Savaşın gölgesinde İran'da çatlak mı? "Pezeşkiyan istifa etti" iddialarına ilk açıklama

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede büyük bir kriz yaşanıyor.

Savaşın ardından İran'da liderlik yapısı, güvenlik kurumları ve siyasi dengeler yoğun tartışma konusu olurken, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa edeceğine yönelik çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai'den Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialara bir açıklama geldi.

TAHRAN YÖNETİMİNDEN İLK AÇIKLAMA

Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

"YABANCI MEDYA KURULUŞLARININ OYUNLARI"

Pezeşkiyan'ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirten Tabatabai, Cumhurbaşkanı'nın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi.

Tabatabai, İran halkının birlik ve beraberlik konusunda geri adım atmayacağını ve İranlıların milli birliğini yok etme arzusunu yine "mezara" götüreceğini kaydetti.