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Karanlık araçta gizemli buluşma! A Haber’de çarpıcı analiz: Pezeşkiyan kiminle görüştü?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Karanlık araçta gizemli buluşma! A Haber’de çarpıcı analiz: Pezeşkiyan kiminle görüştü?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın dini lider Mücteba Hamaney ile yaptığı iddia edilen ve film senaryolarını aratmayan gizemli görüşme, Tahran yönetimindeki derin çatlağı ve "Lider öldü mü?" sorularını bir kez daha gündeme taşıdı. İran International tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Pezeşkiyan'ın zifiri karanlık bir araç içerisinde yüzünü görmediği Mücteba Hamaney'le görüştürülmesi ve sonrasında yaşadığı büyük şüpheler, ülkede Devrim Muhafızları ordusu içindeki bir kliğin yönetimi tamamen ele geçirdiği ve halktan gizlenen bir iktidar boşluğu olduğu yönündeki tartışmaları alevlendirdi.

İran'da dini lider Mücteba Hamaney'in sağlık durumu ve ülke yönetimindeki rolüne ilişkin ortaya atılan yeni iddialar, Tahran'daki güç dengelerini yeniden tartışmaya açtı. A Haber'de konuşan uzman isimler, Devrim Muhafızları'nın karar alma süreçlerindeki etkisinin arttığını ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sistem içinde giderek daha fazla baskı altında kaldığını ifade etti.

İRAN'DA GİZLİ GÜÇ SAVAŞI MI? HAMANEY İLE PEZEŞKİYAN'IN SIR GÖRÜŞMESİ

KARANLIK BİR ARAÇTA SIR DOLU DAKİKALAR

İran siyasetini sarsan iddialara göre, savaş sürecinde Hamaney ile görüşme talepleri cevapsız kalan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın defalarca istifayı düşündüğü, ancak sonunda ikna edildiği belirtiliyor. Görüşmenin detayları ise oldukça çarpıcı: Pezeşkiyan kendi konvoyuyla yola çıktıktan sonra aracı konvoydan ayrılarak ıssız bir noktada durduruluyor. Kendi aracından indirilen Pezeşkiyan, panelvan tipi, içi zifiri karanlık bir araca bindiriliyor. İçeride ışıkların açılmasına ve tokalaşmaya izin verilmezken, karşısında oturan ve yüzü görünmeyen bir şahısla sadece birkaç dakikalık sesli bir diyalog gerçekleştiriliyor. Bu olayın ardından yakın çevresine "Konuştuğum kişi gerçekten Hamaney miydi, emin değilim" diyen Pezeşkiyan'ın, aydınlık bir ortamda yüz yüze görüşme talebinin ise reddedildiği ifade ediliyor. Bu durum, rejim muhaliflerinin "İran lidersiz yönetiliyor, Hamaney aslında öldü" iddialarını kuvvetlendiriyor.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

DEVRİM MUHAFIZLARI İÇİNDEKİ MİSTİK KLİK

Konuyu askeri ve stratejik açıdan değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "İran'da 'Savaş sivillere bırakılmayacak kadar ciddi bir konudur' anlayışı hakim. Devrim Muhafızları içerisinde bir klik var. Bu klik; tüm direnişleri, saldırıları ve taktikleri kendi kararlarıyla yürütüyor. Velayet-i Fakih ya da dini lider denilen o makamı kendileri oluşturup, gizemli ve mistik bir yapı inşa ederek oradan talimat geliyormuş gibi kendi stratejilerini uyguluyorlar" sözleriyle aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Olçar, yönetimin sivillerin elinde olmadığını vurgulayarak, "Bu iş Pezeşkiyan, Arakçi ya da Galibaf'a kalsaydı ABD ile çoktan anlaşmaya varılmıştı. Hatta Cenevre'deki metin İran için büyük bir zafer niteliğindeydi ama Devrim Muhafızları içindeki o klik bunu bile reddetti. Pezeşkiyan, dini liderden sonra en yetkili ikinci isim olmasına rağmen askeri birliklere komuta edemiyor. Hatta Devrim Muhafızları Genel Komutanı'nın, Genelkurmay Başkanı'na bile emir verdiği paralel bir yapı söz konusu. Bir Cumhurbaşkanının dini lidere yaklaştırılmaması ve bu şüphelerin kamuoyuna yansıması vahim bir tablodur" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"MÜCTEBA HAMANEY'İN YAŞADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Hamaney'in akıbeti hakkında sarsıcı bir iddiada bulunan Doç. Dr. Kemal Olçar, "Pezeşkiyan zaten bu klikle sürekli bir savaş halinde. Resmi televizyonun yayınını kesmesi, muhabirlerin kendisine emir kipiyle konuşması müesses nizamla olan sorunu gösteriyor. Şahsi kanaatim; tüm verilere baktığımızda 28 Şubat sabahı saat 08.30'da yapılan İsrail-Amerikan taarruzunda öldürülen Ali Hamaney'den sonra şu an bir dini liderin görevde olduğunu düşünmüyorum" dedi.

MÜCTEBA HAMANEY VE YER ALTINDAKİ MESAJ TRAFİĞİ

İran iç siyasetindeki komplo teorilerine değinen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, "Mücteba Hamaney'in yerin altında çok korunaklı bir yerde yaşadığı, dış dünyayla sadece küçük kağıtlar ve haberciler aracılığıyla iletişim kurduğu söyleniyor. Bu habercilerin bile birbirini tanımadığı ilkel bir sistemden bahsediliyor. Burada asıl soru; bir hayaleti mi konuşuyoruz yoksa o hayaletin siyaseten var olup olmaması mı önemli? Pezeşkiyan İran için büyük bir şans ancak şu an Pers siyaseti tarafından ciddi bir baskı altına alınmış durumda. İbrahim Reisi'nin İlham Aliyev ile görüştükten hemen sonra helikopterinin düşmesi tesadüf değildir. Pezeşkiyan'ın ısrarla Türkçe konuşması ve Türk dünyasıyla olan bağı, oradaki bazı dini ve siyasi odakları rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

PEZEŞKİYAN'A KARŞI PERS BLOKU MU?

İran'daki güç savaşının etnik bir boyutu olduğunu savunan Doç. Dr. Furkan Kaya, "Devrim Muhafızları 'Savaştayız, emir komuta bende' diyerek alanı domine ediyor ancak başlarında somut bir lider yok. Netanyahu'nun 'Pers halkını özgürleştireceğiz' demesi ve Trump'ın 'İran ismini yeniden Persia yapacağız' çıkışları tesadüf değildir. Farsi bir siyaset üzerinden yeni bir İran inşa edilmeye çalışılırken, Pezeşkiyan gibi reformist ve Türkiye ile iyi ilişkileri olan bir liderin etkisi daraltılıyor. Hatta füze saldırıları yapıldığında Pezeşkiyan ve Arakçi 'Haberimiz yok, biz atmadık' diyerek bu kopukluğu tescilledi." ifadelerini kullandı.

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