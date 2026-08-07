Karanlık araçta gizemli buluşma! A Haber’de çarpıcı analiz: Pezeşkiyan kiminle görüştü?
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın dini lider Mücteba Hamaney ile yaptığı iddia edilen ve film senaryolarını aratmayan gizemli görüşme, Tahran yönetimindeki derin çatlağı ve "Lider öldü mü?" sorularını bir kez daha gündeme taşıdı. İran International tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Pezeşkiyan'ın zifiri karanlık bir araç içerisinde yüzünü görmediği Mücteba Hamaney'le görüştürülmesi ve sonrasında yaşadığı büyük şüpheler, ülkede Devrim Muhafızları ordusu içindeki bir kliğin yönetimi tamamen ele geçirdiği ve halktan gizlenen bir iktidar boşluğu olduğu yönündeki tartışmaları alevlendirdi.
İran'da dini lider Mücteba Hamaney'in sağlık durumu ve ülke yönetimindeki rolüne ilişkin ortaya atılan yeni iddialar, Tahran'daki güç dengelerini yeniden tartışmaya açtı. A Haber'de konuşan uzman isimler, Devrim Muhafızları'nın karar alma süreçlerindeki etkisinin arttığını ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sistem içinde giderek daha fazla baskı altında kaldığını ifade etti.
KARANLIK BİR ARAÇTA SIR DOLU DAKİKALAR
İran siyasetini sarsan iddialara göre, savaş sürecinde Hamaney ile görüşme talepleri cevapsız kalan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın defalarca istifayı düşündüğü, ancak sonunda ikna edildiği belirtiliyor. Görüşmenin detayları ise oldukça çarpıcı: Pezeşkiyan kendi konvoyuyla yola çıktıktan sonra aracı konvoydan ayrılarak ıssız bir noktada durduruluyor. Kendi aracından indirilen Pezeşkiyan, panelvan tipi, içi zifiri karanlık bir araca bindiriliyor. İçeride ışıkların açılmasına ve tokalaşmaya izin verilmezken, karşısında oturan ve yüzü görünmeyen bir şahısla sadece birkaç dakikalık sesli bir diyalog gerçekleştiriliyor. Bu olayın ardından yakın çevresine "Konuştuğum kişi gerçekten Hamaney miydi, emin değilim" diyen Pezeşkiyan'ın, aydınlık bir ortamda yüz yüze görüşme talebinin ise reddedildiği ifade ediliyor. Bu durum, rejim muhaliflerinin "İran lidersiz yönetiliyor, Hamaney aslında öldü" iddialarını kuvvetlendiriyor.
DEVRİM MUHAFIZLARI İÇİNDEKİ MİSTİK KLİK
Konuyu askeri ve stratejik açıdan değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "İran'da 'Savaş sivillere bırakılmayacak kadar ciddi bir konudur' anlayışı hakim. Devrim Muhafızları içerisinde bir klik var. Bu klik; tüm direnişleri, saldırıları ve taktikleri kendi kararlarıyla yürütüyor. Velayet-i Fakih ya da dini lider denilen o makamı kendileri oluşturup, gizemli ve mistik bir yapı inşa ederek oradan talimat geliyormuş gibi kendi stratejilerini uyguluyorlar" sözleriyle aktardı.
Olçar, yönetimin sivillerin elinde olmadığını vurgulayarak, "Bu iş Pezeşkiyan, Arakçi ya da Galibaf'a kalsaydı ABD ile çoktan anlaşmaya varılmıştı. Hatta Cenevre'deki metin İran için büyük bir zafer niteliğindeydi ama Devrim Muhafızları içindeki o klik bunu bile reddetti. Pezeşkiyan, dini liderden sonra en yetkili ikinci isim olmasına rağmen askeri birliklere komuta edemiyor. Hatta Devrim Muhafızları Genel Komutanı'nın, Genelkurmay Başkanı'na bile emir verdiği paralel bir yapı söz konusu. Bir Cumhurbaşkanının dini lidere yaklaştırılmaması ve bu şüphelerin kamuoyuna yansıması vahim bir tablodur" ifadelerini kullandı.