Beşikçioğlu'nun 2014 yılındaki ifadesi ahaber.com.tr'de: Esrar ikram edilince kıramayıp içtim

Emniyet, soruşturma kapsamında elde edilen telefon görüşmelerini Beşikçioğlu'na tek tek sordu. (ahaber.com.tr)

DOSYADAKİ İSİMLERLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI

İfade sırasında soruşturma dosyasında adı geçen çok sayıda kişi de Beşikçioğlu'na soruldu.

Beşikçioğlu; Umut Karadağ, Salih Tolga Tosun, Fatih Artman, Ayhan Berk Hakman ve Fatih Katırcı'yı tanıdığını, diğer bazı isimleri ise tanımadığını söyledi.

Söz konusu kişilerle ilişkisini tek tek anlatan Beşikçioğlu, bazılarının Behzat Ç dizisinden çalışma arkadaşı olduğunu, bazılarını Devlet Tiyatrolarından tanıdığını, bazılarının ise özel işlerini yürüttüğünü ifade etti

TELEFON KAYITLARI TEK TEK SORULDU

Emniyet ifadesinin önemli bölümünü soruşturma kapsamında elde edilen telefon dinlemeleri oluşturdu. İfade sırasında çok sayıda telefon görüşmesi ve kısa mesaj içeriği Beşikçioğlu'na okunarak açıklama yapması istendi.

Beşikçioğlu ise görüşmelerin büyük bölümünün iş ilişkileri, günlük yaşam veya arkadaş çevresiyle ilgili olduğunu savundu. Telefon konuşmalarının uyuşturucu madde temini ya da ticaretiyle ilgili olmadığını öne süren Beşikçioğlu, bazı mesaj içeriklerini ise hatırlamadığını söyledi.