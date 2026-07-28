Meteoroloji’den “çift taraflı” alarm: Salı günü yanacağız, çarşamba serinleyeceğiz

Bunun dışında kalan bölgelerde güneşli ve az bulutlu hava öne çıkıyor.

Hafta boyunca yağışlar daha çok Karadeniz'in doğusu ile kuzey kesimlerde etkili olacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre;

Çarşamba günü (29 Temmuz) itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. MGM uzmanları, bu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini öngörüyor. Ankara'da sıcaklığın 27 dereceye kadar düşmesi beklenirken, İstanbul'da nemle birleşen hava biraz daha nefes alınabilir hale gelecek.

Sıcak havanın yanında bazı bölgelerde rüzgar da etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre rüzgarın;

(Görsel: A Haber)

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA AŞIRI SICAKLAR SÜRECEK

Kuzey serinlerken, Türkiye'nin güney ve doğu kesimleri mevsim normallerinin üzerindeki seyrini koruyacak. Özellikle 31 Temmuz Cuma günü Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometrelerin rekor seviyelere çıkması bekleniyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için kritik saat uyarısında bulundu. Sıcaklığın tavan yapacağı 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Marmara'da sağanak yağış gün boyunca etkisini sürdürecek. (Grösel: A Haber)

28 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu Bursa 32°C Parçalı bulutlu, doğusunda yerel sağanak Çanakkale 36°C Az bulutlu ve açık İstanbul 32°C Az bulutlu ve açık Kırklareli 33°C Parçalı bulutlu, kuzeyinde yerel sağanak

Bölge geneli: Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğleden sonra Trakya'nın doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri ve Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar esecek.