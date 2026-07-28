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Meteoroloji’den “çift taraflı” alarm: Salı günü yanacağız, çarşamba serinleyeceğiz

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji’den “çift taraflı” alarm: Salı günü yanacağız, çarşamba serinleyeceğiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak hava durumu raporunu paylaştı. Salı günü zirve yapacak olan sıcaklıklar, çarşamba günü kuzey kesimlerde yerini serinliğe ve yağışa bırakacak. Güneydoğu'da 44 dereceyi aşacak olan kavurucu sıcaklara karşı uzmanlar uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 28 Temmuz-3 Ağustos tarihlerini kapsayan son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü beklenirken, kuzey kesimlerde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve güney ile doğu bölgelerinde yer yer normallerin üzerinde seyredecek.

(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

YENİ HAFTADA SICAK HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı günlük ve 5 günlük tahminlere göre sıcaklıklar salı günü itibarıyla ülke genelinde yükselişe geçiyor. Çarşamba gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklarda sınırlı bir düşüş yaşansa da değerler mevsim normalleri civarında kalmaya devam edecek. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde ise sıcak hava etkisini sürdürecek.

(Görsel: MGM)(Görsel: MGM)

BUGÜN SICAKLIK PİK YAPACAK

Haftanın ilk önemli meteorolojik olayı 28 Temmuz Salı günü yaşanacak. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşin etkisi oldukça sert hissedilecek.

Bazı Şehirlerde Salı Günü Beklenen Sıcaklıklar:

  • İstanbul: 32°C (Parçalı bulutlu)
  • Ankara: 30°C (Az bulutlu ve açık)
  • İzmir: 38°C (Kavurucu sıcak)
  • Antalya: 41°C (Aşırı sıcak)
  • Diyarbakır: 41°C (Kuru sıcak)

(Görsel: MGM)(Görsel: MGM)

YAĞIŞ KUZEY KESİMLERLE SINIRLI OLACAK

Hafta boyunca yağışlar daha çok Karadeniz'in doğusu ile kuzey kesimlerde etkili olacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre;

  • Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Düzce çevrelerinde yerel sağanak geçişleri görülebilecek.
  • Artvin ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
  • Batı Karadeniz kıyılarında gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.
  • Samsun'un batısı ile Sinop çevresinde yerel yağış ihtimali bulunuyor.
  • Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde de gün içinde kısa süreli sağanaklar etkili olabilecek.

Bunun dışında kalan bölgelerde güneşli ve az bulutlu hava öne çıkıyor.

(Görsel: MGM)(Görsel: MGM)

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Sıcak havanın yanında bazı bölgelerde rüzgar da etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre rüzgarın;

  • Marmara'nın güneybatısında,
  • Kıyı Ege'de,
  • İç Anadolu'nun güney ve doğusunda,
  • Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde,

kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

HAFTA ORTASINDA SERİNLEME MOLASI

Çarşamba günü (29 Temmuz) itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. MGM uzmanları, bu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini öngörüyor. Ankara'da sıcaklığın 27 dereceye kadar düşmesi beklenirken, İstanbul'da nemle birleşen hava biraz daha nefes alınabilir hale gelecek.

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA AŞIRI SICAKLAR SÜRECEK

Kuzey serinlerken, Türkiye'nin güney ve doğu kesimleri mevsim normallerinin üzerindeki seyrini koruyacak. Özellikle 31 Temmuz Cuma günü Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometrelerin rekor seviyelere çıkması bekleniyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için kritik saat uyarısında bulundu. Sıcaklığın tavan yapacağı 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Marmara'da sağanak yağış gün boyunca etkisini sürdürecek. (Grösel: A Haber)Marmara'da sağanak yağış gün boyunca etkisini sürdürecek. (Grösel: A Haber)

28 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bursa 32°C Parçalı bulutlu, doğusunda yerel sağanak
Çanakkale 36°C Az bulutlu ve açık
İstanbul 32°C Az bulutlu ve açık
Kırklareli 33°C Parçalı bulutlu, kuzeyinde yerel sağanak

Bölge geneli: Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğleden sonra Trakya'nın doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri ve Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar esecek.

Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak.Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

EGE

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 31°C Az bulutlu ve açık
Denizli 38°C Az bulutlu ve açık
İzmir 37°C Az bulutlu ve açık
Muğla 37°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Ege Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Akdeniz'de yerel sağanaklar görülürken sıcaklık yüksek seyredecek.Akdeniz'de yerel sağanaklar görülürken sıcaklık yüksek seyredecek.

AKDENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Adana 38°C Az bulutlu ve açık
Antalya 41°C Az bulutlu ve açık
Burdur 34°C Az bulutlu ve açık
Hatay 33°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Akdeniz'de güneşli hava etkisini sürdürecek. Bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağış görülecek.İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağış görülecek.

İÇ ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 31°C Az bulutlu ve açık
Eskişehir 31°C Az bulutlu ve açık
Konya 30°C Az bulutlu ve açık
Nevşehir 29°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: İç Anadolu'da hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

BATI KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Düzce 32°C Gece yerel sağanak
Kastamonu 29°C Gece yerel sağanak
Zonguldak 29°C Gece yerel sağanak

Bölge geneli: Batı Karadeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Düzce ve kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış görülebilir.

Samsun, Rize ve Trabzon'da yağışlar gün boyu sürecek.Samsun, Rize ve Trabzon'da yağışlar gün boyu sürecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 32°C Parçalı bulutlu
Rize 28°C İç kesimlerde yerel sağanak
Samsun 29°C Batısında gece yerel sağanak
Trabzon 27°C İç kesimlerde yerel sağanak

Bölge geneli: Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevresi ile Samsun'un batısı ve Sinop çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak bekleniyor.Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 32°C Parçalı ve az bulutlu
Kars 30°C Parçalı bulutlu
Malatya 35°C Az bulutlu ve açık
Van 30°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda ise parçalı bulutlu hava ile Ardahan çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak görülebilir.

Güneydoğu Anadolu'nda yağış beklenmiyor.Güneydoğu Anadolu'nda yağış beklenmiyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 41°C Az bulutlu ve açık
Mardin 37°C Az bulutlu ve açık
Siirt 39°C Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 41°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmiyor. Bölge genelinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürürken, termometreler birçok merkezde 40 dereceye yaklaşacak ve yer yer üzerine çıkacak.

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