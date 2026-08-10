Meteoroloji’den yeni hafta uyarısı: İstanbul’da sağanak, Samsun’da kuvvetli yağış riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10-16 Ağustos haftasına ilişkin hava tahminini yayımladı. Yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinde yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Adil Tek de değerlendirmesinde özellikle Samsun çevresine dikkat çekti. Tek, gece saatlerinden itibaren devam eden yağışın gün içinde de süreceğini belirterek, Atakum ile Tekkeköy arasındaki bölgenin risk altında olduğunu söyledi.

(A Haber)

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK GÜNÜ YAĞIŞ VAR

İstanbul'da 10 Ağustos Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Kentte sıcaklığın 31 derece civarında olması bekleniyor.

Yağışın gün boyunca aralıksız sürmesi beklenmiyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel yağış geçişleri görülebilecek. İstanbul'daki hava durumunu değerlendiren Adil Tek, son günlerde hissedilen bunaltıcı havaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda gece sıcaklıkları 24 derece, 23 derece, hatta sabah gelirken ki ben bu hızda 22-23 derecelik bir hava sıcaklığı mevcuttu."