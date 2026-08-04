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Beşikçioğlu'nun 2014 yılındaki ifadesi ahaber.com.tr'de: Esrar ikram edilince kıramayıp içtim

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşikçioğlu'nun 2014 yılındaki ifadesi ahaber.com.tr'de: Esrar ikram edilince kıramayıp içtim

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi de pozitif çıktı. 2014 yılında da esrar kullandığı gerekçesiyle emniyete giden Beşikçioğlu'nun o dönemdeki ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Beşikçioğlu ifadesinde 2-3 yıldır aralıklarla esrar kullandığını itiraf ederken ilk esrarı ikram geldiği için kıramayıp kullandığını söyledi. Dosyada yer alan telefon dinleme kayıtları da ifadesinde kendisine tek tek sorulurken soruşturma evrakında geçen "ayakkabı" ifadesinin uyuşturucuya yönelik şifre olabileceği değerlendirmesini de reddetti.

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "icbar suretiyle irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı.

Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı (ahaber.com.tr)Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı (ahaber.com.tr)

"İÇTİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Beşikçioğlu, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede "esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" şeklinde ifade vermişti.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun 2014 yılında verdiği emniyet ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun 2014 yılında verdiği emniyet ifadesine ahaber.com.tr ulaştı.

O İFADEYE AHABER.COM.TR ULAŞTI

2014 yılında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında emniyette ifade veren CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun dosyadaki beyanları dikkat çekti. Beşikçioğlu, ifadesinde yaklaşık 2-3 yıldır aralıklarla esrar kullandığını söylerken, maddeyi para karşılığı satın almadığını ve bağımlı olmadığını savundu.

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun yıllar önceki uyuşturucu soruşturmasındaki ifadeleri yeniden gündeme geldi. (ahaber.com.tr)Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun yıllar önceki uyuşturucu soruşturmasındaki ifadeleri yeniden gündeme geldi. (ahaber.com.tr)

"ESRAR İKRAM EDİLİNCE KIRAMADIM KULLANDIM"

11 Haziran 2014 tarihli emniyet ifade tutanağında yer alan bilgilere göre Erdal Beşikçioğlu'na, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı ve soruşturma kapsamında elde edilen telefon görüşmeleriyle ilgili çok sayıda soru yöneltildi. Beşikçioğlu, ifadesinde esrar ikramını kıramayıp kullandığını kabul ederken, bunun arkadaş ortamında ikram edilmesi sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

Beşikçioğlu'nun 2014 yılındaki ifadesi ahaber.com.tr'de: Esrar ikram edilince kıramayıp içtim - 1

"2-3 YILDIR ARALIKLARLA ESRAR KULLANIYORUM"

Emniyet ifadesinde esrar kullandığını açıkça kabul eden Beşikçioğlu, yaklaşık 2-3 yıldır aralıklarla esrar kullandığını söyledi. İlk kez arkadaş ortamında ikram edilmesi üzerine esrar kullandığını anlatan Beşikçioğlu, sonraki kullanımlarının da benzer şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

İfadesinde uyuşturucu maddeyi hiçbir zaman para karşılığında satın almadığını savunan Beşikçioğlu, son kullanımının yaklaşık bir ila iki ay önce olduğunu belirtti. Esrar bağımlısı olmadığını ileri süren Beşikçioğlu, tedaviye ihtiyaç duymadığını da söyledi.

Beşikçioğlu, emniyet ifadesinde yaklaşık 2-3 yıldır aralıklarla esrar kullandığını kabul etti. (ahaber.com.tr)Beşikçioğlu, emniyet ifadesinde yaklaşık 2-3 yıldır aralıklarla esrar kullandığını kabul etti. (ahaber.com.tr)

"UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN KİMSEYİ BİLMİYORUM"

Soruşturma kapsamında polis tarafından yöneltilen "Uyuşturucu madde ticareti yaptığını bildiğiniz şahıslar var mı?" sorusuna Beşikçioğlu, "Hayır yoktur." yanıtını verdi.

Beşikçioğlu, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen herhangi bir kişiyi tanımadığını ve bu yönde bilgisinin bulunmadığını beyan etti

Emniyet, soruşturma kapsamında elde edilen telefon görüşmelerini Beşikçioğlu'na tek tek sordu. (ahaber.com.tr)Emniyet, soruşturma kapsamında elde edilen telefon görüşmelerini Beşikçioğlu'na tek tek sordu. (ahaber.com.tr)

DOSYADAKİ İSİMLERLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI

İfade sırasında soruşturma dosyasında adı geçen çok sayıda kişi de Beşikçioğlu'na soruldu.

Beşikçioğlu; Umut Karadağ, Salih Tolga Tosun, Fatih Artman, Ayhan Berk Hakman ve Fatih Katırcı'yı tanıdığını, diğer bazı isimleri ise tanımadığını söyledi.

Söz konusu kişilerle ilişkisini tek tek anlatan Beşikçioğlu, bazılarının Behzat Ç dizisinden çalışma arkadaşı olduğunu, bazılarını Devlet Tiyatrolarından tanıdığını, bazılarının ise özel işlerini yürüttüğünü ifade etti

TELEFON KAYITLARI TEK TEK SORULDU

Emniyet ifadesinin önemli bölümünü soruşturma kapsamında elde edilen telefon dinlemeleri oluşturdu. İfade sırasında çok sayıda telefon görüşmesi ve kısa mesaj içeriği Beşikçioğlu'na okunarak açıklama yapması istendi.

Beşikçioğlu ise görüşmelerin büyük bölümünün iş ilişkileri, günlük yaşam veya arkadaş çevresiyle ilgili olduğunu savundu. Telefon konuşmalarının uyuşturucu madde temini ya da ticaretiyle ilgili olmadığını öne süren Beşikçioğlu, bazı mesaj içeriklerini ise hatırlamadığını söyledi.

Beşikçioğlu, ʺUyuşturucu ticareti yapan kimseyi bilmiyorum.ʺ ifadesini kullandı. (ahaber.com.tr)Beşikçioğlu, ʺUyuşturucu ticareti yapan kimseyi bilmiyorum.ʺ ifadesini kullandı. (ahaber.com.tr)

İşte o konuşmaların bazıları...

"ERDAL ABİ PARAM YOK DEDİ"

  • SALİH TOLGA TOSUN: Erdal abi akşam görüştük, kıyamadım gene ona para yok dedi.

  • FATİH KATIRCI: Haa.

  • SALİH TOLGA TOSUN: Param yok dedi, borcum ne kadar dedi dedim tamam abi, duygu sömürüsü yaptı gene bana, koskoca Erdal Beşikçioğlu...

Beşikçioğlu'nun 2014 yılındaki ifadesi ahaber.com.tr'de: Esrar ikram edilince kıramayıp içtim - 2

"SAĞA SOLA GİDERİZ YANIMIZDA OLSUN TOSUN"

  • FATİH KATIRCI: Erdal abi ara dedi. Sağa sola gideriz, Tosun dedi. Yanımızda olsun dedi.

  • SALİH TOLGA TOSUN: Off yani, "sağa sola gideriz, yanımızda olsun" sadece bunu söyledi.

  • FATİH KATIRCI: Evet, evet, evet ama anladın sen.

  • SALİH TOLGA TOSUN: Anladım, anladım tamam ama biraz... Nerdeymiş? Yolda, Kocaeli'nde mi?

Beşikçioğlu'nun 2014 yılındaki ifadesi ahaber.com.tr'de: Esrar ikram edilince kıramayıp içtim - 3

"AYAKKABI" ESRARIN ŞİFRESİ Mİ?

İfadede dikkat çeken bölümlerden biri de telefon kayıtlarında geçen "ayakkabı" konuşması oldu. Soruşturma evrakında söz konusu görüşmenin uyuşturucu maddeye ilişkin şifreli konuşma olabileceği değerlendirmesi Beşikçioğlu'na soruldu.

Beşikçioğlu'nun 2014 yılındaki ifadesi ahaber.com.tr'de: Esrar ikram edilince kıramayıp içtim - 4

Beşikçioğlu ise bu iddiayı kabul etmedi. Gerçekten ayakkabıdan söz ettiklerini belirten Beşikçioğlu, oyuncu olması nedeniyle kıyafet ve ayakkabılarını sık değiştirdiğini, sponsor firmalarla çalıştığını ve konuşmanın tamamen bu konuyla ilgili olduğunu savundu.

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