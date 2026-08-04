Beşikçioğlu'nun 2014 yılındaki ifadesi ahaber.com.tr'de: Esrar ikram edilince kıramayıp içtim
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi de pozitif çıktı. 2014 yılında da esrar kullandığı gerekçesiyle emniyete giden Beşikçioğlu'nun o dönemdeki ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Beşikçioğlu ifadesinde 2-3 yıldır aralıklarla esrar kullandığını itiraf ederken ilk esrarı ikram geldiği için kıramayıp kullandığını söyledi. Dosyada yer alan telefon dinleme kayıtları da ifadesinde kendisine tek tek sorulurken soruşturma evrakında geçen "ayakkabı" ifadesinin uyuşturucuya yönelik şifre olabileceği değerlendirmesini de reddetti.
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "icbar suretiyle irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı.
"İÇTİĞİM İÇİN PİŞMANIM"
Beşikçioğlu, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede "esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" şeklinde ifade vermişti.
O İFADEYE AHABER.COM.TR ULAŞTI
2014 yılında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında emniyette ifade veren CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun dosyadaki beyanları dikkat çekti. Beşikçioğlu, ifadesinde yaklaşık 2-3 yıldır aralıklarla esrar kullandığını söylerken, maddeyi para karşılığı satın almadığını ve bağımlı olmadığını savundu.