Samsun’da Atakum-Tekkeköy hattında kuvvetli yağış ve su baskını riskine dikkat çekti. Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar 60 kilometreyi bulacak, Güneydoğu’da sıcaklık 40 dereceyi aşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10-16 Ağustos haftasına ilişkin hava tahminini yayımladı. Yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinde yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Adil Tek de değerlendirmesinde özellikle Samsun çevresine dikkat çekti. Tek, gece saatlerinden itibaren devam eden yağışın gün içinde de süreceğini belirterek, Atakum ile Tekkeköy arasındaki bölgenin risk altında olduğunu söyledi.

İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR! SICAK HAVAYA YAĞIŞ MOLASI

(A Haber)(A Haber)

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK GÜNÜ YAĞIŞ VAR

İstanbul'da 10 Ağustos Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Kentte sıcaklığın 31 derece civarında olması bekleniyor.

Yağışın gün boyunca aralıksız sürmesi beklenmiyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel yağış geçişleri görülebilecek. İstanbul'daki hava durumunu değerlendiren Adil Tek, son günlerde hissedilen bunaltıcı havaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda gece sıcaklıkları 24 derece, 23 derece, hatta sabah gelirken ki ben bu hızda 22-23 derecelik bir hava sıcaklığı mevcuttu."

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 1

Tek, yüksek sıcaklığın yanı sıra nemin de hissedilen bunaltıyı artırdığını belirterek şöyle devam etti:

"Hava sıcaklığı ile birlikte o yoğunlaşma da başlıyor ve nem değerleri de sizin gibi çok yüksek."

Uzman, İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların genel olarak 30 derece civarında seyredeceğini belirtti. Yağış açısından ise çarşamba günü öne çıkıyor. Perşembe günü kentte daha hafif bir yağış geçişi görülebilecek.

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 2

MARMARA VE KUZEY EGE'DE RÜZGAR KUVVETLENECEK

Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de yeni haftanın önemli başlıklarından biri kuvvetli poyraz olacak. Rüzgarın zaman zaman saatte 60 kilometreyi aşması bekleniyor. Adil Tek, bölgedeki rüzgarın gücünü anlatırken, "Marmara'nın güneyi, hatta Ege'nin kuzeyi ile birlikte bu yapı etkili oluyor ki yerel rüzgarın esnekliği zaman zamanında 60 kilometreyi geçiyor" dedi.

Kuzeydoğu yönlerden esecek poyrazın özellikle öğle saatlerinde daha etkili olması bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde ise rüzgarın bir miktar zayıflaması öngörülüyor.

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 3

SAMSUN'DA KUVVETLİ YAĞIŞ RİSKİ

Haftanın en kritik hava olaylarından biri Samsun'da yaşanacak. Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağışın gün içinde de devam etmesi bekleniyor. Adil Tek, Samsun'daki durumu canlı yayında radar üzerinden değerlendirirken doğrudan şu ifadeleri kullandı:

"Samsun'da kuvvetli bir yağış var. Samsun'un Atakum'la Tekkeköy ilçesi arasındaki şu bölgeyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü radarımız bu, radardan da takip ettiğimiz gibi bu yağış gece yarısından bu yana hala devam ediyor."

Tek, yağışın gün içinde de süreceğini belirterek bölgedeki riskin nedenini şöyle açıkladı:

"Çok dar bir alanda bir konvektif hücre sıkışmış vaziyette ve yerinden kıpırdamıyor. O yağış miktarı giderek artarak devam edecek."

Samsun'da riskli bölgeler şu şekilde:

Atakum
Kuvvetli yağış riski
Tekkeköy
Kuvvetli yağış ve su baskını riski
Bafra
Aynı yoğunlukta yağış beklenmiyor
Çarşamba
Kuvvetli yağışın yoğunlaştığı ana hattın dışında

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 4

KARADENİZ'DE YAĞIŞ SÜRECEK

Samsun'un yanı sıra Karadeniz'in farklı kesimlerinde de yağışlı hava etkili olacak. Adil Tek, bölgedeki yağışların kaynağına ilişkin de bilgi verdi. Uzman, "Yukarıdan sarkan bir Rusya üzerinden sarkan bir cephenin oluğu var, oluğun bıraktığı yağışlar ağırlıklı olarak devam ediyor" dedi.

Karadeniz'de yağışların özellikle kuzey kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Gece saatlerinde yağışlarda bir miktar zayıflama görülebilecek.

DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ VAR

Doğu Anadolu'da Muş ve Bingöl çevresinde yağışlar devam edecek. Erzurum'da da yağış geçişleri görülecek. Ancak bölgedeki yağışların Samsun'daki kadar kuvvetli olması beklenmiyor. Adil Tek, radar görüntülerindeki durumu şöyle anlattı:

"Çok kuvvetli yağışlar değil. Az önce radar görüntüsü de zaten onu söylüyor bize, çok böyle kırmızı alanlar yok."

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 5

GÜNEYDE SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞACAK

Kuzeyde yağışlı hava etkili olurken Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek seyredecek. Şanlıurfa başta olmak üzere bölgede termometreler 39-40 derece seviyelerinde olacak. Adil Tek, Güneydoğu'daki sıcak havaya ek olarak bölgedeki toz taşınımına da dikkat çekti:

"Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da bir hafif toz taşınımı var. Suriye ve Irak üzerinden gelen toz taşınımı var ama çok yüksek birikimler değil."

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 6

ANTALYA'DA 36 DERECE, DENİZ SUYU 31 DERECE

Akdeniz'de de sıcak hava etkili olacak. Antalya'da sıcaklığın 36 dereceye ulaşması bekleniyor. Adana'da 36, Kahramanmaraş'ta ise 38 derece görülecek. Antalya'daki sıcaklığı değerlendiren Adil Tek, poyrazın etkisine dikkat çekti:

"Antalya biraz ısınmaya başladı, yani ki poyraz burada da etkili olmaya başladı. Karadan gelen rüzgar yavaş yavaş içerideki sıcaklığı artırıyor."

Uzman, rüzgarın denizden gelmesi halinde sıcaklığın daha düşük olacağını belirterek, "Denizden gelseydi Antalya için 30-32'leri konuşacaktık" dedi. Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı da yüksek. Tek, "Deniz suyu sıcaklıkları da çok yükseldi, 31 derecelere kadar çıktı, çok sıcak bir Akdeniz var" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 7

SERİN HAVA NE KADAR SÜRECEK?

Yeni haftanın ilk günlerinde kuzeyden gelen sistemle birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Özellikle kuzey kesimler daha serin bir hava yaşayacak. Adil Tek, bu dönemi "serin bir periyot" olarak tanımladı. Ancak uzman, yaz sıcaklarının tamamen sona ermeyeceğini de belirtti.

Tek, değerlendirmesinin sonunda "Yaz biraz daha uzayacak Eylül'e doğru" diyerek sıcak havanın eylül ayında da etkisini sürdürebileceğine işaret etti.

Böylece yeni haftada kuzeyde yağış ve rüzgar, güneyde ise yüksek sıcaklıklar öne çıkacak. İstanbul'da sağanak, Samsun'da kuvvetli yağış ve su baskını riski, Marmara ile Kuzey Ege'de ise kuvvetli poyraz takip edilmesi gereken başlıca hava olayları olacak.

(MGM)(MGM)

MARMARA'DA RÜZGAR DA KUVVETLENECEK

Yağışın yanı sıra Marmara için bir başka önemli uyarı daha var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesini bekliyor. Rüzgarın zaman zaman 40-60 km/saat hızla esebileceği tahmin ediliyor.

Bu durum özellikle deniz ulaşımı açısından önem taşıyor. Açık alanlarda da kuvvetli rüzgarın etkisi hissedilebilir.

KUZEY İLLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul'daki yağış ihtimalinin yanı sıra bazı kuzey ve doğu illeri için daha güçlü bir uyarı bulunuyor. Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle 10 Ağustos Pazartesi günü bu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 8

HAFTA ORTASINDAN SONRA HAVA NASIL OLACAK?

11 Ağustos Salı ve 12 Ağustos Çarşamba günlerinden itibaren İstanbul'da yağışlar yerini tamamen güneşli bir gökyüzüne bırakacak. Ancak Karadeniz'in doğusu (Rize, Artvin) ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki (Ardahan, Kars) yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek.

4 Ağustos Cuma günü itibarıyla tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye başlayacak, ancak batı kesimlerde nem oranının artmasıyla hissedilen sıcaklıklar yine bunaltıcı olabilir.

(A Haber)(A Haber)

11 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Şehir Sıcaklık Hava durumu
Bursa 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale 34°C Parçalı bulutlu
İstanbul 31°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 32°C Parçalı bulutlu

Bölge geneli: Marmara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek, rüzgar kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızla esecek.

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 9

EGE

Şehir Sıcaklık Hava durumu
Denizli 39°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 37°C Az bulutlu ve açık
Manisa 37°C Az bulutlu ve açık
Muğla 38°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Ege kıyılarında az bulutlu ve açık, iç kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor. Muğla'nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir; Kuzey Ege kıyılarında rüzgar 40-60 km/saat hızla esecek.

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 10

AKDENİZ

Şehir Sıcaklık Hava durumu
Adana 36°C Az bulutlu ve açık
Antalya 36°C Az bulutlu ve açık
Burdur 35°C Parçalı ve az bulutlu
Hatay 34°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Akdeniz'de genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. İç kesimlerde, Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek.

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 11

İÇ ANADOLU

Şehir Sıcaklık Hava durumu
Ankara 32°C Parçalı ve az bulutlu
Çankırı 35°C Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 33°C Parçalı ve az bulutlu
Konya 32°C Az bulutlu

Bölge geneli: İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Yozgat çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek.

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 12

BATI KARADENİZ

Şehir Sıcaklık Hava durumu
Bolu 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu 31°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde, Kastamonu'nun iç kesimleri dışında, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 13

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Şehir Sıcaklık Hava durumu
Amasya 32°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
Trabzon 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek; yağışların Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 14

DOĞU ANADOLU

Şehir Sıcaklık Hava durumu
Erzurum 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; öğle saatlerinde kuzeydoğuda yer yer kuvvetli
Kars 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
Malatya 35°C Parçalı ve az bulutlu
Van 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken kuzey ve doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu hava görülecek. Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski - 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Şehir Sıcaklık Hava durumu
Diyarbakır 38°C Az bulutlu ve açık
Mardin 36°C Az bulutlu ve açık
Siirt 36°C Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 40°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Güneydoğu Anadolu'da az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar yüksek seyredecek.

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