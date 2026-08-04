CHP'li Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Beşikçioğlu, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede "esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" şeklinde ifade vermişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

"İÇTİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Beşikçioğlu, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede "esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" şeklinde ifade vermişti.

RÜŞVET ALMA VE İRTİKAPTAN TUTUKLANDI

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "icbar suretiyle irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları yapılan 44 şüpheliden, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve İmar ve Şehircilik Müdürü Serpil Zengin'in de bulunduğu 40'ı tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...