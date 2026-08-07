Karanlık araçta gizemli buluşma! A Haber’de çarpıcı analiz: Pezeşkiyan kiminle görüştü?

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"MÜCTEBA HAMANEY'İN YAŞADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Hamaney'in akıbeti hakkında sarsıcı bir iddiada bulunan Doç. Dr. Kemal Olçar, "Pezeşkiyan zaten bu klikle sürekli bir savaş halinde. Resmi televizyonun yayınını kesmesi, muhabirlerin kendisine emir kipiyle konuşması müesses nizamla olan sorunu gösteriyor. Şahsi kanaatim; tüm verilere baktığımızda 28 Şubat sabahı saat 08.30'da yapılan İsrail-Amerikan taarruzunda öldürülen Ali Hamaney'den sonra şu an bir dini liderin görevde olduğunu düşünmüyorum" dedi.

MÜCTEBA HAMANEY VE YER ALTINDAKİ MESAJ TRAFİĞİ

İran iç siyasetindeki komplo teorilerine değinen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, "Mücteba Hamaney'in yerin altında çok korunaklı bir yerde yaşadığı, dış dünyayla sadece küçük kağıtlar ve haberciler aracılığıyla iletişim kurduğu söyleniyor. Bu habercilerin bile birbirini tanımadığı ilkel bir sistemden bahsediliyor. Burada asıl soru; bir hayaleti mi konuşuyoruz yoksa o hayaletin siyaseten var olup olmaması mı önemli? Pezeşkiyan İran için büyük bir şans ancak şu an Pers siyaseti tarafından ciddi bir baskı altına alınmış durumda. İbrahim Reisi'nin İlham Aliyev ile görüştükten hemen sonra helikopterinin düşmesi tesadüf değildir. Pezeşkiyan'ın ısrarla Türkçe konuşması ve Türk dünyasıyla olan bağı, oradaki bazı dini ve siyasi odakları rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.