Meteoroloji’den “çift taraflı” alarm: Salı günü yanacağız, çarşamba serinleyeceğiz
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak hava durumu raporunu paylaştı. Salı günü zirve yapacak olan sıcaklıklar, çarşamba günü kuzey kesimlerde yerini serinliğe ve yağışa bırakacak. Güneydoğu'da 44 dereceyi aşacak olan kavurucu sıcaklara karşı uzmanlar uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 28 Temmuz-3 Ağustos tarihlerini kapsayan son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü beklenirken, kuzey kesimlerde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve güney ile doğu bölgelerinde yer yer normallerin üzerinde seyredecek.
YENİ HAFTADA SICAK HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı günlük ve 5 günlük tahminlere göre sıcaklıklar salı günü itibarıyla ülke genelinde yükselişe geçiyor. Çarşamba gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklarda sınırlı bir düşüş yaşansa da değerler mevsim normalleri civarında kalmaya devam edecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde ise sıcak hava etkisini sürdürecek.
BUGÜN SICAKLIK PİK YAPACAK
Haftanın ilk önemli meteorolojik olayı 28 Temmuz Salı günü yaşanacak. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşin etkisi oldukça sert hissedilecek.
Bazı Şehirlerde Salı Günü Beklenen Sıcaklıklar:
- İstanbul: 32°C (Parçalı bulutlu)
- Ankara: 30°C (Az bulutlu ve açık)
- İzmir: 38°C (Kavurucu sıcak)
- Antalya: 41°C (Aşırı sıcak)
- Diyarbakır: 41°C (Kuru sıcak)