Vesayetçi zihniyet yine sahnede! Medya üzerinden eski Türkiye özlemi

Türkiye'nin siyasi geçmişinde derin yaralar açan vesayetçi zihniyetin medya ve siyaset üzerindeki baskıcı uygulamaları, A Haber ekranlarında mercek altına alındı. Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün skandal ifadeleri sonrası Tarihçi-Yazar Dr. İsmail Öz ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayhan Sarı, geçmişin darbeci dilinin bugün "yeni nesil siyaset" maskesiyle nasıl yeniden servis edildiğini ve azınlığın çoğunluk üzerindeki tahakküm kurma çabalarını çarpıcı örneklerle deşifre etti.

Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damga vuran vesayet tartışmaları yeniden gündeme geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Tarihçi-Yazar Dr. İsmail Öz, bazı çevrelerin güçlü siyasi iradeye hiçbir zaman inanmadığını belirterek, fırsat buldukları her dönemde gerçek niyetlerini ortaya koyduklarını söyledi. MEDYA ELİYLE 28 ŞUBAT ZİHNİYETİ! "HEP AYNIYDILAR, HİÇBİR ZAMAN İNANMADILAR" "DEĞİŞMEDİLER HEP AYNI YERDE DURUYORLAR" Programda söz alan Tarihçi-Yazar Dr. İsmail Öz, vesayet odaklarının güçlü bir iktidar ve istikrarlı bir devlet yapısı karşısında stratejik bir geri çekilme yaşadıklarını belirterek, "Aslında bunlar inançlarından dolayı güçlü iktidar ve istikrarlı devlet yapısını önemli bir katalizör olarak görüyorlar. Bu istikrarın ve güçlü bir toplumsal tabana sahip iktidarın karşısında, büyük kitlelere hitap ederken sanki temkinli konuşuyormuş gibi bir rol oynadılar. Ancak beyinlerinin arka tarafında buna hiçbir zaman inanmadılar; hep aynı yerde duruyorlardı. Zaman zaman manevra alanı bulduklarını düşündükleri anlarda bu dillerini ifşa ederek aslında kendilerini ele verdiler ve vermeye de devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) DARBECİ ZİHNİYETİN MEDYA DİLİ VE ÖZGÜRLÜK KISITLAMALARI 28 Şubat sürecinde medyanın üstlendiği role dikkat çekilen yayında, "Gerekirse silah bile kullanırız" manşetlerinin atıldığı ve hükümetlerin darbeci bir zihniyetle devrilmeye çalışıldığı hatırlatıldı. Başörtüsünün bir "kaos" olarak nitelendirildiği o dönemde, insanların eğitim, çalışma ve sosyal haklarının ellerinden alındığı vurgulanırken; "İnsanın fikri neyse zikri de odur" gerçeğinin bugünlerde yeniden gün yüzüne çıktığı belirtildi. Söz konusu zihniyetin, inançlı insanların hakim, savcı veya doktor olmasını engellemeye çalışan baskıcı tutumu eleştirilerek, bu düşüncelerin aslında hiç değişmediği ifade edildi.